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Super Typhoon Bavi: ল্যান্ডফলের গতিবেগ ৩৪৬ কিমি!আছড়ে পড়ল সুপার টাইফুন ‘বাভি’, ভেঙে গেল গতি মাপার যন্ত্রও

Super Typhoon Bavi: ঝড়ের জেরে উপড়ে গেছে গাছপালা ও বিদ্যুতের খুঁটি, ফলে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে বিস্তীর্ণ এলাকা। জারি হয়েছে আকস্মিক বন্যার লাল সতর্কতা। বছরের অন্যতম বিধ্বংসী ক্যাটাগরি-৫ সামুদ্রিক ঝড় সুপার টাইফুন ‘বাভি’। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 06, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 11:54 AM IST
Super Typhoon Bavi: ল্যান্ডফলের গতিবেগ ৩৪৬ কিমি!আছড়ে পড়ল সুপার টাইফুন ‘বাভি’, ভেঙে গেল গতি মাপার যন্ত্রও
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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