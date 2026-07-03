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কেন ভারতকে ক্রমশ ঘিরে ফেলছে চিন? তলায়-তলায় সাহায্য করছে বাংলাদেশও? হাড়হিম ষড়যন্ত্রের হদিশে বাড়ছে রক্তচাপ?

China India New Corridor:প্রেসিডেন্ট জি জিনপিং বেজিংয়ের 'গ্রেট হল অফ দ্য পিপল'-এ বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারেক চিন সফরে ছিলেন। আঞ্চলিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য আরও জোরদার করার লক্ষ্যে দুই নেতা যৌথভাবে চিন-বাংলাদেশ কমিউনিটি গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 03, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 02:33 PM IST
কেন ভারতকে ক্রমশ ঘিরে ফেলছে চিন? তলায়-তলায় সাহায্য করছে বাংলাদেশও? হাড়হিম ষড়যন্ত্রের হদিশে বাড়ছে রক্তচাপ?
Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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