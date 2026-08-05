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'দেখতে খারাপ' মা'কে নিজের বিয়েতে ডাকেইনি ছেলে! জানতে পেরে ছেলের বস করলেন অবিশ্বাস্য কান্ড!

Son Excludes Mother From Wedding: নিজের বিয়েতে জন্মদাত্রী মাকে ডাকেননি এক কর্মী। কারণ, মায়ের চেহারা নিয়ে অতিথিদের সামনে লজ্জিত হওয়ার ভয় ছিল তাঁর। মানে, তাঁর বিচারে তাঁর মা দেখতে খারাপ! এদিকে এই অপরাধে ওই কর্মীকে বরখাস্ত করেছেন চিনের এক প্রতিষ্ঠানের সিইও। ঘটনাটি ঘিরে এখন নেট–দুনিয়ায় চলছে ব্যাপক তোলপাড়।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 05, 2026, 08:06 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 08:06 PM IST
'দেখতে খারাপ' মা'কে নিজের বিয়েতে ডাকেইনি ছেলে! জানতে পেরে ছেলের বস করলেন অবিশ্বাস্য কান্ড!

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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