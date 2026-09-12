Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /সংখ্যালঘু হয়ে জন্মানোটা বোধহয় সবথেকে বড় অপরাধ! মায়ের শেষকৃত্যে আকুল কান্না চিন্ময়কৃষ্ণের, ভাইরাল ভিডিয়ো

'সংখ্যালঘু হয়ে জন্মানোটা বোধহয় সবথেকে বড় অপরাধ'! মায়ের শেষকৃত্যে আকুল কান্না চিন্ময়কৃষ্ণের, ভাইরাল ভিডিয়ো

Chinmoy Krishna Das mother death:  ফেসবুকে পোস্টে ISF বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী লিখেছেন,  'দক্ষিণ এশিয়ায় সংখ্যালঘু হয়ে জন্মানোটা বোধহয় সবথেকে বড় অপরাধ! একজন বন্দি মানুষ তাঁর মৃত্যুশয্যায় থাকা মাকে শেষবার দেখতে চেয়েছিলেন। রাষ্ট্র তাঁকে সেই সুযোগ দিল না'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 12, 2026, 12:01 AM IST|Updated: Sep 12, 2026, 12:01 AM IST
'সংখ্যালঘু হয়ে জন্মানোটা বোধহয় সবথেকে বড় অপরাধ'! মায়ের শেষকৃত্যে আকুল কান্না চিন্ময়কৃষ্ণের, ভাইরাল ভিডিয়ো
Image Credit: মায়ের শেষকৃত্যে আকুল কান্না চিন্ময়কৃষ্ণের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মদবন্ধের 'বিভ্রান্তি', কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে কমল বিক্রি! ধাক্কা কয়েক কোটির
2
3
4
5