Plane Crash: ল্যান্ড করতেই পিছলে গিয়ে আগুন ধরে গেল প্লেনে, মন্ত্রী-সহ ২৫ জন অসহায়... ভয়ংকর VDO...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের বিমান দুর্ঘটনা। ল্যান্ড করার সময় দাউদাউ করে জ্বলে উঠল গোটা বিমান। সেইসময় বিমানে ছিলেন দেশের খনি মন্ত্রী-সহ ২০ জন। আতঙ্কে দৌড় লাগালেন বিমানবন্দরের কর্মীরা। সোমবার বেলা ১১টা ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে কঙ্গোর কোলওয়াজি বিমানবন্দরে।
এদিন বিমানবন্দরে নামার সময় গতি সামলাতে পারেনি চার্টার্ড বিমানটি। রানওয়েতে পিছলে গিয়ে সেটি পেটের উপরে ভর করে তীব্র গতিতে রানওয়ের প্রান্তের দিকে দৌড়তে থাকে। তাতেই বিমানে আগুন ধরে যায়। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল ওই ধোঁয়া-আগুনের মধ্যে বিমান থেকে বেরিয়ে দৌড়তে থাকেন। শেষপর্ন্ত প্রাণে বেঁচে যান সবাই।
কঙ্গোর মন্ত্রী ও বিমানে চড়ে একটি খনি দুর্ঘটনাস্থল দেখতে গিয়েছিলেন। তখনই ওই দুর্ঘটনা। বিমানের যাত্রীরা জানিয়েছেন, বিমানটি রানওয়েতে পিছলে যাওয়ার পরই প্রবল ঘর্ষণে বিমানে আগুন ধরে যায়। কেবিন ভরে যায় কালো ধোঁয়ায়। ভিডিয়োতে যেটুকে দেখা গিয়েছে তাতে বিমানটি অ্যাঙ্গোলার এয়ারজেট সংস্থার।
গত ১৫ নভেম্বর লুলাবা প্রদেশের এক খনিতে দুর্ঘটনা ঘটে। তাতে মৃত্যু হয় ৩২ জনের। সেখানেই গিয়েছিলেন মন্ত্রী ও তার সঙ্গীরা। কঙ্গোর খনিমন্ত্রী বলেন, খনির দুর্ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে কথা বলে ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ নেওয়ার কথা ছিল। যেতে গিয়েই ওই দুর্ঘটনা। তবে যাত্রীদের কোনও ক্ষতি হয়নি।
