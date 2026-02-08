Chinese Microwave Weapon: স্টার লিংকের স্যাটেলাইট ধ্বংস করে দিতে পারে কয়েক সেকেন্ডেই! চিনে হাতে ভয়ংকর অস্ত্র

Chinese Microwave Weapon: স্টার লিংকের স্যাটেলাইট ধ্বংস করে দিতে পারে কয়েক সেকেন্ডেই! চিনে হাতে ভয়ংকর অস্ত্র
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: চিন দাবি করেছে তারা এমন একটি মাইক্রোওয়েভ (HPM) সিস্টেম তৈরি করেছে, যা স্পেস-এক্স (SpaceX)-এর স্টারলিংকের মতো স্যাটেলাইট নেটওয়ার্ক বিকল করে দিতে পারে। সম্প্রতি ইরানে বিক্ষোভের সময়ে সেখান স্টার লিংকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল ইরান সরকার।
সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট-এর একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, শানসি প্রদেশের শিয়ান-এ অবস্থিত 'নর্থওয়েস্ট চায়না ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার টেকনোলজি' জানিয়েছে যে, সাধারণ দেখতে TPG1000Cs নামক যন্ত্রটি ইলন মাস্কের স্টারলিংকের (Starlink) জন্য বড় হুমকি হয়ে উঠতে পারে।
এই ছোট আকারের উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন মাইক্রোওয়েভ (HPM) ড্রাইভারটি টানা এক মিনিট ধরে ২০ গিগাওয়াট শক্তি উৎপাদন করতে পারে। সম্ভবত এটিই বিশ্বের প্রথম এই ধরনের শক্তিশালী যন্ত্র।
TPG1000Cs যন্ত্রটি লম্বায় মাত্র ৪ মিটার এবং ওজনে ৫ টন। এটি আকারে এতটাই ছোট যে খুব সহজেই ট্রাক, যুদ্ধজাহাজ, বিমান এমনকি কৃত্রিম উপগ্রহেও (স্যাটেলাইট) বসানো সম্ভব।
চিনা বিশেষজ্ঞদের মতে, এই যন্ত্রের একটি সারফেস সংস্করণ যদি ১ গিগাওয়াটের বেশি শক্তি উৎপাদন করে, তবে তা পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে থাকা স্টারলিংক স্যাটেলাইটগুলোকে অকেজো করে দিতে পারে।
আগের সিস্টেমগুলো আকারে ছিল বিশাল এবং সেগুলো মাত্র ৩ সেকেন্ডের জন্য কাজ করতে পারত। কিন্তু নতুন এই যন্ত্রটি অনেক বেশি সময় ধরে টানা শক্তি সরবরাহ করতে সক্ষম।
মাইক্রোওয়েভ অস্ত্র কী?
প্রথাগত মিসাইল বা বন্দুকের সাশ্রয়ী এবং টেকসই বিকল্প হিসেবে ইদানীং সামরিক ক্ষেত্রে উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন মাইক্রোওয়েভ অস্ত্রের প্রতি আগ্রহ অনেক বেড়েছে।
এটি কীভাবে কাজ করে?
এই 'ডাইরেক্টেড-এনার্জি' অস্ত্রগুলো অত্যন্ত শক্তিশালী বৈদ্যুতিক তরঙ্গ তৈরি করে। কোনো শারীরিক আঘাত ছাড়াই এই তরঙ্গ লক্ষ্যবস্তুর সার্কিটে বিদ্যুৎ প্রবাহের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। ফলে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সেমিকন্ডাক্টর, অ্যান্টেনা বা চিপগুলো পুড়ে অকেজো হয়ে যায়।
মূল গঠন
এই যন্ত্রের প্রধান তিনটি অংশ থাকে। একটি পালসড পাওয়ার সোর্স (শক্তির উৎস), একটি মাইক্রোওয়েভ জেনারেটর (যেমন ম্যাগনেট্রন), এবং একটি দিকনির্দেশক অ্যান্টেনা—যা আলোর গতিতে লক্ষ্যবস্তুর দিকে রশ্মিটি ছুড়ে দেয়।
জানুয়ারির শুরুতে ভেনেজুয়েলায় আমেরিকার চালানো 'অপারেশন অ্যাবসোলিউট রিজলভ' উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন মাইক্রোওয়েভ অস্ত্র নিয়ে নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেছেন, আমেরিকার কাছে ‘ডিসকম্বোবুলেটর’ নামে একটি গোপন নতুন অস্ত্র রয়েছে। এই অস্ত্রটি মাইক্রোওয়েভ পালস ব্যবহার করে রাডার বা মিসাইল গাইডের মতো ইলেকট্রনিক সিস্টেমগুলোকে অকেজো করে দেয়। এটি সেমিকন্ডাক্টরগুলোকে এমনভাবে জ্যাম করে দেয় যে কোনো শারীরিক ক্ষতি ছাড়াই যন্ত্রগুলো কাজ করা বন্ধ করে দেয়।
২০২০ সালের ১৫ জুন গালওয়ান উপত্যকায় ভারত ও চীন সেনাদের সংঘর্ষের পরও একই ধরনের দাবি উঠেছিল। শোনা গিয়েছিল যে চীন সেখানে মাইক্রোওয়েভ অস্ত্র ব্যবহার করেছে, যদিও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সেই দাবিকে ‘ভুয়া খবর’ বলে উড়িয়ে দিয়েছিল।
তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে এই ধরনের উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন মাইক্রোওয়েভ অস্ত্র তৈরির চাহিদা দ্রুত বাড়ছে। চীন ইতিমধ্যে ‘হারিকেন ৩০০০’ (Hurricane 3000)-এর মতো উন্নত অস্ত্র তৈরি করেছে, যা ড্রোন ঝাঁক ধ্বংস করার জন্য ট্রাকের ওপর বসিয়ে ব্যবহার করা যায়।
এখন আবার আলোচনায় এসেছে TPG1000Cs, যা স্টারলিংক স্যাটেলাইট ধ্বংস করতে সক্ষম। চিন বারবার এই স্টারলিংককে তাদের ‘জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি’ হিসেবে বর্ণনা করেছে। আগের মাইক্রোওয়েভ প্রযুক্তি যেখানে ১ গিগাওয়াট শক্তিতে মাত্র ৩ সেকেন্ড কাজ করতে পারত, এই নতুন যন্ত্রটি তার চেয়ে ১০ গুণ বেশি শক্তিতে দীর্ঘক্ষণ কাজ করতে পারে। ফলে মাটি থেকেই মহাকাশের নিম্ন কক্ষপথে থাকা স্যাটেলাইটগুলোর ইলেকট্রনিক্স পুড়িয়ে দেওয়া সম্ভব।
