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মাত্র ৫ সেকেন্ডে ট্রেন পৌঁছল ৮০০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে! ব্রেক কষতে গিয়েই...

Bullet Train 800 km Per Hour in 5 Seconds: নিজেদের রেকর্ড নিজেরাই ভাঙল চিন। বুলেট ট্রেনে ফের নয়া রেকর্ড চিনের। মাত্র ৫.৩ সেকেন্ডে চিনের ম্যাগলেভ বুলেট ট্রেন স্পর্শ করল ৮০০ কিমি প্রতি ঘণ্টা গতিবেগ। গত ছয় মাসের এই নিয়ে তৃতীয়বার নিজেদের রেকর্ড ভাঙল চিন। তবে, আপাতত এটি যাত্রীবাহী ট্রেন নয়, একেইবারেই পরীক্ষামূলক পর্যায়ে রয়েছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 19, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 03:25 PM IST
মাত্র ৫ সেকেন্ডে ট্রেন পৌঁছল ৮০০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে! ব্রেক কষতে গিয়েই...

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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