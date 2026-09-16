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মাঝআকাশে থরথর কাঁপছে বোয়িং ৭৩৭, ভেঙে পড়ল সিলিং: যাত্রীদের অসহায় আর্তনাদ, ভয়ংকর দুর্ঘটনা

Iran flight emergency landing: সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়োতে সেই মুহূর্তের ভয়ংকর দৃশ্য ধরা পড়েছে। বিমানটি যখন মারাত্মকভাবে দুলছিল, যাত্রীরা প্রাণভয়ে সামনের আসন শক্ত করে আঁকড়ে ধরে চিৎকার করছিলেন। বহু যাত্রী কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং সমস্বরে ঈশ্বরের নাম নিয়ে প্রার্থনা শুরু করেন।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 16, 2026, 08:18 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 08:18 PM IST
মাঝআকাশে থরথর কাঁপছে বোয়িং ৭৩৭, ভেঙে পড়ল সিলিং: যাত্রীদের অসহায় আর্তনাদ, ভয়ংকর দুর্ঘটনা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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