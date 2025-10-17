136 Days Without Sun: টানা ১৩৬ দিন দেখা মিলবে না সূর্যের! ২৪ ঘণ্টা শুধুই থাকবে অন্ধকার রজনী, এবার পৃথিবীর দীর্ঘতম...
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আর্কটিক দ্বীপপুঞ্জ হল উত্তর কানাডার বিশাল এক দ্বীপসমষ্টি। যা গ্রিনল্যান্ড, উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের উত্তরে অবস্থিত। এতে প্রায় ৯৪টি প্রধান দ্বীপ ও হাজার হাজার ছোট দ্বীপ রয়েছে, যার মধ্যে বাফিন, ভিক্টোরিয়া এবং এলেসমেয়ার দ্বীপ উল্লেখযোগ্য। এই দ্বীপপুঞ্জগুলি পরিবেশ, ভূগোল, সংস্কৃতি ও ভূ-রাজনৈতিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। যা কানাডিয়ান আর্কটিক দ্বীপপুঞ্জ নামেও পরিচিত। কানাডার উত্তর দিকে, আর্কটিক মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত। দ্বীপগুলোর মোট আয়তন প্রায় ৫ লক্ষ ৪০ হাজার ৫০০ বর্গমাইল বা ১.৪ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার।
পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তরের স্থায়ীভাবে বসবাসযোগ্য স্থান কানাডিয়ান আর্কটিক। যা উত্তর মেরু থেকে মাত্র ৮১৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। নুনাভুটের এলেসমেয়ার দ্বীপের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। এখানে এক সামরিক এবং গবেষণা ঘাঁটি রয়েছে। আগামী দিনে কঠিনতম পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে চলেছে কানাডিয়ান আর্কটিক। মেরু রাত্রির কারণে টানা ১৩৬ দিন এখানে দেখা মিলবে না সূর্যের! ২৪ ঘণ্টা শুধুই থাকবে অন্ধকার রজনী। গত ১৩ অক্টোবর এখানে শেষবার সূর্যের মুখ দেখা গিয়েছে। আগামী ২৭ ফ্রেব্রুয়ারির আগে সূর্যের ফেরার আর কোনও সম্ভাবনাই নেই। এমনটাই জানিয়েছে বিবিসি।
পোলার নাইট বা মেরু রাত্রি
মেরু রাত্রি হল এমন এক ঘটনা যা পৃথিবীর উত্তরতম এবং দক্ষিণতম অঞ্চলে ঘটে যখন সূর্য ২৪ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে দিগন্তের নীচে থাকে। এটি কেবল মেরু বৃত্তের ভিতরেই ঘটে। বিপরীত ঘটনাও ঘটে। মেরু দিনে সূর্য ২৪ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে দিগন্তের উপরে থাকে। যেহেতু বায়ুমণ্ডল সূর্যালোক প্রতিসরণ করে, তাই মেরু রাতের চেয়ে মেরু দিন দীর্ঘ হয় এবং মেরু রাতের অঞ্চল মেরু দিনের অঞ্চলের তুলনায় সামান্য ছোট হয়।
মেরু বৃত্তগুলি এই দুই অঞ্চলের মধ্যে অক্ষাংশে , প্রায় ৬৬.৫ ডিগ্রিতে অবস্থিত। আর্কটিক সার্কেলে দিন থাকলেও , অ্যান্টার্কটিক সার্কেলে রাত হয় এবং তদ্বিপরীত। যে কোনও গ্রহ বা চাঁদের অক্ষীয় ঢাল যথেষ্ট এবং তারা তার নক্ষত্রের সাপেক্ষে তার নক্ষত্রকে প্রদক্ষিণ করার চেয়ে উল্লেখযোগ্য ভাবে বেশি ঘনঘন ঘোরে (এবং উভয়ের মধ্যে কোনও জোয়ার-ভাটা না থাকলে ) এই ঘটনাটি অনুভব করে (একাধিক ঘূর্ণনকাল স্থায়ী রাত্রি)। আর্কটিক এবং এমনকী অ্যান্টার্কটিকার বেশ কয়েকটি অঞ্চল সপ্তাহ বা মাস সম্পূর্ণ অন্ধকারে কাটাবে সূর্য দীর্ঘ সময় ধরে দিগন্তের নীচে ডুবে থাকার কারণে।
মেরু রাত্রি দেখবে যে যে জায়গা, তার নাম দেওয়া হল নীচে...
নরওয়েতে সোয়ালবা এবং ইয়ান মায়েন: এই প্রত্যন্ত নরওয়েজিয়ান দ্বীপপুঞ্জটি সবচেয়ে দীর্ঘতম অন্ধকারের মুখোমুখি হয়। ২৬শে অক্টোবর সূর্যাস্ত হয় এবং ১৫ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তা ফিরে আসে না, যার ফলে প্রায় ১১১ দিন ধরে দিনে আলো থাকে না।
ট্রমসো, নরওয়ে: 'আর্কটিকের প্রবেশদ্বার' নামে পরিচিত নরওয়ের ট্রমসো। একটি সমৃদ্ধ শহর হওয়া সত্ত্বেও, ৪৯ দিন ধরে মেরু রাত্রি যাপন করে। ২৭শে নভেম্বর সূর্য অদৃশ্য হয়ে যায় এবং কেবল জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে দিগন্তের উপরে তা উঁকি দেয়।
উটকিয়াগভিক (ব্যারো), আলাস্কা: আলাস্কার সবচেয়ে উত্তরের শহর উটকিয়াগভিক। বাসিন্দারা ৬৫ দিন সূর্যোদয় ছাড়াই থাকেন। দীর্ঘ রাত নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয় এবং জানুয়ারির শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। যা শহরটিকে দীর্ঘ গোধূলিতে ডুবিয়ে দেয়।
রাশিয়ার মুহমানস্ক: রাশিয়ার আর্কটিক শহর মুহমানস্ক এই তালিকায় রয়েছে। প্রতি শীতে প্রায় ৪০ দিন অন্ধকারে ডুবে থাকে। রাস্তার আলো এবং তুষারের নীচে জীবন চলতে থাকে, ঋতুর শীর্ষে সূর্য দিগন্তের নীচে লুকিয়ে থাকে।
ইলুলিসাত, গ্রিনল্যান্ড: গ্রিনল্যান্ডের ইলুলিসাতে, অক্টোবরের শেষ থেকে মেরু রাত্রি বিস্তৃত হয়, যা কয়েক সপ্তাহ ধরে এই অঞ্চলটিকে গভীর নীল গোধূলিতে আবৃত করে। কঠোর আবহাওয়া এবং সীমিত দিনের আলো এই বরফের বসতিতে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলিকে আরও বাড়িয়ে তোলে।
সাউথ পোল স্টেশন, অ্যান্টার্কটিকা: পৃথিবীর তলদেশে সাউথ পোল স্টেশনটি মেরু রাত্রির সবচেয়ে চরম সংস্করণের মুখোমুখি হয়। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সূর্য সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে যায়। যার ফলে বিজ্ঞানীরা প্রায় ছ'মাস ধরে প্রায় অবিরাম অন্ধকারে কাজ করেন।
