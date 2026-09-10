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VIRAL VIDEO: ৬২৩ ফুটের দানব জাহাজ জ্বলছে দাউদাউ করে...ভয়াল আগুনে ২৫ জন জীবন্ত দগ্ধ! চিৎকার-হাহাকার-আর্তনাদে বাতাস ভারী

৬২৩ ফুটের এক দানব জাহাজ জ্বলছে দাউদাউ করে! বন্দরেই লাগে ভয়াল আগুন। ২৫ জন জীবন্ত দগ্ধ! চিৎকার-হাহাকার-আর্তনাদে বাতাস ভারী

 

Written BySubhapam Saha
Published: Sep 10, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 07:35 PM IST
VIRAL VIDEO: ৬২৩ ফুটের দানব জাহাজ জ্বলছে দাউদাউ করে...ভয়াল আগুনে ২৫ জন জীবন্ত দগ্ধ! চিৎকার-হাহাকার-আর্তনাদে বাতাস ভারী
Image Credit: জ্বলছে কার্গো

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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