Camden Kali Puja 2025: নতুন ঠিকানায় চলে যাচ্ছে ক্যামডেনের কালী, এবার আরও বড়! আরও জাঁকজমক...

Camden Kali Puja Updates: বিলেতের ঐতিহ্যবাহী ক্যামডেন কালীপুজো এবার 'শ্মশান কালী' থিমে নতুন ঠিকানা পেল সেন্ট জন'স হাইড পার্কে (২৫ অক্টোবর), যা প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। 'ক্যামডেন দুর্গোৎসব কমিউনিটি'-র এই স্থান পরিবর্তন এবং জমজমাট সাংস্কৃতিক আয়োজন মূলত নতুন প্রজন্মের হাত ধরে বিদেশে বাঙালি সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্য নিয়েই।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিলেতের বিখ্যাত ক্যামডেন কালীপুজো পেল এক নতুন ঠিকানা। আগামী ২৫ অক্টোবর শনিবার,সেন্ট জন'স হাইড পার্ক প্রাঙ্গণে হতে চলেছে মায়ের আরাধনা এবং তার সঙ্গে বসতে চলেছে জমজমাট সাংস্কৃতিক আসর। বাঙালি সংস্কৃতিকে বিলেতের মাটিতে প্রতিষ্ঠা করার এই খবরে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে সেখানকার প্রবাসী বাঙালি কমিউনিটির মধ্যে। এই বছরের তাঁদের পুজোর থিম 'শ্বশান কালী'।
দীর্ঘদিন ধরে সফলভাবে দুর্গোৎসব ও কালীপুজো আয়োজন করে আসা 'ক্যামডেন দুর্গোৎসব কমিউনিটি' এই বছর 'হাইড পার্ক ক্রিসেন্ট'-কে উৎসবের নতুন কেন্দ্র হিসেবে বেছে নিয়েছে। কালীপুজার দিন মায়ের আরতি, অঞ্জলি পাশাপাশি হতে চলেছে জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে স্থানীয় শিল্পীরা অংশ নেবেন।
'ক্যামডেন দুর্গোৎসব কমিউনিটি'-র চেয়ারম্যান ড.আনন্দ গুপ্ত এবং লক্ষ্মী মিত্তলের উদ্দেশ্য় এই পুজো এবং উৎসবের মাধ্যমে সংস্কৃতিকে প্রবাশে বাঁচিয়ে রাখা এবং বর্তমান প্রজন্মোর হাত ধরে প্রবাসে এই সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। যার ফলে পুজোর সময় বিলেতে গড়ে উঠেছে এক টুকরো বাংলা।
রিপোর্টিং: অয়ন চ্যাটার্জী
