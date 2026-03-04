English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Iran-Israel-US war Plan: ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের সরকারবিরোধী সংগঠন ও কুর্দি নেতাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের ‘সামরিক সহায়তা’ দেওয়াই এসব আলোচনার মূল লক্ষ্য। ইরান-ইরাক সীমান্তে ইরানের কুর্দি সশস্ত্র সংগঠনগুলির হাজার-হাজার যোদ্ধা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ইরাকের স্বশাসিত কুর্দিস্তান ইরানের বিদ্রোহী কুর্দিদের মূল ঘাঁটি।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 4, 2026, 06:47 PM IST
Iran-Israel-US war: ভয়ংকর গোপনীয়তার সঙ্গে ইরানে বিদ্রোহী কুর্দিদের হাতে মারণাস্ত্র তুলে দিচ্ছে আমেরিকা! সামনে ভয়ংকর...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: টানা পাঁচ দিন ধরে ইরানে সম্মিলিতভাবে হামলা চালাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল (Iran-Israel-US war)। তাদের মূল লক্ষ্য, ইরানের শাসক পরিবর্তন। হামলায় দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেইনি (Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei) নিহত হলেও পশ্চিমিদের প্রত্যাশা অনুযায়ী ভেঙে পড়েনি দেশটির শাসন ব্যবস্থা। সব মিলিয়ে, শীর্ষ নেতাকে হত্যা করে ইরানকে বিপদের দিকে ঠেলে দেওয়ার জেরুসালেম-ওয়াশিংটনের পরিকল্পনায় তেমন সাফল্য আসেনি। এই পরিস্থিতিতে নতুন চাল চেলেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ ইরানের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের বিদ্রোহী কুর্দি সংগঠনগুলির (Kurdish forces) হাতে মারণাস্ত্র তুলে দিচ্ছে। উদ্দেশ্য, ইরানে অরাজকতা সৃষ্টি করে ও ভেতর-বাইরে থেকে শাসকগোষ্ঠীকে নাস্তানাবুদ করা।

কুর্দি নেতাদের সঙ্গে ট্রাম্পের আলোচনা

ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের সরকারবিরোধী সংগঠন ও কুর্দি নেতাদের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের সামরিক সহায়তা দেওয়াই এসব আলোচনার মূল লক্ষ্য। ইরান-ইরাক সীমান্তে ইরানের কুর্দি সশস্ত্র সংগঠনগুলির হাজার-হাজার যোদ্ধা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ইরাকের স্বশাসিত কুর্দিস্তান ইরানের বিদ্রোহী কুর্দিদের মূল ঘাঁটি।

ইসরায়েল-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরানে ইসরায়েল-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযান শুরুর পর থেকেই কুর্দিদের বেশ কয়েকটি সংগঠন বিবৃতি দিয়ে হামলাকারীদের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। তারা ইরানের সেনাবাহিনীকে সরকারের পক্ষ ত্যাগ করে তাদের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানায়। এমন পরিস্থিতিতে কুর্দি সংগঠনগুলির উপর হামলা শুরু করেছে ইরানের বিপ্লবী রক্ষীবাহিনী (আইআরজিসি)। বিপ্লবী বাহিনী গতকাল মঙ্গলবার জানিয়েছে, তারা সশস্ত্র কুর্দিদের সবচেয়ে বড় সংগঠনটির বিরুদ্ধে ড্রোন হামলা চালিয়েছে। একই দিনে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের কুর্দিস্তান গণতান্ত্রিক দলের (কেডিপিআই) সভাপতি মুস্তফা হিজরির সঙ্গে কথা বলেছেন বলে জানিয়েছেন ইরানের কুর্দিদের এক কর্তা। এর আগে ইরাকের কুর্দি নেতাদের সঙ্গেও রবিবার আলোচনা করেন ট্রাম্প।

কুর্দিদের নিয়ে চক্রান্ত

আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ইরানের পশ্চিমাঞ্চলে সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে স্থল অভিযান শুরু করবে ইরানের কুর্দিরা। এখন পর্যন্ত পাঁচ দিনের যুদ্ধে কোনো স্থল অভিযান চালায়নি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েল। ধারণা করা হচ্ছে, সেই ঘাটতি পূরণেই কুর্দিদের শরণাপন্ন হচ্ছে এই দুই শক্তিধর দেশ। ইরানের কুর্দি সংগঠনগুলিকে অস্ত্র দিতে হলে ইরাকি কুর্দিদের সহযোগিতা প্রয়োজন। ইরাকের কুর্দিস্তানের ভেতর দিয়ে অস্ত্র পাঠানোর প্রক্রিয়া পরিচালিত হবে বলে বিশ্লেষকরা মত দেন। কুর্দি সশস্ত্র যোদ্ধারা ইরানের নিরাপত্তা বাহিনীকে ব্যস্ত রাখবে। ফলে ইরানের ভেতরের স্বাধীনতাকামী নিরস্ত্র-সাধারণ মানুষ নির্ভয়ে বড় শহরগুলির রাজপথে নেমে সরকার পতনের আন্দোলনে যোগ দিতে পারবে। এক মার্কিন কর্মকর্তা জানান, কুর্দিরা ওই অঞ্চলে অস্থিরতা সৃষ্টিতে সহায়তা করবে, এতে ইরানের ক্ষমতাসীনদের সামরিক সক্ষমতা কমে আসবে। কুর্দিদের নিয়ে ওয়াশিংটন-ইসরায়েলের পরিকল্পনা এখানেই শেষ নয়। কেউ কেউ বলছেন, কুর্দিরা ইরানের উত্তরাঞ্চলের দখল নিতে পারে। সে ক্ষেত্রে সেখানে ইসরায়েলের জন্য বাফার জোন বা নিরাপদ স্থান তৈরি করা যেতে পারে।

কুর্দি-সিআইএ যোগ

ওয়াশিংটনের সঙ্গে কুর্দিদের ‘দীর্ঘদিনের সম্পর্ক’। ইরাক যুদ্ধের সময় থেকেই কুর্দিদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে সিআইএ-র। ইরান সীমান্তের কাছাকাছি ইরাকের স্বশাসিত কুর্দিস্তানে সিআইএর ঘাঁটিও আছে। ইরাকি কুর্দিস্তানের ইরবিল শহরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কনস্যুলেটও আছে। সেখানে আইএসবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে মার্কিন ও মিত্রবাহিনীর সেনা মোতায়েন করা হয়েছে।

কুর্দিদের আশা

এদিকে বিদ্রোহী কুর্দিদের আশা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সহায়তা দেওয়ার বিনিময়ে তারা ইরাকের কুর্দিস্তানকে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারবে। তবে এটা কতটা বাস্তবসম্মত হবে, তা এখনই বলা যাচ্ছে না। সেটা আশা না দুরাশা, তা সময়ই বলবে।

