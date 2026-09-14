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লন্ডনে বইছে 'গঙ্গা'! জ্ঞান ও জীবনের প্রতীক জাহ্নবীর আশ্চর্য আরতি, টেমসের জলে গঙ্গাপুজো!

Ganga Aarti On Thames: চিন্ময় মিশন-এর রেসিডেন্ট টিচার ব্রহ্মচারিণী শ্রীপ্রিয়া চৈতন্য বলেন, নদী, প্রকৃতি এবং যা কিছু জীবনকে টিকিয়ে রাখে তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে আরতি করে আসছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Sep 14, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 05:19 PM IST
লন্ডনে বইছে 'গঙ্গা'! জ্ঞান ও জীবনের প্রতীক জাহ্নবীর আশ্চর্য আরতি, টেমসের জলে গঙ্গাপুজো!

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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