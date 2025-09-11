Charlie Kirk Assassination: 'তোমাকে ভালোবাসি, আমার ভালোবাসার গল্প হওয়ার জন্য ধন্যবাদ!' প্রিয়বন্ধু চার্লিকে হারিয়ে স্ত্রী এরিকা, ভাইরাল ভিডিয়ো...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Charlie Kirk Assassination: 'তোমাকে ভালোবাসি, আমার ভালোবাসার গল্প হওয়ার জন্য ধন্যবাদ!' প্রিয়বন্ধু চার্লিকে হারিয়ে স্ত্রী এরিকা, ভাইরাল ভিডিয়ো...

Charlie Kirk Erika Kirk love story: চার্লি আর এরিকার প্রেমকাহিনীও যেন গল্পের মতো! ২০১৮ সালে এরিকা-চার্লির প্রথম দেখা। প্রথম দেখাতেই চার্লি বুঝতে পারেন যে, এরিকা-ই সেই মেয়ে! 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 11, 2025, 06:28 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আমার ভালোবাসার গল্প হওয়ার জন্য ধন্যবাদ!' স্নাইপারের হাতে নিহত ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ চার্লি কার্ক (Charlie Kirk)আর তারপরই ভাইরাল চার্লির স্ত্রীর এরিকার এই ভিডিয়ো (Erika Kirk thank you for being my love story)মাসখানেক আগে চার্লিকে নিয়ে ভিডিয়ো শেয়ার করেছিলেন এরিকাচার্লির মৃত্যুর পর আবার ভাইরাল সেই ভিডিয়োসামনে এসেছে আরও একটি ভিডিয়োযেখানে দেখা যাচ্ছে, চার্লিরবছরের মেয়ে দৌড়ে গিয়ে তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছেসপ্তাহখানেক আগেই এই ভিডিয়োটি তোলা হয়চার্লি কার্কের মৃত্যুর (Charlie Kirk Assassination) পর তাঁর এই সমস্ত পুরনো ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই আর চোখের জল বাঁধ মানছে না নেটিজেনদের

চার্লির স্ত্রী এরিকা কার্ক প্রাক্তন মিস অ্যারিজোনা। ২০১২ সালে মিস অ্যারিজোনা ইউএসএ খেতাব অর্জন করেন এরিকাএরিকা রেজিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেনসেখানে তিনি একজন বাস্কেটবল খেলোয়াড় ছিলেনঅ্যারিজোনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এরিকা রাষ্ট্রবিজ্ঞানআন্তর্জাতিক সম্পর্কে ডবল মেজর ডিগ্রি অর্জন করেনএরপর তিনি আমেরিকান লিগাল স্টাডিজে জুরিস মাস্টার্সও করেছেনবর্তমানে লিবার্টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাইবেল স্টাডিজে ডক্টরেট করছেন

চার্লি আর এরিকার প্রেমকাহিনীও যেন গল্পের মতো! ২০১৮ সালে এরিকা-চার্লির প্রথম দেখাপ্রথম দেখাতেই চার্লির মন জয় করে নেন এরিকাচার্লি বুঝতে পারেন যে, এরিকা-ই সেই মেয়ে! তাঁরা ডেটিং শুরু করেননিউ ইয়র্ক সিটির বিলস বার্গার্সে বসে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন এবং রাজনীতি নিয়ে গভীর আলোচনাঠাট্টা-মশকরা-ই ছিল এরিকা-চার্লির প্রথম ডেট! এরপর ২০২০-র ডিসেম্বরে চার্লির সঙ্গে এরিকার বাগদান হয়নিজেদের এনগেজমেন্টের ছবি শেয়ার করে এরিকা লেখেন, "ঈশ্বর যখন তোমার প্রেমের গল্প লেখেন, তখন তুমি তোমার প্রিয়বন্ধুকে বিয়ে করতে পারো।"

এরপর ২০২১-এর মে মাসে অ্যারিজোনার স্কটসডেলে এরিকাকে বিয়ে করেন চার্লি কার্কচার্লির সঙ্গে বিয়ের ছবি শেয়ার করে এরিকা মন ছুঁয়ে যাওয়া একটি নোটে লেখেন, "আমি যে এই মানুষটিকে আমার স্বামী বলে ডাকতে পেরেছি, তার জন্য আমি অত্যন্ত ধন্যআমার সি জে কেআমি তোমাকে ভালোবাসি।" ২০২২-র অগাস্টে দম্পতির প্রথম সন্তান, একটি মেয়ে হয়এরপর ২০২৪-এর মে মাসে দম্পতির দ্বিতীয় সন্তান আসে পৃথিবীতেপুত্রসন্তানের জন্ম দেন এরিকাকিন্তু চার্লিএরিকা তাঁদের সন্তানদের মুখনাম সবসময়ই সোশ্যাল মিডিয়াক্যামেরা থেকে দূরে রেখেছেন

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্রসুপরিচিত ডানপন্থী নেতা ৩১ বছর বয়সী চার্লি কার্ক উটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত একটি পাবলিক ফোরামে আততায়ীর গুলিতে খুন হয়ে গিয়েছেনআচমকা ভিড়ের মধ্যে থেকে আততায়ীর ছোঁড়া একটি গুলি এসে তাঁর ঘাড়ে লাগেসঙ্গে সঙ্গে চেয়ার থেকে তিনি পড়ে যানহাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরাউল্লেখ্য, চার্লির মৃত্যুর পর তাঁর একটি পুরনো ভিডিয়ো সামনে এসেছেযেখানে তিনি বলছেন, "আমায় যেন সবসময় আমার বিশ্বাসের সাহসের জন্য স্মরণ করা হয়"

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

