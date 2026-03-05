China Nostradamus on Iran War: ইরানের কাছে হারবে আমেরিকা? চিনা নস্ট্রাদামুসের আগের ভবিষ্যদ্বাণী কিন্তু হুবহু মিলেছে!
China Nostradamus Chinese professor Xueqin Jiang: ২০২৪ সালের এক বক্তব্যের ভিডিয়ো নতুন করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। সেখানে চিনা নস্ট্রাদামুসে যা বলেছেন, তা হয়তো অসম্ভব কথা, শুনে বিশ্বাস হয় না। কী বলেছেন? জিয়াং না কি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র! তাই নাকি? এ-ও কি সম্ভব?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অধ্যাপক শুইচিন জিয়াংয়ের (Chinese professor Xueqin Jiang) একটি ভিডিয়ো সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। দু'বছর আগের ওই ভিডিয়োতে জিয়াং ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। চিনের বংশোদ্ভূত কানাডীয় অধ্যাপক জিয়াংয়ের একটি ইউটিউব চ্যানেল আছে। চ্যানেলটি দারুণ জনপ্রিয়। সেখানে তিনি নানা বিষয়ে কথা বলেন। ২০২৪ সালে জিয়াংয়ের এমনই এক বক্তব্যের ভিডিয়ো সম্প্রতি নতুন করে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। আর সেখানে যা তিনি বলেছেন, তা এক অসম্ভব কথা, শুনে বিশ্বাস হয় না। পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য কথাও হয়তো বলা চলে একে। কী বলেছেন তিনি? দু'বছর আগের ওই ভিডিয়োতেই জিয়াং না কি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে যাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র!
আরও পড়ুন: Iran-Israel-US war: ভয়ংকর শক্তিশালী পরমাণু বোমা! এরিয়া ৫১ ও ৫২-র কাছে ১০০ ভূকম্পে করাল ধ্বংসের ছায়া...
তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী
চিনা নস্ট্রাদামুস হিসেবে পরিচিত এই অধ্যাপক তিনটি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। প্রথমটি হল-- ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় ফিরে আসবেন; সেটা ঘটেছে। দ্বিতীয়টি হল, ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করবেন। সেটাও এখন ঘটছে। আর তৃতীয়টি? তৃতীয়টি হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই যুদ্ধে ইরানের কাছে হেরে যাবে! জিয়াংয়ের প্রথম দুটি ভবিষ্যদ্বাণী হুবহু মিলে গিয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া তাঁকে 'চিনের নস্ট্রাদামুস' নামে ডাকা শুরু করেছে।
দর্শন ও ইতিহাসের অধ্যাপক
জিয়াং বেইজিংয়ে দর্শন ও ইতিহাস পড়ান। ইয়েল কলেজ থেকে স্নাতক এই অধ্যাপক পেশাজীবনের বড় অংশ জুড়ে চিনের শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার এবং পাঠ্যক্রম নকশায় কাজ করেছেন। এর বাইরে জিয়াং তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে বিশ্বের বিভিন্ন ঘটনার বিশ্লেষণ এবং পূর্বাভাস দেওয়ার চেষ্টা করেন।
মার্কিনি বিপদ
চিনা বংশোদ্ভূত এই অধ্যাপকের যে ভিডিয়োটি সম্প্রতি ভাইরাল হয়েছে, সেটি ২০২৪ সালের মে মাসে রেকর্ড করা। সেখানে তিনি বলেছেন, যদি ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরে আসেন, তবে ভূরাজনৈতিক চাপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ইরানের সঙ্গে সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিতে পারে। জিয়াং আরও বলেছিলেন, ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে ইরানের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষের আশঙ্কা বৃদ্ধি পেতে পারে এবং এমন সংঘর্ষ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিপর্যয়কর প্রমাণিত হতে পারে।
আরও পড়ুন: Iran-Israel-US war: ভয়ংকর নৃশংস 'ক্লাস্টার বোমা'র নির্মম আঘাতে ইরান তছনছ করে দিচ্ছে প্রতিপক্ষকে! ত্রাহি ত্রাহি রব ইসরায়েলে...
১৮০ ডিগ্রি
ইতিহাস থেকে মিল খুঁজে জিয়াং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য ইরান আক্রমণকে সিসিলি অভিযানের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। এথেন্স থেকে বিশাল এক সামরিক বাহিনী সিসিলিতে বড় ধরনের সামরিক অভিযান চালিয়েছিল, যা শেষ পর্যন্ত বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল। বক্তব্যে জিয়াং আরও বলেছিলেন, ইরানের ভৌগোলিক অবস্থান এবং দেশটির জনসংখ্যা সেখানে যে কোনো দীর্ঘমেয়াদি দখলদারিত্বকে বেশ কঠিন করে তুলবে। কারণ, ইরানের পাহাড়ি অঞ্চল, শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ। শত্রুর প্রাথমিকভাবে পাওয়া সামরিক সাফল্য তাই দ্রুত ব্যর্থতায় পরিণত হতে পারে। আর তখনই ১৮০ ডিগ্রি ঘুরবে সব।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)