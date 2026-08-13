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সুটকেসে উদ্ধার রহস্যময়ীর দেহ! তদন্তে বেরিয়ে এল অবাক করা সত্যি, ফরেনসিক রিপোর্টে থ পুলিস

Bruised Body Of Woman: নির্জন রাস্তায় পরিত্যক্ত সুটকেস থেকে মহিলার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় কেঁপে উঠেছিল পুলিস প্রশাসন। খুনের রহস্য ভেদ করতে নামে ফরেনসিক দল। কিন্তু ল্যাব টেস্টের রিপোর্ট হাতে আসতেই গোয়েন্দাদের চোখ কপালে ওঠে! মানুষের লাশের বদলে স্যুটকেসের ভেতর থেকে যা উদ্ধার হল, তা জানলে আপনারও পিলে চমকে যাবে।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 13, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:08 PM IST
সুটকেসে উদ্ধার রহস্যময়ীর দেহ! তদন্তে বেরিয়ে এল অবাক করা সত্যি, ফরেনসিক রিপোর্টে থ পুলিস
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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