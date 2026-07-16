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কোলে দু'য়ের সন্তান: চব্বিশের মা কে বাড়িতে ঢুকে কোপাল, রক্তের হোলি-- হাড়হিম হত্যাকাণ্ডে কাঁপছে প্রতিবেশীরা

Kirandeep Kaur murder in UK: পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, যুক্তরাজ্যের একটি বাড়িতে ঢুকে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা কিরণদীপ কৌরের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। ঘটনাস্থলেই শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গভীর ক্ষত ও অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে তাঁর মৃত্যু হয়।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 16, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 07:37 PM IST
কোলে দু'য়ের সন্তান: চব্বিশের মা কে বাড়িতে ঢুকে কোপাল, রক্তের হোলি-- হাড়হিম হত্যাকাণ্ডে কাঁপছে প্রতিবেশীরা
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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