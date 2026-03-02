English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Iran Israel War how and when Ayatollah was killed by CIA: রোজার উপবাসে থাকা খামেইনির শেষের ভয়ংকর মুহূর্ত, যে ভাবে একমাস নজরে রেখে গোটা পরিবার খতম করল CIA...

Iran Israel War how and when Ayatollah was killed by CIA: রোজার উপবাসে থাকা খামেইনির শেষের ভয়ংকর মুহূর্ত, যে ভাবে একমাস নজরে রেখে গোটা পরিবার খতম করল CIA...

CIA tracked Khamenei for months: যে কম্পাউন্ডটি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছিল, সেটি কোনও সাধারণ ভবন ছিল না। নিউ ইয়র্ক টাইমসের তথ্য মতে, এখানে ইরানের প্রেসিডেন্সি অফিস, সর্বোচ্চ নেতার কার্যালয় এবং জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সদর দফতর ছিল। এক কথায়, এটি ছিল ইরানের শাসনের প্রধান কেন্দ্র।

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 2, 2026, 04:43 PM IST
Iran Israel War how and when Ayatollah was killed by CIA: রোজার উপবাসে থাকা খামেইনির শেষের ভয়ংকর মুহূর্ত, যে ভাবে একমাস নজরে রেখে গোটা পরিবার খতম করল CIA...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ২৮ ফেব্রুয়ারি এক ঐতিহাসিক শনিবারের ভোরে বদলে গেছে মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র এবং বিশ্ব রাজনীতির সমীকরণ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরায়েলের  যৌথ সামরিক অভিযানে নিহত হয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ আলি খামেনেই। ইসরায়েলি বাহিনীর কাছে এই অভিযানের কোড নাম ছিল 'অপারেশন রোরিং লায়ন' এবং মার্কিন বাহিনীর কাছে এটি ছিল 'অপারেশন এপিক ফিউরি'।

Add Zee News as a Preferred Source

সিআইএ-র নিখুঁত গোয়েন্দা তথ্য এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে কী ভাবে এই রুদ্ধশ্বাস অভিযান পরিচালিত হল জেনে নিন- 

অপারেশন রোরিং লায়ন: খামেইনির অন্তিম মুহূর্ত ও সিআইএ-র নিখুঁত ছক

২০২৬ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি শনিবার। ঘড়িতে তখন তেহরান সময় সকাল ৯টা ৪০ মিনিট। এক শক্তিশালী বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল তেহরানের প্রাণকেন্দ্র। মুহূর্তের মধ্যে ধূলিসাৎ হয়ে গেল ইসলামিক রিপাবলিকের ক্ষমতার স্নায়ুকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত একটি বিশেষ সরকারি চত্বর। এই এক আঘাতেই চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেলেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লাহ আল খামেইনি এবং তাঁর সামরিক বাহিনীর শীর্ষ নেতৃত্ব।

গোয়েন্দা তথ্যের 'হাই ফিডেলিটি' ও সিআইএ-র নজরদারি

নিউ ইয়র্ক টাইমসের এক চাঞ্চল্যকর রিপোর্টে বলা হয়েছে, এই অপারেশনটি কোনও আকস্মিক সিদ্ধান্ত ছিল না। সিআইএ (CIA) গত কয়েক মাস ধরে অত্যন্ত গোপনে খামেনেইর প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করছিল। তাঁর অবস্থান, গতিবিধি এবং দৈনন্দিন রুটিন নিয়ে গোয়েন্দারা এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে একে 'হাই ফিডেলিটি' বা অত্যন্ত নির্ভুল তথ্য হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

আসল সুযোগটি আসে যখন গোয়েন্দা সূত্রে খবর পাওয়া যায় যে, শনিবার সকালে তেহরানের একটি উচ্চপর্যায়ের কম্পাউন্ডে শীর্ষ কর্মকর্তাদের নিয়ে এক জরুরি বৈঠকে বসবেন খামেনেই। সাধারণত খামেনেইর অবস্থান আগে থেকে আঁচ করা অসম্ভব ছিল, কিন্তু এই নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সিআইএ সরাসরি ইসরায়েলি গোয়েন্দাদের সাথে যোগাযোগ করে এবং আক্রমণের চূড়ান্ত ছক তৈরি হয়।

