Missile Attack in Burj Khalifa: ভয়ংকর মিসাইল-হানায় ধ্বংস ২৭১৭ ফুট বুর্জ খলিফা? মৃত্যুর আগে চরম আঘাত খামেইনির?

Zee News Bengali
  • খবর
  • দুনিয়া
Dubai's Burj Khalifa Hit By Iran Missile?: শনিবারই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত এক ভিডিয়োতে দাবি করা হয়েছিল, দুবাইয়ের বুর্জ খলিফার কাছে হামলা চালাচ্ছে ইরানি ড্রোন! ফুটেজে অভিযোগ করা হয়েছে, আরেকটি ইরানি ড্রোন সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবনের কাছে আঘাত করেছে! ছড়িয়ে পড়ে ঘোর আতঙ্ক!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 1, 2026, 12:46 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইসরায়েল-আমেরিকার আক্রমণের (Israel US attack on Iran) জবাবে আমেরিকার ঘাঁটি থাকা উপসাগরীয় দেশগুলিকে নিশানা করতে শুরু করেছে ইরান। সেই তালিকায় রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার থেকে বাহরিন, কুয়েত, সিরিয়া। পর পর বিস্ফোরণ ঘটেছে বিভিন্ন শহরে। এই পরিস্থিতিতে খালি করে দেওয়া হল পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম বিল্ডিং বুর্জ খলিফা (Burj Khalifa Evacuated)। দুবাইয়েও এদিন রকেট হামলা চালিয়েছে ইরান। সতর্কতামূলক ভাবেই তাই খালি করে দেওয়া হয় বুর্জ খলিফা। ভারতের দুই সংস্থা পশ্চিম এশিয়ায় বিমান পরিষেবা বাতিল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপাতত। 

বুর্জ খলিফায় হামলা

শনিবারই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত একটি ভিডিয়োতে দাবি করা হয়, দুবাইয়ের বুর্জ খলিফার কাছে একটি ইরানি ড্রোন হামলা চালাচ্ছে!ফুটেজে অভিযোগ করা হয়েছে, আরেকটি ইরানি ড্রোন সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবনের কাছে আঘাত করেছে। ছোট ক্লিপটিতে আকাশে একটি বস্তু দেখা যাচ্ছে, তারপরে আকাশরেখার কাছে একটি ঝলকানিও দেখা যাচ্ছে। যদিও ভিডিয়োটির সত্যতা এবং অবস্থান কোনও তরফেই যাচাই করা হয়নি বলে জানা যায়। তাহলে সত্যিটা কী?

২৭১৭ ফুট উঁচু

বিশ্বের অন্যতম দৃষ্টিনন্দন নির্মাণ এই বুর্জ খলিফা। ৮২৮ মিটার তথা ২৭১৭ ফুট লম্বা এই ভবনটি। দুবাইয়ের সম্পদ এটি। এর মূল্যও চোখ কপালে তোলার মতো-- ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার! ভাবা যায়! দুবাইয়ের সিটিস্কেপের সংজ্ঞাই বদলে দিয়েছে এই নির্মাণটি। আরবীয় উপসাগরের জলে ছায়া ফেলা এই নির্মাণটি সারা বছর ধরে সারা পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ পর্যটককে মরুশহরের বুকে টেনে আনে। বুর্জ খলিফার ১২৪তম, ১২৫তম এবং ১৪৮তম তলে রয়েছে অবজারভেশন ডেক। এখানে ওঠার জন্য মুখিয়ে থাকেন পর্যটকেরা।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

