কোলে দু'য়ের সন্তান: চব্বিশের মা কে বাড়িতে ঢুকে কোপাল, রক্তের হোলি-- হাড়হিম হত্যাকাণ্ডে কাঁপছে প্রতিবেশীরা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিদেশে ফের এক ভারতীয় নাগরিকের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনা। ইংল্যান্ডে ২৪ বছর বয়সী এক ভারতীয় তরুণী ও মা, কিরণদীপ কৌরকে (Kirandeep Kaur) নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এই ভয়াবহ ঘটনাটি ঘটেছে তাঁর নিজের বাড়িতেই। মৃত্যুর খবর ভারতে এসে পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে এসেছে তাঁর পরিবারে। এই হত্যাকাণ্ডকে নিছক কোনও অপরাধ নয়, বরং একটি জাতিগত বা বর্ণবিদ্বেষমূলক অপরাধ (Hate Crime) বলে দাবি করছে নিহতের পরিবার।
ঘটনার বিবরণ
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, যুক্তরাজ্যের একটি বাড়িতে ঢুকে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা কিরণদীপ কৌরের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। ঘটনাস্থলেই শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গভীর ক্ষত ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তাঁর মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে স্থানীয় পুলিস ও উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গিয়েছিল। মৃত তরুণী মাত্র ২৪ বছর বয়সে এক সন্তানের মা ছিলেন। তাঁর এমন মর্মান্তিক মৃত্যুতে স্তম্ভিত প্রবাসী ভারতীয় সমাজ।
ঘটনার তদন্তে নেমে স্থানীয় পুলিস ইতোমধ্যেই তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে। এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার সন্দেহে একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে এই তরুণীকে এত নৃশংসভাবে খুন করা হলো, তা এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। পুলিস সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে।
পরিবারের দাবি
ভারতে বসবাসকারী কিরণদীপের পরিবার এই ঘটনাটিকে পুরোপুরি একটি বর্ণবিদ্বেষমূলক বা বিদ্বেষমূলক অপরাধ (Hate Crime) হিসেবে দেখছে। তাঁদের অভিযোগ, ভারতীয় বা এশীয় বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণেই তরুণীকে এভাবে টার্গেট করা হয়েছে। নিহতের পরিবার ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে, যাতে এই ঘটনায় ব্রিটিশ প্রশাসনের ওপর চাপ সৃষ্টি করে একটি উচ্চপর্যায়ের এবং নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করা হয়। তাঁরা চান অপরাধী যেন কোনওভাবেই পার না পেয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পায়।
উদ্বেগে প্রবাসী ভারতীয়রা
সাম্প্রতিক সময়ে ইংল্যান্ডে ও অন্যান্য পশ্চিমের দেশগুলোতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত নাগরিকদের ওপর হামলার ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রবাসীদের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। কিরণদীপ কৌরের এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সেই উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিল। এই ঘটনা কেবল একটি পরিবারের অপূরণীয় ক্ষতি নয়, বরং বিদেশে থাকা ভারতীয়দের নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপরও বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন খাড়া করেছে।
ব্রিটিশ পুলিস জানিয়েছে, তারা বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখছে। ফরেনসিক দল এবং গোয়েন্দারা অপরাধের সূত্র ধরে তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। অভিযুক্তের উদ্দেশ্য কী ছিল এবং এর পেছনে সত্যিই কোনও প্রাতিষ্ঠানিক বা জাতিগত বিদ্বেষ জড়িয়ে রয়েছে কিনা, তা ময়নাতদন্তের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট এবং ধৃত ব্যক্তিকে জেরা করার পরেই স্পষ্ট হবে বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।
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