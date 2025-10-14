Bus Accient: পাহাড়ি রাস্তা থেকে গড়িয়ে খাদে পড়ে গেল ভিড়েঠাসা বাস, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ৪২ জনের

Bus Accient: পাহাড়ি রাস্তা থেকে গড়িয়ে খাদে পড়ে গেল ভিড়েঠাসা বাস, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু ৪২ জনের
Bus Accient: কীভাবে ঘটে গেল এতবড় দুর্ঘটনা? পুলিসের অনুমান, বাস চালকের অতিরিক্ত ক্লান্তি বা বাসের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে যায়
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জাতীয় সড়কে ভয়ংকর দুর্ঘটানা। পাহাড়ি রাস্তা থেকে খাদে গড়িয়ে পড়ল যাত্রীবাহী বাস। ঘটনাস্থলেই নিহত কমপক্ষে ৪২ যাত্রীর। রবিবার সন্ধেয় ওই ভয়ংকর দু্রঘটনা ঘটে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তরের পার্বত্য অঞ্চলের লিম্পোপো শহরে। দুর্ঘটনাস্থল মাখাদো শহরের কাছে।
স্থানীয় প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে মৃতদের বের করার পরও বাসের ভতরে আটকে পড়েছিলেন বেশ কয়েকজন যাত্রী। রাতভর উদ্ধারকার্য চালিয়ে তাদের বের করে আনা হয়। বাসে ঠিক কতজন যাত্রী ছিলেন তা এখনও স্পষ্ট নয়।
কীভাবে ঘটে গেল এতবড় দুর্ঘটনা? পুলিসের অনুমান, বাস চালকের অতিরিক্ত ক্লান্তি বা বাসের যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে পড়ে যায়। এনিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। যাত্রীবাহী ওই বাসটি দক্ষিণ আফ্রিকার ইস্ট্রান কেপ প্রদেশ থেকে জিম্বাবোয়ের উদ্দেশে যাচ্ছিল। পথে সেটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। হাসপাতালে এখনও ৩০ জনের চিকিত্সা চলছে।
দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারি সম্প্রচার মাধ্যম এসএবিসি জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ১৮ জন নারী, ১৭ জন পুরুষ ও সাতজন শিশু। নিহতদের মধ্যে একজন মাত্র ১০ মাস বয়সী শিশু।
দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তরাংশ ও জিম্বাবোয়েকে যোগ করে এন–১ মহাসড়ক। দুর্ঘটনার পর থেকে সোমবার সকাল পর্যন্ত দুই দিকেই বন্ধ রাখা হয় উদ্ধারকাজের সুবিধার্থে। লিম্পোপো প্রদেশের প্রিমিয়ার ফোফি রামাথুবা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং পরে হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বলেন, একটি দুর্ঘটনায় এত মানুষের প্রাণহানির বেদনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আমরা নিহতদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।
