Zee News Bengali
Lawrence Bishnoi: এই দেশে এত বজ্জাতি কেন, এনাফ ইজ় এনাফ! লরেন্স বিষ্ণোইকে জঙ্গি বলে দাগাতে চাইছে কানাডা...

Terrorist Designation For Lawrence Bishnoi Gang: সলমান খানের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার জন্যই কপিলের কানা ডার ক্যাফেতে হামলা চালানো হয়েছে, আসলে বিষ্ণোই সম্প্রদায়ের প্রতীক কালো হরিণ শিকার করার জন্যে এখনও লরেন্স বিষ্ণোইয়ের চোখে অপরাধী সলমান খান।

দেবস্মিতা দাস | Updated By: Aug 12, 2025, 01:11 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংকে (Lawrence Bishnoi Gang) এবার সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে দাগিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানাল কানাডার কনজারভেটিভ পার্টি। কানাডার ফেডারেল সরকারকে এই অনুরোধ করা হয়েছে। তাদের দাবি, এই গ্যাং সারা দেশে হিংসা অপরাধ বৃদ্ধির জন্য দায়ী। সাম্প্রতিক সময়ে ব্রিটিশ কলাম্বিয়া, আলবার্টা ও অন্টারিও প্রদেশে দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের সদস্যদের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি, হুমকি, গুলিবর্ষণ ও ভয় দেখানোর মতো একাধিক ঘটনা ঘটেছে।

এমনকী সোশ্য়াল মিডিয়ায় এই গ্যাং বেশ কয়েকটি হিংসার ঘটনার দায় স্বীকার করেছে। যার মধ্যে রয়েছে বলিউড কৌতুক অভিনেতা কপিল শর্মার মালিকানাধীন এক ক্যাফেতে সাম্প্রতিক গুলিবর্ষণ। এই গোষ্ঠী ২০২৩ সালের জুন মাসে সারের গুরুদ্বারার সভাপতি ও খালিস্তান স্বাধীনতাকামী কর্মী হরদীপ সিং নিয্জারের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেও জড়িত বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। 

পাবলিক সেফটি মন্ত্রী গ্যারি আনন্দসাংগারিকে লেখা এক চিঠিতে কনজারভেটিভ এমপি ও পাবলিক সেফটি সমালোচক ফ্রাঙ্ক ক্যাপুটো উল্লেখ করেছেন যে বিষ্ণোই গ্যাং-এর “রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে গুলি, দক্ষিণ এশীয় কানাডীয়দের কাছ থেকে চাঁদাবাজি এবং চরম হিংসা” সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণার মানদণ্ড পূরণ করে। ক্যাপুটো বলেন, গ্যাং সদস্যরা রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও আদর্শগত উদ্দেশ্যে এসব কর্মকাণ্ডে জড়িত এবং প্রায়শই জনসমক্ষে তা ঘটায় যা মানুষের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করে।

তিনি লিখেছেন, “বিষ্ণোই গ্যাং-এর কার্যকলাপ এটিকে সন্ত্রাসী তালিকাভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট ভিত্তি প্রদান করে।” ক্যাপুটো আরও যোগ করেন, “এই স্বীকৃতি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও সব স্তরের সরকারকে গ্যাং-এর কার্যকলাপ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দেবে, যার মধ্যে আর্থিক, ফৌজদারি ও সম্পত্তি সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা অন্তর্ভুক্ত থাকবে।”

