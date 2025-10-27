English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
UK murder case: মার্টিন শিশুদের ব্রাইটনে তাদের দিদিমার বাড়িতে পৌঁছে দেন, তারপর একটি দোকান থেকে বিয়ার কিনে সমুদ্রের ধারে বসে তা পান করেন। এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি পুলিস স্টেশনে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। সেখানকার ফুটেজে তাকে বলতে শোনা যায়: 'আমি দুজনকে খুন করেছি।'

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 27, 2025, 08:31 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ডেরেক মার্টিনকে (৬৭) শুক্রবার ক্লোয়ি ব্যাশফোর্ড ও তার স্বামী জশকে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। ২০২৩ সালের ৯ জুনের ঘটনা জুন মাসে ইস্ট সাসেক্সের নিউহেভেনে তাদের বাড়িতে এই হত্যাকাণ্ড ঘটে।

মার্টিন, নিহত ক্লোয়ির মায়ের প্রাক্তন স্বামী। তিনি, পুলিসকে জানান যে, ওই বাড়িতে একটি জানালা পরিষ্কার করছিলেন। সেই সময় টাকা-পয়সা নিয়ে ঝগড়ার জেরে তিনি 'ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন'।

সাসেক্স পুলিসের মতে, তিনি প্রথমে ৩০ বছর বয়সী ক্লোয়ির মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেন এবং তারপর তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন। এর কিছুক্ষণ পরেই ৩৩ বছর বয়সী জশ বাড়ি ফেরেন এবং মার্টিনকে হাতে ছুরি নিয়ে দেখতে পান। জশ দৌড়ে বাড়ির উপরের তলায় চলে যান, কিন্তু মার্টিন তাকে অনুসরণ করে সেখানে গিয়ে একাধিকবার ছুরি মেরে ও গলা টিপে হত্যা করেন।

ব্রাইটনের বাসিন্দা মার্টিন এরপর তার পোশাক পরিবর্তন করেন, দম্পতির চার সন্তানকে স্কুল থেকে নিয়ে আসেন এবং তাদের নিউহেভেনের কোস্টা কফি শপ ও ম্যাকডোনাল্ডসে নিয়ে যান।

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, খুনি ওই শিশুদের নিয়ে বাইরে ঘুরছেন এবং কাছের একটি সেন্সবেরি সুপারমার্কেটের ঝোপের মধ্যে ক্লোয়ির মোবাইল ফোনটি ফেলে দিচ্ছেন। সে শিশুদের বলেছিল যে, তাদের বাবা-মায়ের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সে বাড়ির সব দরজার হাতল খুলে ফেলেছিল, যাতে শিশুরা বাড়ি ফিরলেও দরজা খুলে বাবা-মায়ের মৃতদেহগুলি খুঁজে না পায়।

মার্টিন শিশুদের ব্রাইটনে তাদের দিদিমার বাড়িতে পৌঁছে দেন, তারপর একটি দোকান থেকে বিয়ার কিনে সমুদ্রের ধারে বসে তা পান করেন। এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি পুলিস স্টেশনে গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। সেখানকার ফুটেজে তাকে বলতে শোনা যায়: 'আমি দুজনকে খুন করেছি।'

পুলিস ব্যাশফোর্ডদের বাড়িতে গিয়ে ক্লোয়ি ও জশের মৃতদেহ উদ্ধার করে এবং মার্টিনকে গ্রেফতার করা হয়।

জেলে থাকাকালীন, মার্টিন পুলিসের একটি আবেদন দেখেন এবং একজন কারারক্ষীকে একটি হাতে লেখা নোট দেন। তাতে তিনি ক্লোয়ির ফোনটি কোথায় ফেলেছিলেন সেই জায়গার কথা জানান।

মার্টিন এই দম্পতির মৃত্যুর কারণ বলে স্বীকার করলেও, খুনের অভিযোগ অস্বীকার করেন। তিনি দাবি করেন যে মানসিক অবসাদজনিত রোগের কারণে তার 'দায়িত্ববোধ কমে গিয়েছিল' (diminished responsibility)।

তিন সপ্তাহব্যাপী এই বিচারে পাঁচজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞের রিপোর্টসহ সমস্ত প্রমাণ শোনার পর, লিউইস ক্রাউন কোর্টের জুরি মার্টিনের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করে এবং তাকে দুটি খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে। তাকে হেফাজতে পাঠানো হয়েছে এবং আগামী ৬ নভেম্বর তার সাজা ঘোষণা করা হবে।

ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের (CPS) মার্কো ব্রুক যোগ করেছেন: "এই মামলাটি চালানো খুব চ্যালেঞ্জিং ছিল। মার্টিনের দাবি যে তিনি 'মাথা ঠিক রাখতে পারেননি', তা প্রমাণের সাথে মেলেনি। মার্টিন জশের বাড়ি ফেরার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন এবং তিনি আসতেই তাকে তাড়া করে উপরে নিয়ে গিয়ে আক্রমণ করেন।"

তিনি বলেন, 'এরপরও মার্টিনের মাথায় ছিল যে তাকে ঘটনাস্থল পরিষ্কার করতে হবে এবং শিশুরা যেন কিছু জানতে না পারে, তা নিশ্চিত করতে হবে। তারপর তিনি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করেন'। কিছু মনোরোগ বিশেষজ্ঞ প্রথমে মতামত দিয়েছিলেন যে মার্টিনের 'দায়িত্ববোধ কমে যাওয়ার' আংশিক যুক্তি রয়েছে।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

