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'অলৌকিক কিছু ঘটুক!', ব্রডপিকে ৮,০৪৭ মিটার উঁচুতে তুষারধস, ৪ জনের দেহ উদ্ধার, নিখোঁজ নিমস দাই

Broad Peak Avalanche: পাকিস্তানের ৮,০৪৭ মিটার উঁচু ব্রডপিকে ভয়াবহ তুষারধসে নিখোঁজ ১০ পর্বতারোহীর মধ্যে ৪ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতদের মধ্যে ওমানের নাথিরা আল হারথি ও নেপালি পর্বতারোহী পূর্ণ বাহাদুর গুরুং চিহ্নিত হয়েছেন। বিখ্যাত পর্বতারোহী নিমস দাই-সহ বাকিদের সন্ধানে হেলিকপটার ও আলপাইন ক্লাবের তত্ত্বাবধানে রুদ্ধশ্বাস উদ্ধার অভিযান চলছে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 01, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:45 PM IST
'অলৌকিক কিছু ঘটুক!', ব্রডপিকে ৮,০৪৭ মিটার উঁচুতে তুষারধস, ৪ জনের দেহ উদ্ধার, নিখোঁজ নিমস দাই
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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