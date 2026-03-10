English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Chinas Nostradamus Prediction: তৃতীয়বারের জন্য আমেরিকার মসনদে ফিরতে চলেছে ট্রাম্প-- ভয়ংকর যুদ্ধ এবার কোন দিকে যাচ্ছে? সোনা-রুপো-গ্যাস-পেট্রোলের দাম নিয়েও এল বড় আপডেট

Trump again as president of USA:  ২০২৫ সালে বিশ্ব এক অভাবনীয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাবে। তাঁর মতে, এটি কেবল রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, বরং প্রাকৃতিক এবং অর্থনৈতিক এক মহাপ্রলয় হতে পারে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 10, 2026, 02:36 PM IST
তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় ট্রাম্প?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ব রাজনীতি যখন প্রতিনিয়ত পটপরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তখন প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্র বা ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি মানুষের আগ্রহ নতুন করে দানা বাঁধে। সম্প্রতি 'চিনা নস্ট্রাদামুস' মাস্টার হুয়াং-এর কিছু দাবি আন্তর্জাতিক মহলে ব্যাপক শোরগোল ফেলে দিয়েছে। বিশেষ করে আমেরিকার নির্বাচন এবং মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা নিয়ে তাঁর করা পূর্বের ভবিষ্যদ্বাণীগুলো মিলে যাওয়ায় বর্তমান সময়ে তাঁর নতুন দাবিগুলো নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

কে এই চিনা নস্ট্রাদামুস?

মাস্টার হুয়াং মূলত প্রাচীন চিনা জ্যোতিষশাস্ত্র এবং 'আই চিং' (I Ching) দর্শনে পারদর্শী। ফ্রান্সে ষোড়শ শতাব্দীতে মিশেল দ্য নস্ট্রাদামুস যেভাবে পদ্যের মাধ্যমে ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, হুয়াং-ও তেমনি গাণিতিক বিন্যাস এবং প্রাকৃতিক চিহ্নের মাধ্যমে বিশ্বের সব ঘটনার পূর্বাভাস দিয়ে থাকেন। তাঁর অনুসারীদের দাবি, তিনি ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক উত্থান এবং মধ্যপ্রাচ্যের ইরানের সঙ্গে উত্তেজনার বিষয়টি অনেক আগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন।

আরও পড়ুন: Stock Market Massive Crash due to war: মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রে মাথায় হাত দালাল স্ট্রিটের-- ভারতের শেয়ার বাজারে ঐতিহাসিক ধস, সোম সকালেই ধূলিসাত্‍ ১২ লক্ষ টাকা

ট্রাম্পের জয় এবং ইরান সংঘাত:

মাস্টার হুয়াং ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্বাচনী সাফল্য নিয়ে যে পূর্বাভাস দিয়েছিলেন, তা হুবহু মিলে গেছে। তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, বিশ্বমঞ্চে একজন 'শক্তিশালী এবং বিতর্কিত' নেতার আবির্ভাব ঘটবে যিনি প্রচলিত কূটনীতির ধারা বদলে দেবেন। একই সঙ্গে ইরান এবং ইসরায়েলের মধ্যে চলমান উত্তেজনা এবং ছায়াযুদ্ধের যে পরিস্থিতি, সেটিও তাঁর গণনায় উঠে এসেছিল। তিনি সতর্ক করেছিলেন যে, ২০২৪ এবং ২০২৫ সালের মধ্যবর্তী সময়টি হবে অত্যন্ত অগ্নিগর্ভ, যেখানে পরমাণু শক্তিধর দেশগুলো একে অপরের মুখোমুখি দাঁড়াবে।

নতুন দাবি: ২০২৫-এর চ্যালেঞ্জ

সবচেয়ে চমকপ্রদ বিষয় হল মাস্টার হুয়াং-এর সাম্প্রতিক দাবি। তিনি জানিয়েছেন যে, ২০২৫ সালে বিশ্ব এক অভাবনীয় পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাবে। তাঁর মতে, এটি কেবল রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, বরং প্রাকৃতিক এবং অর্থনৈতিক এক মহাপ্রলয় হতে পারে।

১. অর্থনৈতিক ধস: তিনি দাবি করেছেন, বর্তমানের শক্তিশালী মুদ্রা ব্যবস্থা ভেঙে পড়তে পারে এবং ডিজিটাল বা সম্পূর্ণ নতুন কোনও বিনিময় প্রথা বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

২. প্রাকৃতিক বিপর্যয়: তাঁর নতুন গণনায় দেখা গেছে, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বড় ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে, যা বিশ্ববাণিজ্যকে স্থবির করে দিতে পারে।

৩. এশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি: পশ্চিমা শক্তির ক্ষয় এবং এশিয়ার (বিশেষ করে চীন ও ভারতের) একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারের ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। তবে তিনি সতর্ক করেছেন যে, এই উত্থান রক্তপাতহীন হবে না।

বিজ্ঞান বনাম বিশ্বাস:

যুক্তিবাদীরা অবশ্য এই ধরণের ভবিষ্যদ্বাণীকে নিছক কাকতালীয় বলে মনে করেন। তাঁদের মতে, বর্তমান বিশ্বের যে ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তাতে ট্রাম্পের জয় বা ইরান-ইসরায়েল সংঘাতের পূর্বাভাস দেওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে মাস্টার হুয়াং-এর গ্রহণযোগ্যতা বাড়ছে তাঁর গাণিতিক নিখুঁত বিশ্লেষণের কারণে। অনেকে মনে করেন, প্রাচীন জ্ঞান এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সমন্বয়ে তিনি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছেন যা সাধারণ মানুষের কল্পনার বাইরে।

আরও পড়ুন: Gold Price big update: যুদ্ধ আবহে সোনার দামের অস্বাভাবিক পতন-- সারা সপ্তাহে মোট ১লক্ষ টাকা দাম কমল হলুদ ধাতুর

ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হোক বা না হোক, মাস্টার হুয়াং-এর এই দাবিগুলো বিশ্বজুড়ে এক ধরণের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব তৈরি করেছে। ডোনাল্ড ট্রাম্পের অধীনে আমেরিকার নতুন পররাষ্ট্র নীতি এবং মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ পরিস্থিতি যখন বিশ্বকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিনারে নিয়ে দাঁড় করিয়েছে, তখন এই ধরণের পূর্বাভাস সাধারণ মানুষের দুশ্চিন্তা আরও বাড়িয়ে দেয়। তবে ইতিহাসের চাকা যেভাবে ঘোরে, তাতে আগাম সতর্কতা অবলম্বন করা ছাড়া মানবজাতির কাছে আর কোনও বিকল্প নেই।

মাস্টার হুয়াং-এর শেষ কথাটি ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ— 'ভবিষ্যৎ পাথরে খোদাই করা নয়, মানুষের কর্মই পারে আসন্ন বিপর্যয় থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে।' এখন দেখার বিষয়, সময় তাঁর এই নতুন এবং সাহসী দাবিগুলোর পক্ষে কতটুকু রায় দেয়।

 

