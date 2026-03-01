Missile Attack in Burj Khalifa: ভয়ংকর মিসাইল-হানায় ধ্বংস ২৭১৭ ফুট বুর্জ খলিফা? মৃত্যুর আগে চরম আঘাত খামেইনির?

Missile Attack in Burj Khalifa: ভয়ংকর মিসাইল-হানায় ধ্বংস ২৭১৭ ফুট বুর্জ খলিফা? মৃত্যুর আগে চরম আঘাত খামেইনির?
Dubai's Burj Khalifa Hit By Iran Missile?: শনিবারই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত এক ভিডিয়োতে দাবি করা হয়েছিল, দুবাইয়ের বুর্জ খলিফার কাছে হামলা চালাচ্ছে ইরানি ড্রোন! ফুটেজে অভিযোগ করা হয়েছে, আরেকটি ইরানি ড্রোন সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবনের কাছে আঘাত করেছে! ছড়িয়ে পড়ে ঘোর আতঙ্ক!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইসরায়েল-আমেরিকার আক্রমণের (Israel US attack on Iran) জবাবে আমেরিকার ঘাঁটি থাকা উপসাগরীয় দেশগুলিকে নিশানা করতে শুরু করেছে ইরান। সেই তালিকায় রয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কাতার থেকে বাহরিন, কুয়েত, সিরিয়া। পর পর বিস্ফোরণ ঘটেছে বিভিন্ন শহরে। এই পরিস্থিতিতে খালি করে দেওয়া হল পৃথিবীর মধ্যে উচ্চতম বিল্ডিং বুর্জ খলিফা (Burj Khalifa Evacuated)। দুবাইয়েও এদিন রকেট হামলা চালিয়েছে ইরান। সতর্কতামূলক ভাবেই তাই খালি করে দেওয়া হয় বুর্জ খলিফা। ভারতের দুই সংস্থা পশ্চিম এশিয়ায় বিমান পরিষেবা বাতিল রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আপাতত।
বুর্জ খলিফায় হামলা
শনিবারই সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত একটি ভিডিয়োতে দাবি করা হয়, দুবাইয়ের বুর্জ খলিফার কাছে একটি ইরানি ড্রোন হামলা চালাচ্ছে!ফুটেজে অভিযোগ করা হয়েছে, আরেকটি ইরানি ড্রোন সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ভবনের কাছে আঘাত করেছে। ছোট ক্লিপটিতে আকাশে একটি বস্তু দেখা যাচ্ছে, তারপরে আকাশরেখার কাছে একটি ঝলকানিও দেখা যাচ্ছে। যদিও ভিডিয়োটির সত্যতা এবং অবস্থান কোনও তরফেই যাচাই করা হয়নি বলে জানা যায়। তাহলে সত্যিটা কী?
২৭১৭ ফুট উঁচু
বিশ্বের অন্যতম দৃষ্টিনন্দন নির্মাণ এই বুর্জ খলিফা। ৮২৮ মিটার তথা ২৭১৭ ফুট লম্বা এই ভবনটি। দুবাইয়ের সম্পদ এটি। এর মূল্যও চোখ কপালে তোলার মতো-- ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার! ভাবা যায়! দুবাইয়ের সিটিস্কেপের সংজ্ঞাই বদলে দিয়েছে এই নির্মাণটি। আরবীয় উপসাগরের জলে ছায়া ফেলা এই নির্মাণটি সারা বছর ধরে সারা পৃথিবী থেকে লক্ষ লক্ষ পর্যটককে মরুশহরের বুকে টেনে আনে। বুর্জ খলিফার ১২৪তম, ১২৫তম এবং ১৪৮তম তলে রয়েছে অবজারভেশন ডেক। এখানে ওঠার জন্য মুখিয়ে থাকেন পর্যটকেরা।