অভিযানের সময় পরিবর্তন: অন্ধকার ছেড়ে দিনের আলোয়

প্রাথমিকভাবে মার্কিন ও ইসরায়েলি বাহিনী অন্ধকার বা রাতের আঁধারে হামলার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু নতুন গোয়েন্দা তথ্য সব হিসেব বদলে দেয়। রয়টার্সের প্রতিবেদন অনুযায়ী, মার্কিন কর্মকর্তারা নিশ্চিত করেন যে খামেনেই যখন তাঁর শীর্ষ উপদেষ্টাদের নিয়ে বৈঠকে থাকবেন, তখনই আঘাত হানা সবথেকে কার্যকর হবে। এতে তাঁর পালানোর বা স্থানান্তরের কোনও সুযোগ থাকবে না। এই কৌশলগত সুবিধার কথা চিন্তা করেই দিনের আলোতে হামলার ঝুঁকি নেওয়া হয়।

যেভাবে হল অভিযান (Timeline)

ইসরায়েলি বিমান ঘাঁটি থেকে যুদ্ধবিমানগুলো যখন ওড়ল, তখন ঘড়িতে সময় ছিল ভোর ৬টা। দীর্ঘ ২ ঘণ্টা ৫ মিনিটের ওড়ার ও কৌশলগত অবস্থানের পর ঠিক সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে তেহরানের সেই নির্দিষ্ট কম্পাউন্ড লক্ষ্য করে ধেয়ে আসে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র।

এই অভিযানে ব্যবহৃত হয়েছে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের সংমিশ্রণ:

মার্কিন যুদ্ধজাহাজ: সমুদ্র থেকে ছোঁড়া হয় শক্তিশালী টমাহক ক্রুজ মিসাইল।

ইউএস আর্মি: ব্যবহার করা হয় হাইমার্স (HIMARS) লাঞ্চার।

টাস্ক ফোর্স স্কর্পিয়ন: প্রথমবারের মতো যুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে স্বল্পমূল্যের অথচ অত্যন্ত কার্যকর 'ওয়ান-ওয়ে অ্যাটাক ড্রোন'।

ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান: নিখুঁত লক্ষ্যভেদী মিসাইল দিয়ে মূল ইমারত ধ্বংস করা হয়।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পরবর্তীকালে এক সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে দাবি করেন, মার্কিন গোয়েন্দা ব্যবস্থার অত্যাধুনিক ট্র্যাকিং সিস্টেমের কারণেই খামেনেই এই আক্রমণ থেকে বাঁচতে পারেননি।

তেহরান কম্পাউন্ড: যে স্নায়ুকেন্দ্র ধ্বংস হল

যে কম্পাউন্ডটি লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছিল, সেটি কোনও সাধারণ ভবন ছিল না। নিউ ইয়র্ক টাইমসের তথ্য মতে, এখানে ইরানের প্রেসিডেন্সি অফিস, সর্বোচ্চ নেতার কার্যালয় এবং জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সদর দফতর ছিল। এক কথায়, এটি ছিল ইরানের শাসনের প্রধান কেন্দ্র।

এই হামলায় খামেনেইর পাশাপাশি নিহত হয়েছেন একঝাঁক শীর্ষ সামরিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। নিহতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন:

১. মোহাম্মদ পাকপুর: ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (IRGC) প্রধান কমান্ডার।
২. আজিজ নাসিরজাদেহ: ইরানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী।
৩. অ্যাডমিরাল আলী শামখানি: সামরিক পরিষদের প্রধান।
৪. সাইয়্যেদ মজিদ মুসাভি: আইআরজিসি অ্যারোস্পেস ফোর্সের কমান্ডার।
৫. মোহাম্মদ শিরাজী: উপ-গোয়েন্দা মন্ত্রী।

