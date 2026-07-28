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ভয়ংকর! পাউডার থেকে ক্যানসার! হাজার-হাজার মামলা, ৫৩০০০ কোটি টাকায় নিষ্পত্তি? আপনি ব্যবহার করেন না তো?

Johnson & Johnson Lawsuits: জনসন অ্যান্ড জনসন বলেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে প্রায় ৬৯ হাজার মামলা চলছে! মার্কিন দেশে ট্যালকম সংক্রান্ত বিচারাধীন মামলার প্রায় ৯৯.৭৫ শতাংশই এই সমঝোতার আওতায় আসবে। তবে এই সমঝোতার প্রস্তাবটি তখনই চূড়ান্ত হবে, যখন বিভিন্ন আদালতে মামলা করা অন্তত ৯৫ শতাংশ বাদী এতে সম্মতি দেবেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 28, 2026, 06:41 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:42 PM IST
ভয়ংকর! পাউডার থেকে ক্যানসার! হাজার-হাজার মামলা, ৫৩০০০ কোটি টাকায় নিষ্পত্তি? আপনি ব্যবহার করেন না তো?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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