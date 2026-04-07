Donald Trump removed as President: ইরান-কাঁটায় বিদ্ধ পোটাস: মেয়াদ ফুরনোর আগেই পদত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন ট্রাম্প? বিরাট আপডেট আমেরিকায়

Donald Trump removed as President: ইরান-কাঁটায় বিদ্ধ পোটাস: মেয়াদ ফুরনোর আগেই পদত্যাগ করতে বাধ্য হচ্ছেন ট্রাম্প? বিরাট আপডেট আমেরিকায়
Donald Trump Impeachment: ইরানের সঙ্গে সংঘাত তুঙ্গে। তার মাঝেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘উস্কানিমূলক’ মন্তব্য। বিশেষ করে গত ইস্টার রবিবারে চরম হুঁশিয়ারিতে (Deadline) বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন অস্থিরতা তৈরি করেছে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান যুদ্ধের আবহে মার্কিন রাজনীতিতে তোলপাড়: ট্রাম্পকে কি ২৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরানো সম্ভব? ৫টি জরুরি তথ্য এক্ষুনি জেনে নিন--
ইরানের সঙ্গে সংঘাত তুঙ্গে। তার মাঝেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘উস্কানিমূলক’ মন্তব্য। বিশেষ করে গত ইস্টার রবিবারে চরম হুঁশিয়ারিতে (Deadline) বিশ্ব রাজনীতিতে নতুন অস্থিরতা তৈরি করেছে।
ইরানের বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সেতুর মতো নিরপরাধ জায়গায় হামলার হুমকি দেওয়ার পর মার্কিন কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে ট্রাম্পকে গদিচ্যুত করার দাবি জোরালো হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে মার্কিন সংবিধানের ২৫তম সংশোধনীর ৪ নম্বর ধারা (25th Amendment, Section 4) নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।
আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই বিতর্কিত বিষয়টির ৫টি প্রধান দিক রয়েছে--
১. ২৫তম সংশোধনীর ৪ নম্বর ধারা আসলে কী?
২৫তম সংশোধনীর ৪ নম্বর ধারা-- মূলত মার্কিন প্রেসিডেন্টের উত্তরাধিকার এবং দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা সংক্রান্ত একটি আইনি রক্ষাকবচ। এর ৪ নম্বর ধারা অত্যন্ত শক্তিশালী এবং বিতর্কিত। একজন ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্টকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পদ থেকে সরানোর ক্ষমতা দেয় এই ধারা।
যদি ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ক্যাবিনেটের অধিকাংশ সদস্য লিখিতভাবে কংগ্রেসকে জানায় যে, প্রেসিডেন্ট তাঁর দায়িত্ব পালনে ‘অক্ষম’, তবে ভাইস প্রেসিডেন্ট ‘অ্যাক্টিং প্রেসিডেন্ট’ হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।
২. কেন ট্রাম্পকে সরানোর দাবি উঠছে?
ট্রাম্পের সমালোচক এবং বেশ কিছু ডেমোক্র্যাট সদস্য দাবি করছেন যে, প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক আচরণ—বিশেষ করে ইরানের অসহায় নাগরিকদের ওপর হামলার হুমকি—তাঁর ‘মানসিক ভারসাম্যহীনতা’র লক্ষণ। রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য ইয়াসমিন আনসারি এবং মেলানি স্ট্যানসবারি ট্রাম্পকে 'জাতীয় নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক' হিসেবে বর্ণনা করেছেন।
তাঁদের মতে, যুদ্ধের আবহে এই ধরনের হঠকারী সিদ্ধান্ত বিশ্বকে এক ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারে। এমনকি ক্যান্ডেস ওয়েন্সের মতো কট্টরপন্থী ধারাভাষ্যকাররাও ট্রাম্পের অপসারণ দাবি করে তাঁকে 'ম্যাড কিং' বলে সম্বোধন করেছেন।
৩. অপসারণের প্রক্রিয়া কতটা জটিল?
সংবিধান অনুযায়ী, ২৫তম সংশোধনী প্রয়োগ করা সম্ভব হলেও বাস্তবে এটি অত্যন্ত কঠিন। এর জন্য প্রথম ধাপ হল ভাইস প্রেসিডেন্ট জে.ডি. ভ্যান্স এবং ক্যাবিনেটের অধিকাংশ সদস্যের সহমত।
যদি প্রেসিডেন্ট নিজে এই দাবি অস্বীকার করেন (যা ট্রাম্প অবশ্যই করবেন), তবে বিষয়টি কংগ্রেসের ভোটাভুটিতে যায়। সেক্ষেত্রে হাউস এবং সেনেট—উভয় কক্ষেই দুই-তৃতীয়াংশ (Two-thirds) সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন হবে প্রেসিডেন্টকে স্থায়ীভাবে সরানোর জন্য। যা বর্তমান রাজনৈতিক মেরুকরণের যুগে প্রায় অসম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
৪. জে.ডি. ভ্যান্সের ভূমিকা ও ট্রাম্পের সতর্কতা
এই পুরো প্রক্রিয়ার মূল চাবিকাঠি রয়েছে ভাইস প্রেসিডেন্ট জে.ডি. ভ্যান্সের হাতে। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভ্যান্স এবং ট্রাম্পের ক্যাবিনেট সদস্যরা প্রেসিডেন্টের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং অনুগত। মজার বিষয় হল, গত ২৬ মার্চ এক ক্যাবিনেট বৈঠকেই ট্রাম্প রসিকতা করে বলেছিলেন, তিনি তাঁর রণকৌশল সবটা খোলসা করছেন না কারণ তা করলে তাঁকে হয়ত বেশিক্ষণ এই পদে থাকতে দেওয়া হবে না। অর্থাৎ, ২৫তম সংশোধনী নিয়ে যে জল্পনা চলছে, তা ট্রাম্প নিজেও আঁচ করতে পেরেছেন।
৫. ইমপিচমেন্ট বনাম ২৫তম সংশোধনী
অনেক ক্ষেত্রে মানুষ ইমপিচমেন্ট (Impeachment) এবং ২৫তম সংশোধনীকে গুলিয়ে ফেলেন। ইমপিচমেন্ট হল কোনও অপরাধ বা দুর্নীতির জন্য বিচার প্রক্রিয়া। কিন্তু ২৫তম সংশোধনী মূলত শারীরিক বা মানসিক অক্ষমতার জন্য ব্যবহৃত হয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, ট্রাম্পের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করা রাজনৈতিক বিষয় হতে পারে, কিন্তু তাঁকে ‘অক্ষম’ প্রমাণ করা আইনিভাবে অত্যন্ত দুরূহ।
এক নজরে ২৫তম সংশোধনীর চ্যালেঞ্জ:
ভাইস প্রেসিডেন্টের সম্মতি: জে.ডি. ভ্যান্সকে শুরুতেই রাজি হতে হবে।
ক্যাবিনেটের সমর্থন: ক্যাবিনেটের অর্ধেকের বেশি সদস্যের সই লাগবে।
কংগ্রেসের ভোট: দুই কক্ষেই দুই-তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়া প্রায় অসম্ভব।
ঐতিহাসিক সত্য: আজ পর্যন্ত আমেরিকার ইতিহাসে ৪ নম্বর ধারা কখনও প্রয়োগ করা হয়নি।
