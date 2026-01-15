English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Record Trade Surplus: ৭,৬৫,০০,০০,১৮,০৬,০০০ টাকা! মার্কিনি শুল্ক-ধাক্কার পরেও রেকর্ড বাণিজ্য উদ্বৃত্ত নিয়ে ট্রাম্পের মুখে ঝামা ঘষল...

Record Trade Surplus: ৭,৬৫,০০,০০,১৮,০৬,০০০ টাকা! মার্কিনি শুল্ক-ধাক্কার পরেও রেকর্ড বাণিজ্য উদ্বৃত্ত নিয়ে ট্রাম্পের মুখে ঝামা ঘষল...

China Trade Surplus 2025: অনায়াসে বিশ্ব বাজারে নিজের গ্লোবাল ডমিনেন্স বজায় রাখা? ব্যাপারটাকে তা বলাই যায় হয়তো। ডোনাল্ড ট্রাম্প চিনের উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে অন্য বাজারে অর্ডার সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেও ২০২৫ সালে চিন রেকর্ড ট্রেড সারপ্লাস বা বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অর্জন করেছে! পরিমাণটা প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার কোটি ডলার! ভারতীয় মুদ্রায় ৭,৬৫,০০,০০,১৮,০৬,০০০ টাকা!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 15, 2026, 04:28 PM IST
Record Trade Surplus: ৭,৬৫,০০,০০,১৮,০৬,০০০ টাকা! মার্কিনি শুল্ক-ধাক্কার পরেও রেকর্ড বাণিজ্য উদ্বৃত্ত নিয়ে ট্রাম্পের মুখে ঝামা ঘষল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৭,৬৫,০০,০০,০০,০০,০০০ টাকা! পড়তে পারছেন কত টাকা? আদতে পরিমাণটা এর চেয়েও বেশি। পোশাকি টার্মে বিষয়টা ১.২ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মানে, উপরের ওই দৈত্যাকার সংখ্যাটার সঙ্গে যোগ হবে আরও ১৮,০৬,০০০ কোটি ভারতীয় টাকা! সে এক অবিশ্বাস্য পরিমাণ! ৭,৬৫,০০,০০,১৮,০৬,০০০ টাকা! না ভারতের সঙ্গে এর কোনও যোগ নেই। এটা চিনের টাকা। ঘটনা হল, ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রশাসন চিনের উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে অন্য বাজারে অর্ডার সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেও ২০২৫ সালে চিন রেকর্ড বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (রপ্তানি-আমদানির ফারাক) অর্জন করেছে (China's trade surplus hit a record $1.2 trillion in 2025)! পরিমাণটা ওই প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার কোটি ডলার!

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Aadhaar New Rules: বদলে যাচ্ছে সরকারি নিয়ম! নতুন কোন বড় বিপদে পড়লেন আধার কার্ড হোল্ডাররা? এখন থেকে...

শুল্ক-উত্তেজনা থেকে সক্ষমতা

গত বছরের জানুয়ারিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে ফেরার পর নতুন করে শুল্ক নিয়ে উত্তেজনা শুরু হয়। তবে চিনের কোম্পানিগুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই শুল্কের ধাক্কা সামলাতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে তাদের মনোযোগ সরিয়ে নেয়। প্রকারান্তরে যা বেইজিংয়ের ক্ষমতাকেই আরও শক্তিশালী করেছে।

সৌদির মোট জিডিপির সমান

চিনে আবাসন খাতের মন্দা ও অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদার অভাব চলায় বেইজিং এখন রফতানির উপর বেশি নির্ভর করছে। তবে এই রেকর্ড পরিমাণ উদ্বৃত্ত বিশ্ব-অর্থনীতিতে নতুন উদ্বেগের সৃষ্টি করতে পারে। বিশেষ করে চিনের বাণিজ্যনীতি, অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা ও গুরুত্বপূর্ণ পণ্যের জন্য চিনের উপর অতি-নির্ভরশীলতা নিয়ে অনেক দেশই চিন্তিত। কাস্টমস ডেটা অনুযায়ী, গত বছর চিনের মোট বাণিজ্য উদ্বৃত্ত দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ লাখ ১৯ হাজার কোটি ডলারে। এই পরিমাণটা বিশ্বের শীর্ষ ২০টি অর্থনীতির একটি-- সৌদি আরবের মোট জিডিপির সমান। গত নভেম্বরে প্রথমবারের মতো এই উদ্বৃত্ত ১ লাখ কোটি ডলারের সীমা অতিক্রম করেছিল।

মজবুত বৈদেশিক বাণিজ্য এবং...

চীনের কাস্টমস প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, চিনের বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিবেশ এখনও বেশ কঠিন ও জটিল। তবে, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক অংশীদারত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ঝুঁকির বদলে চিনের সক্ষমতা বরং আরও বেড়েছে। এবং চিনের বৈদেশিক বাণিজ্যের ভিত্তি এখনও যথেষ্ট মজবুত। ডিসেম্বরে চিনের রফতানি গত বছরের তুলনায় ৬.৬ শতাংশ বেড়েছে, যা নভেম্বরে ছিল ৫.৯ শতাংশ। সব মিলিয়ে বিশ্ব বাজারে চিনের দখল বাড়ছে। ভালো বৃদ্ধি আসার পরে চিনের মুদ্রা স্থিতিশীল রয়েছে, শেয়ারবাজারেও এর ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে।

আরও পড়ুন: Aadhaar Card News: আধার ভোটার বিগ ব্রেকিং! যুগান্তকারী মন্তব্যে আদালত বলল, 'আধার কার্ড মোটেই ...এর কোনও প্রমাণপত্র নয়'! কীসের?

ট্রাম্পের মুখে ঝামা

আর এটিই প্রমাণ করে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের পদক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে চিনের পণ্য কমালেও বিশ্বের বাকি অংশে চিনের বৈদেশিক বাণিজ্যকে খুব একটা ধাক্কা দিতে বা ক্ষতি করতে পারেনি। ২০২৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিনের রফতানি ২০ শতাংশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে চিনে আমদানি ১৪.৬ শতাংশ কমেছে। যদিও চিনের কারখানাগুলি বিকল্প বাজার খুঁজে নিয়েছে। আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে তাদের রফতানির পরিমাণ অনেকটা বেড়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
China's trade surplusChina’s exports ended last year with a growth spurt and sent its trade surplus to a record $1.2 trillion in 2025extendia boom that’s seen factories escape Donald Trump’s tariffsChina's global dominance
পরবর্তী
খবর

Iran Potest: তাল ঠুকছেন খামেইনিও, ইরানের উপরে যে ৬ উপায়ে হামলা করতে পারেন ট্রাম্প
.

পরবর্তী খবর

Parambrata Chatterjee: টলিউডে ফের ভরকেন্দ্রের রদবদল? SIR ইস্যুতে নির্বাচন কমিশন অভিযান পরমব্...