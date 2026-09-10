/VIRAL VIDEO: ৬২৩ ফুটের দানব জাহাজ জ্বলছে দাউদাউ করে...ভয়াল আগুনে ২৫ জন জীবন্ত দগ্ধ! চিৎকার-হাহাকার-আর্তনাদে বাতাস ভারী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চিন থেকে এল মর্মান্তিক খবর! সেই দেশের প্রধান রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন সম্প্রচারমাধ্যম চায়না সেন্ট্রাল টেলিভিশন ওরফে সিসিটিভি জানাচ্ছে এক পণ্যবাহী জাহাজে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড কাড়ল কম পক্ষে ২৫ জনের প্রাণ! ছবি ও ট্র্যাকিং ডেটা থেকে জানা যাচ্ছে ওসেন মেলোডি নামের ওই কার্গেত ছিল লাইবেরিয়ার পতাকা। ৬২৩ ফুটের এই দীর্ঘ বাল্ক ক্যারিয়ার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সেই অগাস্টের শেষ থেকেই এটি বন্দরে নোঙর করা ছিল চিংদাও বেইহাই শিপইয়ার্ডে। চায়না স্টেট শিপবিল্ডিং কর্পোরেশন পরিচালিত এক বিশাল জাহাজ নির্মাণ কারখানা এটি। বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময়ে সকাল ১১:১৫ মিনিট নাগাদ জাহাজে আচমকাই আগুন লেগে যায়। তখন জাহাজে মেরামতের কাজ চলছিল। তঠিক কী কারণে আগুন লেগেছে, তা এখনও সঠিক ভাবে জানা যায়নি।
এই জাহাজে থাকা ৪২ জনের মধ্যে ২৫ জন নিহত হয়েছেন অগ্নিকাণ্ডে। বাকিদের মধ্যে ১২ জনকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে এবং ৫ জন গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনার পরেই চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং পরের পর পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি অল-আউট নেমেছেন। জরুরি ভিত্তিতেই উদ্ধারকাজ চালানোর পাশাপাশি দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দিয়েছেন। দোষীদের কঠোর শাস্তির নিদানই দিয়েছেন তিনি। তদন্ত শেষ হলেই আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা যাবে। সাধারণত এমন দুর্ঘটনা শর্ট সার্কিট, গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণে হয়। অনেক সময়ে ওয়েল্ডিং করার ক্ষেত্রেও বিপদ ঘটে। এক মাস আগে দক্ষিণ-পূর্ব চিনের ফুজিয়ান প্রদেশে এক শিপইয়ার্ডে বিস্ফোরণের ঘটনায় একজন উদ্ধারকর্মী নিহত ও ১২ জন আহত হয়েছিলেন। ফের চিনে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ঘটল। তবে এদিনের অগ্নিকাণ্ডের ব্যপকতা আরও অনেক বেশি। হাহাকার আর আর্তনাদের বাতাস ভারী হয়েছে চারপাশের। বহু প্রাণ এভাবে চলে যাওয়ার ঘটনা মানতেই পারছেন না শোকাহতরা।
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