'অলৌকিক কিছু ঘটুক!', ব্রডপিকে ৮,০৪৭ মিটার উঁচুতে তুষারধস, ৪ জনের দেহ উদ্ধার, নিখোঁজ নিমস দাই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্বখ্যাত পর্বতারোহী নির্মল পূরজা (নিমস দাই)-র নেতৃত্বে থাকা ১০ জনের একটি আন্তর্জাতিক অভিযাত্রী দল পাকিস্তানের ব্রডপিক (৮,০৪৭ মিটার) পর্বত অভিযানে গিয়ে চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। গত ৩০ জুলাই দুপুরে প্রায় ৬,৬০০ মিটার উচ্চতায় ভয়াবহ তুষারধসের পর থেকে পুরো দলটি সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে চারজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে, যার মধ্যে দু'জনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে।
উদ্ধার ৪ দেহ, শনাক্ত ওমানের নাথিরা
সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ব্রডপিকের ক্যাম্প ৩-এর নিচে তুষারধসের এলাকা থেকে ৪ জন পর্বতারোহীর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জনের নাম নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে- পূর্ণ বাহাদুর গুরুং ওরফে যুক্তা: নেপালি পর্বতারোহী ও নাথিরা আল হারথি: ওমানের খ্যাতনামা পর্বতারোহী। বাকীদের উদ্ধার এবং নিমস দাই-সহ নিখোঁজদের খোঁজে হেলিকপ্টার ও উদ্ধারকারী দলের অনুসন্ধান অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
কীভাবে ঘটল এই বিপর্যয়?
আলপাইন ক্লাব অফ পাকিস্তান (ACP)-এর তথ্য অনুযায়ী, ৩০ জুলাই দুপুরে ক্যাম্প ২ থেকে ক্যাম্প ৩-এ যাওয়ার পথে প্রায় ৬,৬০০ মিটার উচ্চতায় দলটি তুষারধসের কবলে পড়ে। ১০ জনের এই আন্তর্জাতিক দলে ছিলেন নিমস দাই, একজন রুশ-মার্কিন পর্বতারোহী, 'এলিট এক্সপেড'-এর শেরপা, 'সেভেন সামিট ট্রেক্স' (SST)-এর সদস্য ওমানি পর্বতারোহী নাথিরা ও তাঁর দুই শেরপা, 'ইমাজিন নেপাল'-এর একজন চীনা পর্বতারোহী ও শেরপা, এবং দুইজন পাকিস্তানি হাই-অল্টিটিউড গাইড।
পুরো দল একযোগে ধসের নিচে চাপা পড়ায় বেস ক্যাম্পের কর্মীরা ঘটনার প্রায় ১২ ঘণ্টা পর বিষয়টি জানতে পারেন। ACP-র নাইল কিয়ানি জানিয়েছেন, ফলে দিনের আলো থাকতে দ্রুত উদ্ধার অভিযান শুরু করার সুযোগ হাতছাড়া হয়। জিপিএস ট্র্যাকিংয়ে দেখা গিয়েছে, কয়েকজন পর্বতারোহীর অবস্থান মূল রুট থেকে কয়েকশো মিটার নিচে নেমে গিয়েছে, যা তুষারধসে ভেসে যাওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।
মাত্র ৯ দিন আগেই রেকর্ড গড়েছিলেন নিমস দাই
এই মর্মান্তিক ঘটনার মাত্র ৯ দিন আগেই নিমস দাই কোনও কৃত্রিম অক্সিজেন ছাড়াই 'গ্যাশারব্রুম টু' শৃঙ্গ জয় করেছিলেন— যা ছিল তাঁর ক্যারিয়ারের ৫৭তম ৮,০০০ মিটারের ওপরের শৃঙ্গ জয়। পরিস্থিতি এখনও অত্যন্ত অনিশ্চিত ও আশঙ্কাজনক। নিমস দাই-সহ বাকি নিখোঁজ পর্বতারোহীদের অলৌকিক নিরাপত্তার আশায় উন্মুখ হয়ে রয়েছে পুরো পর্বতপ্রেমী বিশ্ব।
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