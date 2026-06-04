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Chicken Crisis: মিলছে না চিকেন! মুরগির মাংসের সাপ্লাইয়ে বিরাট কোপ, বাজারে হাহাকার; রান্নাঘরে বিশাল সংকট

Chicken Exports Crisis: চিকেন রফতানিতে ধস বাণিজ্য পথগুলির অচলাবস্থা এবং চলতি সংঘাতের কারণে সৃষ্ট অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মাঝে আঞ্চলিক ক্রেতাদের কম চাহিদাকেই প্রতিফলিত করে। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি এবং পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের অন্যান্য দেশগুলি ব্রাজিলের মুরগির মাংস রফতানির একটি বড় অংশ জুড়ে রয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 04, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jun 04, 2026, 03:46 PM IST
Chicken Crisis: মিলছে না চিকেন! মুরগির মাংসের সাপ্লাইয়ে বিরাট কোপ, বাজারে হাহাকার; রান্নাঘরে বিশাল সংকট

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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