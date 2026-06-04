/Chicken Crisis: মিলছে না চিকেন! মুরগির মাংসের সাপ্লাইয়ে বিরাট কোপ, বাজারে হাহাকার; রান্নাঘরে বিশাল সংকট

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মধ্যপ্রাচ্যে চলছে যুদ্ধ ও উত্তেজনার (conflict in the Middle East) আবহ! এর প্রত্যক্ষ প্রভাবে ২০২৬ সালের এপ্রিল মাস থেকেই ব্রাজিলের মুরগির মাংস রফতানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২৫% হ্রাস পেয়েছে (Brazilian poultry meat exports fell by nearly 25%)। এই অঞ্চলটি ব্রাজিলিয়ান মুরগির মাংসের (Brazilian poultry meat) অন্যতম প্রধান গন্তব্যস্থল হওয়ায়, এখানকার ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা (geopolitical instability) আমদানির চাহিদাকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছে।
থমকে মুরগির রফতানি
মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ ও উত্তেজনা বৃদ্ধির সরাসরি প্রভাব! চলতি বছরের এপ্রিল মাসে ব্রাজিলের মুরগির মাংস রফতানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ২৫% হ্রাস পেয়েছে। এদিকে অঞ্চলটি ব্রাজিলিয়ান মুরগির মাংসের অন্যতম প্রধান গন্তব্য হওয়ায়, এখানকার ভূ-রাজনৈতিক অস্থিরতা আমদানির চাহিদাকে উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দিয়েছে বড় রকম প্রভাব ফেলেছে!
রফতানির উপর সরাসরি প্রভাব
চিকেনের রফতানিতে এই ধস মূলত বাণিজ্য পথগুলির অচলাবস্থা এবং চলতি সংঘাতের কারণে তৈরি হওয়া অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মাঝে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ক্রেতাদের উপর আর একটা বড় রকম প্রভাব ফেলেছে। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলি ব্রাজিলের মুরগির মাংস রফতানির একটি বড় অংশ।
অভ্যন্তরীণ বাজার
এপ্রিলের রেকর্ড করা এই ২৫% বার্ষিক পতন সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এই খাতের সবচেয়ে বড় ধসের একটি। যে পরিমাণ মাংস রফতানি করা সম্ভব হয়নি, তা এখন ব্রাজিলের অভ্যন্তরীণ বাজারে সরবরাহ বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানগুলি, যারা মিটপ্যাকার্স (meatpackers) নামেই পরিচিত, তাদের মজুত অন্য বাজারে সরিয়ে নিতে হচ্ছে। যা ব্রাজিলের অভ্যন্তরীণ বাজারে মুরগির দামের উপর চাপ তৈরি করছে।
বিকল্প বাজার
মধ্যপ্রাচ্যে মুরগি পাঠাতে না পেরে বিকল্প বাজারের সন্ধানে ব্রাজিলের মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রতিষ্ঠানগুলি এখন অবশ্য এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের বিকল্প বাজারগুলির সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছে। ব্রাজিলের পোল্ট্রি বিশ্বের বৃহত্তম মুরগির মাংস রফতানিকারক! তাই বর্তমান সংকটটি বেশ বড় মাপের।
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