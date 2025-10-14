English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Bus Accient: পাহাড়ি রাস্তা থেকে গড়িয়ে খাদে পড়ে গেল ভিড়েঠাসা বাস, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ৪২ জনের

Bus Accient: কীভাবে ঘটে গেল এতবড় দুর্ঘটনা? পুলিসের অনুমান, বাস চালকের অতিরিক্ত ক্লান্তি বা বাসের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে যায়

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 14, 2025, 01:36 PM IST
Bus Accient: পাহাড়ি রাস্তা থেকে গড়িয়ে খাদে পড়ে গেল ভিড়েঠাসা বাস, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ৪২ জনের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জাতীয় সড়কে ভয়ংকর দুর্ঘটানা। পাহাড়ি রাস্তা থেকে খাদে গড়িয়ে পড়ল যাত্রীবাহী বাস। ঘটনাস্থলেই নিহত কমপক্ষে ৪২ যাত্রীর। রবিবার সন্ধেয় ওই ভয়ংকর দু্রঘটনা ঘটে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের লিম্পোপো শহরে। দুর্ঘটনাস্থল মাখাদো শহরের কাছে। 

Add Zee News as a Preferred Source

স্থানীয় প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে মৃতদের বের করার পরও বাসের ভতরে আটকে পড়েছিলেন বেশ কয়েকজন যাত্রী। রাতভর উদ্ধারকার্য চালিয়ে তাদের বের করে আনা হয়। বাসে ঠিক কতজন যাত্রী ছিলেন তা এখনও স্পষ্ট নয়। 

কীভাবে ঘটে গেল এতবড় দুর্ঘটনা? পুলিসের অনুমান, বাস চালকের অতিরিক্ত ক্লান্তি বা বাসের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে যায়। এনিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। যাত্রীবাহী ওই বাসটি দক্ষিণ আফ্রিকার ইস্ট্রান কেপ প্রদেশ থেকে জিম্বাবোয়ের উদ্দেশে যাচ্ছিল। পথে সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়।  হাসপাতালে এখনও ৩০ জনের চিকিত্সা চলছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারি সম্প্রচার মাধ্যম এসএবিসি জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ১৮ জন নারী, ১৭ জন পুরুষ ও সাতজন শিশু। নিহতদের মধ্যে একজন মাত্র ১০ মাস বয়সী শিশু।

আরও পড়ুন-শীতের আগে সাগরে তৈরি হবে শক্তিশালী নিম্নচাপ! ফের বাংলায় বৃষ্টি? আবহাওয়ার বড় আপডেট...

আরও পড়ুন-ঠিক যেন সিনেমা! ব্যবসায়িক হিংসা থেকেই হাড়হিম খুন, দশমীর রাতে শ্যালককে...

দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তরাংশ ও জিম্বাবোয়েকে যোগ করে এন–১ মহাসড়ক। দুর্ঘটনার পর থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত দুই দিকেই বন্ধ রাখা হয় উদ্ধারকাজের সুবিধার্থে। লিম্পোপো প্রদেশের প্রিমিয়ার ফোফি রামাথুবা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং পরে হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বলেন, একটি দুর্ঘটনায় এত মানুষের প্রাণহানির বেদনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমরা নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author
Tags:
bus accidentSouth Africa TragedyRoad accident
পরবর্তী
খবর

Trump Praises PM Modi: জ্বলছে পাকিস্তান! শরিফের সামনে দাঁড়িয়েই মোদীকে 'পরম মিত্র' বললেন ট্রাম্প...

.

পরবর্তী খবর

TCS Big Update: ট্রাম্পের H1B ভিসা গুঁতোয় বড় পদক্ষেপের পথে TCS! আর কোনও ভারতীয়কে চাকরি নয়?...