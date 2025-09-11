Charlie Kirk Assassination: 'তোমাকে ভালোবাসি, আমার ভালোবাসার গল্প হওয়ার জন্য ধন্যবাদ!' প্রিয়বন্ধু চার্লিকে হারিয়ে স্ত্রী এরিকা, ভাইরাল ভিডিয়ো...

Charlie Kirk Assassination: 'তোমাকে ভালোবাসি, আমার ভালোবাসার গল্প হওয়ার জন্য ধন্যবাদ!' প্রিয়বন্ধু চার্লিকে হারিয়ে স্ত্রী এরিকা, ভাইরাল ভিডিয়ো...
Charlie Kirk Erika Kirk love story: চার্লি আর এরিকার প্রেমকাহিনীও যেন গল্পের মতো! ২০১৮ সালে এরিকা-চার্লির প্রথম দেখা। প্রথম দেখাতেই চার্লি বুঝতে পারেন যে, এরিকা-ই সেই মেয়ে!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'আমার ভালোবাসার গল্প হওয়ার জন্য ধন্যবাদ!' স্নাইপারের হাতে নিহত ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ চার্লি কার্ক (Charlie Kirk)। আর তারপরই ভাইরাল চার্লির স্ত্রীর এরিকার এই ভিডিয়ো (Erika Kirk thank you for being my love story)। মাসখানেক আগে চার্লিকে নিয়ে এই ভিডিয়ো শেয়ার করেছিলেন এরিকা। চার্লির মৃত্যুর পর আবার ভাইরাল সেই ভিডিয়ো। সামনে এসেছে আরও একটি ভিডিয়ো। যেখানে দেখা যাচ্ছে, চার্লির ৩ বছরের মেয়ে দৌড়ে গিয়ে তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। সপ্তাহখানেক আগেই এই ভিডিয়োটি তোলা হয়। চার্লি কার্কের মৃত্যুর (Charlie Kirk Assassination) পর তাঁর এই সমস্ত পুরনো ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই আর চোখের জল বাঁধ মানছে না নেটিজেনদের।
চার্লির স্ত্রী এরিকা কার্ক প্রাক্তন মিস অ্যারিজোনা। ২০১২ সালে মিস অ্যারিজোনা ইউএসএ খেতাব অর্জন করেন এরিকা। এরিকা রেজিস বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। সেখানে তিনি একজন বাস্কেটবল খেলোয়াড় ছিলেন। অ্যারিজোনা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এরিকা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ডবল মেজর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি আমেরিকান লিগাল স্টাডিজে জুরিস মাস্টার্সও করেছেন। বর্তমানে লিবার্টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাইবেল স্টাডিজে ডক্টরেট করছেন।
চার্লি আর এরিকার প্রেমকাহিনীও যেন গল্পের মতো! ২০১৮ সালে এরিকা-চার্লির প্রথম দেখা। প্রথম দেখাতেই চার্লির মন জয় করে নেন এরিকা। চার্লি বুঝতে পারেন যে, এরিকা-ই সেই মেয়ে! তাঁরা ডেটিং শুরু করেন। নিউ ইয়র্ক সিটির বিলস বার্গার্সে বসে ধর্মতত্ত্ব, দর্শন এবং রাজনীতি নিয়ে গভীর আলোচনা ও ঠাট্টা-মশকরা-ই ছিল এরিকা-চার্লির প্রথম ডেট! এরপর ২০২০-র ডিসেম্বরে চার্লির সঙ্গে এরিকার বাগদান হয় । নিজেদের এনগেজমেন্টের ছবি শেয়ার করে এরিকা লেখেন, "ঈশ্বর যখন তোমার প্রেমের গল্প লেখেন, তখন তুমি তোমার প্রিয়বন্ধুকে বিয়ে করতে পারো।"
এরপর ২০২১-এর মে মাসে অ্যারিজোনার স্কটসডেলে এরিকাকে বিয়ে করেন চার্লি কার্ক। চার্লির সঙ্গে বিয়ের ছবি শেয়ার করে এরিকা মন ছুঁয়ে যাওয়া একটি নোটে লেখেন, "আমি যে এই মানুষটিকে আমার স্বামী বলে ডাকতে পেরেছি, তার জন্য আমি অত্যন্ত ধন্য। আমার সি জে কে। আমি তোমাকে ভালোবাসি।" ২০২২-র অগাস্টে দম্পতির প্রথম সন্তান, একটি মেয়ে হয়। এরপর ২০২৪-এর মে মাসে দম্পতির দ্বিতীয় সন্তান আসে পৃথিবীতে। পুত্রসন্তানের জন্ম দেন এরিকা। কিন্তু চার্লি ও এরিকা তাঁদের সন্তানদের মুখ ও নাম সবসময়ই সোশ্যাল মিডিয়া ও ক্যামেরা থেকে দূরে রেখেছেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র ও সুপরিচিত ডানপন্থী নেতা ৩১ বছর বয়সী চার্লি কার্ক উটাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত একটি পাবলিক ফোরামে আততায়ীর গুলিতে খুন হয়ে গিয়েছেন। আচমকা ভিড়ের মধ্যে থেকে আততায়ীর ছোঁড়া একটি গুলি এসে তাঁর ঘাড়ে লাগে। সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার থেকে তিনি পড়ে যান। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকরা। উল্লেখ্য, চার্লির মৃত্যুর পর তাঁর একটি পুরনো ভিডিয়ো সামনে এসেছে। যেখানে তিনি বলছেন, "আমায় যেন সবসময় আমার বিশ্বাসের সাহসের জন্য স্মরণ করা হয়।"
