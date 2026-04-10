English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
Rising Prices of Chicken Fish Oil: রান্নাঘরে কান্নার রোল! বাজারে হু-হু করে বাড়ছে মুরগির দাম। গত এক মাসের ব্যবধানে সোনালি মুরগির দাম কেজিতে বেড়েছে সর্বোচ্চ ১৪০ টাকা। এতে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। সংকটে পড়েছেন নিম্ন ও মধ্য শ্রেণির ক্রেতারা।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 10, 2026, 04:28 PM IST
Chicken Price Rise: কোথাও একলাফে ১৪০, কোথাও তারও বেশি বৃদ্ধি, মুরগির রেকর্ড-দামে দিশেহারা সকলে, আগুন হল মাছ-ডিম
সামনেই পয়লা বৈশাখ, তার আগেই রান্নাঘরে কান্নার রোল!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: আনাজ-তেল মাছ-মাংসের আকাশছোঁয়া দাম (skyrocketing Price)। বিশেষ করে বাজারে হু-হু করে বাড়ছে মুরগির দাম। গত এক মাসের ব্যবধানে সোনালি জাতের মুরগির দাম কেজিতে বেড়েছে সর্বোচ্চ ১৪০ টাকা। এতে সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন গরুর মাংস কেনার সাধ্য কম এমন নিম্ন ও মধ্য শ্রেণির ক্রেতারা। নতুন বাংলাদেশ সম্ভবত এই প্রথম এমন অগ্নিমূল্য বাজার দেখল। ইদের পরে এখন সেখানে শুধুই হাহাকার।

Add Zee News as a Preferred Source

কেন চিকেন আগুন?

কেন চিকেনের দাম বাড়ছে? ব্যবসায়ীদের দাবি, বিভিন্ন এলাকায় বার্ড ফ্লুর প্রকোপ বেড়েছে। এতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সোনালি মুরগি। যার প্রভাব পড়েছে বাজারে। তাঁরা জানান, পাইকারি বাজারে মুরগির সরবরাহ কমে গিয়েছে। পরিবহণব্যয়ও বেড়েছে। খুচরো ব্যবসায়ীদের বেশি দামে মুরগি কিনে এনে বেশি দামেই বিক্রি করতে হচ্ছে। দাম বাড়ার কারণে অনেক দোকানেই মুরগি বিক্রি আগের চেয়ে প্রায় অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) ঢাকার বিভিন্ন বাজার থেকে উঠে এল এসব তথ্য। 

কতটা দাম বেড়েছে?

জানা গিয়েছে, বাজারে ব্রয়লার মুরগির দাম খুব বেশি না বাড়লেও ইদের পর থেকে রেকর্ড দামে বিক্রি হচ্ছে সোনালি ও দেশি মুরগি। প্রতি কেজি ব্রয়লার ২২০ থেকে ২৪০ টাকা। কিন্তু প্রতি কেজি সোনালি মুরগি-- যা রোড আইল্যান্ড রেড কক নামেও পরিচিত-- বিকোচ্ছে ৪২০ থেকে ৪৪০ টাকায়। ওদিকে দেশি মুরগি ৭০০ থেকে ৭৫০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে! ভাবা যায়! বাজারের তথ্য মতে, অন্য স্বাভাবিক সময়ের নিরিখে ব্রয়লার মুরগির দাম ঠিক থাকলেও প্রতি কেজি সোনালি মুরগির দাম ১৪০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। আগে প্রতি কেজি সোনালি মুরগি ৩০০ থেকে ৩২০ টাকা ছিল। দেশি মুরগির দাম আগে ছিল ৬০০ থেকে ৬৫০ টাকা, যা ১০০ টাকা পর্যন্ত বাড়তি প্রতি কেজিতে!

কৃত্রিম সংকট

আর ব্যবসায়ীরা বলছেন, পোলট্রি ফিড (খাবার) এবং ওষুধের দামবৃদ্ধির কারণে অনেক প্রান্তিক খামারিই লোকসান সইতে না পেরে খামার বন্ধ করে দিয়েছেন। ফলে, উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে কমেছে। তাছাড়া বড় বড় কোম্পানিগুলি কৃত্রিম সংকট তৈরি করে দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে বলেও অভিযোগ তাঁদের। 

সংক্রমণ

এদিকে এক মুরগি ব্যবসায়ী জানান, এক-দেড় মাস ধরে খামারগুলিতে বার্ড ফ্লু-সহ নানা ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। এতে অনেক খামারে মুরগি মারা যাচ্ছে, যা বাজারে সরবরাহ সংকট তৈরি করেছে। এছাড়া ইদ-উল-ফিতর পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাড়ার কারণে মুরগির চাহিদা বেড়েছে। পাশাপাশি জ্বালানি তেলের সংকটে পরিবহণ খরচ বেড়ে যাওয়ায় তার প্রভাবও খুচরো বাজারে পড়ছে। 

মূল্যবৃদ্ধির জাঁতাকলে সাধারণ

এভাবে দাম বাড়ার কারণে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ ক্রেতারা। জানা যাচ্ছে, গরুর মাংস এখন বিলাসবহুল পণ্যে পরিণত হয়েছে। গরুর মাংসের বদলে সোনালি মুরগিই ভরসা। এখন সেটিও সামর্থ্যের বাইরে চলে যাচ্ছে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে সোনালি মুরগি কেনা বিলাসিতা হয়ে যাচ্ছে। তেলের দামের প্রভাবে বাজারে সব জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের লোকজনের উপর কী প্রভাব পড়ছে, তা কল্পনাও করা যাচ্ছে না।

ডিমও মহার্ঘ 

এদিকে বেড়েছে ডিমের দামও, রমজানে গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার ডিমের দাম ছিল সর্বনিম্ন। ওই সময় ডজন বিক্রি হয় ৯০ থেকে ১১০ টাকায়। এখন ডজন বিক্রি হচ্ছে ১১০ থেকে ১২০ টাকায়। আর সাদা ডিমের ডজন ১১০ টাকা। ডিম ব্যাবসায়ীরা বলছেন, চাহিদা থাকায় ডিমের দাম বেড়েছে। শুধু তাই নয়, পাশাপাশি মাছ, আনাজ ও ভোজ্য তেলের দামও বেড়েছে পদ্মাপারে। 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
chicken price riseFish price riseEgg Price Riseoil price riseVegetables Price Riseঅগ্নিমূল্য চিকেন
