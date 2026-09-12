'সংখ্যালঘু হয়ে জন্মানোটা বোধহয় সবথেকে বড় অপরাধ'! মায়ের শেষকৃত্যে আকুল কান্না চিন্ময়কৃষ্ণের, ভাইরাল ভিডিয়ো

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ছেলেকে শেষ দেখার ইচ্ছা অপূর্ণ রেখেই প্রয়াত মা। শেষকৃত্যের কান্নায় ভেঙে পড়লেন চিন্ময়কৃষ্ণ দাস। সোশ্যাল মিডিয়ায় দৌলতে জেলবন্দি সন্ন্যাসীর সেই ভিডিয়ো এবার প্রকাশ্য়ে।
দু'বছর ধরে বাংলাদেশের জেলে বন্দি হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ। এদিকে মা সন্ধ্যা রানি ধর মৃত্যুশয্যায়। তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল, ছেলে একবার দেখবেন। কিন্তু সে সুযোগ হয়নি। কারণ, প্যারোলের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারা কর্তৃপক্ষ। শেষপর্যন্ত অবশ্য প্যারোলে মুক্তি পেলেন চিন্ময়কৃষ্ণ, তবে মায়ের মৃত্যুর পর। হাতে সময় মাত্র পাঁচ ঘণ্টা। মায়ের শেষকৃত্যে যোগ দেওয়ার জন্য় প্যারোলে মুক্তি।
সোশ্যাল মিডিয়া যে ভিডিয়ো ছড়িয়ে পড়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, কারাগারে ফিরে যাওয়ার আগে চট্টগ্রামের পুণ্ডরীক ধাম মন্দিরে রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করার সময় চিন্ময়কৃষ্ণ কান্নায় ভেঙে পড়েছেন। পুণ্ডরীক ধামেই তাঁর মা সন্ধ্যারানী ধরের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় বলে জানা গিয়েছে।
ফেসবুকে পোস্টে ISF বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী লিখেছেন, 'দক্ষিণ এশিয়ায় সংখ্যালঘু হয়ে জন্মানোটা বোধহয় সবথেকে বড় অপরাধ! একজন বন্দি মানুষ তাঁর মৃত্যুশয্যায় থাকা মাকে শেষবার দেখতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্র তাঁকে সেই সুযোগ দিল না। মা মারা যাওয়ার পর তাঁকে মাত্র পাঁচ ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি দেওয়া হল—শেষকৃত্যে অংশ নেওয়ার জন্য।এই ঘটনা আজকের দক্ষিণ এশিয়ার মানবাধিকার পরিস্থিতির একটি নির্মম প্রতীক হয়ে উঠেছে'।
চিন্ময় কৃষ্ণ দাস বর্তমানে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতা, হত্যা এবং অস্ত্র আইনের মতো একাধিক গুরুতর ধারায় মামলা রয়েছে। আইনজীবী তথা বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী অপূর্ব ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, চিন্ময়ের বিরুদ্ধে থাকা মোট ছয়টি মামলার মধ্যে চারটিতে বাংলাদেশ হাই কোর্ট জামিন মঞ্জুর করলেও বাকি দুটিতে এখনও জামিন মেলেনি।