তালিকায় থাকা আরও বেশ কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা এই হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন, যা ইরানের সামরিক কাঠামোকে পঙ্গু করে দিয়েছে।

আক্রমণের প্রতীকী তাৎপর্য: পুরিম উৎসবের সংযোগ

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে এই অভিযানের টাইমিং বা সময়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইহুদি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ২ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে 'পুরিম' (Purim) উৎসব। বাইবেলের ইষ্টের বই (Book of Esther) অনুযায়ী, এই উৎসবটি প্রাচীন পারস্যে (বর্তমান ইরান) ইহুদিদের ধ্বংস করার একটি ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করার স্মৃতিতে পালন করা হয়। খামেইনিকে মনে করা হয় কট্টর পারস্য়ের লোক হিসেবে যে না কি ইহুদি দমনের মূল ষড়যন্ত্রকারী। তাই খামেইনিকে হত্য়া করে এই উত্‍সব পালন করার প্ল্যান করা হয়। খামেইনির মৃত্যুর ঠিক আগমুহূর্তে এই অভিযানের সময়টি তাই অনেকের কাছেই অত্যন্ত প্রতীকী এবং ঐতিহাসিক প্রতিশোধের মতো বলে মনে হচ্ছে।

বিশ্ব রাজনীতিতে এর প্রভাব

খামেইনির মৃত্যু বিশ্ব রাজনীতিতে এক বিশাল শূন্যতা ও অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে। ইসরায়েল এবং আমেরিকার এই দুঃসাহসিক অভিযান প্রমাণ করে দিল যে ডিজিটাল যুগে তথাকথিত নিরাপদ বাঙ্কারও নিরাপদ নয়। ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই পরিস্থিতিতে সতর্ক অবস্থান নিয়েছে। বিশেষ করে তেলের বাজারে অস্থিরতা এবং মধ্যপ্রাচ্যে পাল্টা হামলার আশঙ্কায় আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারীরা উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন।

'অপারেশন রোরিং লায়ন' কেবল একজন নেতার মৃত্যু নয়, বরং এটি ইরানের ইসলামিক শাসনব্যবস্থার ওপর এক মরণঘাতি আঘাত। নিখুঁত গোয়েন্দা তথ্য এবং প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সিআইএ ও ইসরায়েল যেভাবে এই অভিযান সফল করল, তা আগামী কয়েক দশক সামরিক ইতিহাসের পাতায় আলোচিত হবে। এখন দেখার বিষয়, ইরান এই অপূরণীয় ক্ষতির মোকাবিলা কী ভাবে করে এবং মধ্যপ্রাচ্য কি শান্তির পথে হাঁটে নাকি আরও বড় কোনও ধ্বংসাত্মক যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যায়।

আরও পড়ুন: Sensex Fall due to Iran Israel War: মধ্যপ্রাচ্য়ের যুদ্ধের ভয়াবহ আগুনে কয়েক মুহূর্তেই জ্বলে খাক হয়ে গেল বাজারের ৬ লক্ষ কোটি টাকা, ভারতে হাহাকার...

আরও পড়ুন: Israel- Iran War: মধ্যপ্রাচ্যে আগুনের লেলিহান শিখা, পরমাণু শক্তিধর ইরানের নখ-দাঁতে ছিন্নভিন্ন ৭ প্রতিবেশী দেশ, চুরমার 'ইসলামিক' ঐক্য? তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
CIA trackingKhamenei assassinationUS–Israel military operationTehran strikeOperation Roaring LionMiddle East ConflictGeopolitical riskIran leadershipSupreme Leader targetedIntelligence cooperationMissile strike timingInternational Relations
পরবর্তী
খবর

Iran Us War: ইরানের সঙ্গে লড়াইয়ে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে আমেরিকায় এই ড্রোন, যুদ্ধের ভোল বদলে দিচ্ছে LUCAS....
.

পরবর্তী খবর

World Economy: বিশ্ব কাঁপলেই টালমাটাল পাউন্ড, কেন শক্তিশালী হয়ে ওঠে সুইস ফ্রাংক, ভারতের টাকা...