লন্ডনে বইছে 'গঙ্গা'! জ্ঞান ও জীবনের প্রতীক জাহ্নবীর আশ্চর্য আরতি, টেমসের জলে গঙ্গাপুজো!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লন্ডনে টেমস নদীর তীরে 'গঙ্গা আরতি'। ব্রিটিশ মুলুকে এই প্রথম এক আলোর উত্সব 'গঙ্গা আরতি'-তে জমায়েত হয়েছিলেন কয়েক হাজার ভক্ত। ওই উত্সবের আয়োজন করেছিল ব্রিটেনের চিন্ময় মিশন। গঙ্গা তীরের বিশ্বখ্যাত আরতির ঐতিহ্য ও আবহকে পুনরুজ্জীবিত করে লন্ডনের এই অনুষ্ঠানটিকে প্রকৃতি,জ্ঞান ও চেতনার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।
চিন্ময় মিশন-এর রেসিডেন্ট টিচার ব্রহ্মচারিণী শ্রীপ্রিয়া চৈতন্য বলেন, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষ গঙ্গার তীরে সমবেত হয়ে নদী, প্রকৃতি এবং যা কিছু জীবনকে টিকিয়ে রাখে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে আরতি করে আসছে। টেমসের তীরে গঙ্গা আরতি সেই একই চেতনা বহন করছে।
শ্রীপ্রিয়া চৈতন্য আরও বলেন, চিন্ময় মিশনের কাছে গঙ্গা নদী জ্ঞান প্রবাহেরও প্রতীক। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী চিন্ময়ানন্দ হিন্দুধর্মের অন্যতম প্রধান দার্শনিক ঐতিহ্য—বেদান্তের চিরন্তন জ্ঞানকে হিমালয় থেকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। আমরা যখন চিন্ময় মিশনের ৭৫ বছর উদযাপন করছি, তখন এই অনুষ্ঠানটি সেই ঐতিহ্যেরই এক উদযাপন। এখানে জ্ঞান,সেবা ও কৃতজ্ঞতা সীমানার গণ্ডি পেরিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রদীপ, প্রার্থনা, সঙ্গীত এবং মন্ত্রোচ্চারণে করা হল নদীর প্রতি শ্রদ্ধা। ব্যাপক অর্থে প্রকৃতি মাতার প্রতি রূপক কৃতজ্ঞতা নিবেদন।
STORY | First-ever Ganga Aarti held on River Thames in UK— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2026
Thousands gathered on the banks of the River Thames on Sunday for the first-ever Ganga Aarti, a ceremony of light and thanksgiving, in London.
'Ganga Aarti on the Thames: A Ceremony of Light' was organised by Chinmaya… pic.twitter.com/YUI9F2ksmA
টেমসের গঙ্গা আরতি সম্পূর্ণভাবে পালন করা হয় টেমসের তীরে। টেমসে কোনও কিছু রাখা, ঢালা বা ভাসিয়ে দেওয়া হয়নি। চিন্ময় মিশনের এক মুখপাত্র বলেন, টেমসকে কলুসিত না করে আমাদের ঐতিহ্যের চেতনাকে সম্মান হয়েছে। বর্জ্য কমানো, প্লাস্টিকের ব্যবহার হ্রাস করা-সহ চারপাশের পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করেন অংশগ্রহণকারীরা।
গ্রিনিচের ঐতিহাসিক ওল্ড রয়্যাল নেভাল কলেজের কাছে সঙ্গীত ও মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন যুক্তরাজ্যে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন হিন্দু সংগঠন ও প্রবীণ আধ্যাত্মিক নেতা ও প্রতিনিধিরা।
ব্রিটিশ হিন্দু এবং দক্ষিণ এশীয় সম্প্রদায়ের একটি বৃহৎ উদযাপনের পাশাপাশি, প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা জানাতে সকল স্তরের মানুষকে একসাথে যুক্ত করার এক আহ্বান হিসেবে এটি আয়োজিত হয়েছিল।
উল্লেখ্য, ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত চিন্ময় মিশন একটি বিশ্বব্যাপী আন্দোলন, যা বেদান্তের চিরন্তন জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে এবং স্বামী চিন্ময়ানন্দের দর্শন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে মানুষের অন্তরের রূপান্তর ও আধ্যাত্মিক জাগরণে কাজ করে।
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