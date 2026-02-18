City of Gold: ৩০০০ বছর বালির নীচে চাপা পড়ে থাকার পর মরুভূমি থেকে জেগে উঠল হারানো স্বর্ণনগরী! কোন দেশে?

City of Gold: ৩০০০ বছর বালির নীচে চাপা পড়ে থাকার পর মরুভূমি থেকে জেগে উঠল হারানো স্বর্ণনগরী! কোন দেশে?
City of Gold: ৩০০০ বছর বালির নীচে চাপা পড়ে থাকার পরে মিশরের মরুভূমি থেকে জেগে উঠল সোনার নগরী! মিশরের লুক্সর শহরের কাছে প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই বিশাল প্রাচীন শহরের সন্ধান পেয়েছেন। যাতে খুলে গেল ইতিহাসের নতুন দরজা!
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৩০০০ বছর বালির নীচে চাপা পড়ে থাকার পরে মিশরের মরুভূমি থেকে জেগে উঠল এক হারানো স্বর্ণনগরী (3000-year-old Egyptian gold mine)! মিশরের লুক্সর (Luxor) শহরের কাছে প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই বিশাল প্রাচীন শহরের সন্ধান পেয়েছেন, যা ৩০০০ বছর ধরে মরুভূমির বালির নীচে অক্ষত অবস্থায় চাপা পড়ে ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, তুতানখামেনের সমাধি আবিষ্কারের পর এটিই মিশরের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার (Historys greatest discovery)।
রাইজ অফ অ্যাতেন
এই শহরটির নাম দেওয়া হয়েছে রাইজ অফ অ্যাতেন (Rise of Aten)। এটি মিশরের স্বর্ণযুগের শক্তিশালী রাজা আমেনহোতেপ ৩ (Amenhotep III)-এর আমলে (খ্রিস্টপূর্ব ১৩৯১-১৩৫৩) তৈরি হয়েছিল। এটি ছিল তখনকার সময়ের বৃহত্তম প্রশাসনিক ও শিল্প নগরী।
আবিষ্কারের প্রেক্ষাপট
প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক জাহি হাওয়াস (Zahi Hawass) এই খননকাজের নেতৃত্ব দেন। দলটি আসলে রাজা তুতানখামেনের মৃতদেহ সংরক্ষণের মন্দির খুঁজছিল। কিন্তুসেটা খুঁজতে গিয়ে তারা সেখানে বিশাল এক শহরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পায়।
মিশরের পম্পেই
শহরটি এতটাই অক্ষত রয়েছে যে, এর দেয়ালগুলি প্রায় ১০ ফুট উঁচু এবং ঘরগুলি রান্নার সরঞ্জাম, মৃৎপাত্র এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা জিনিসে ভরা। একে মিশরের ‘পম্পেই’ (Pompeii) বলে অভিহিত করা হচ্ছে।
কী কী পাওয়া গিয়েছে
খননকালে সেখানে রুটি তৈরির তন্দুর, মাটির উনান, গয়না তৈরির কর্মশালা এবং ক্যাসিনোর মতো বিনোদন কেন্দ্রের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও নীল নদের কাদার ইট দিয়ে তৈরি বিশাল এক আবাসিক এলাকাও আবিষ্কৃত হয়েছে।
ঐতিহাসিক গুরুত্ব
জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশরবিদ্যার অধ্যাপক বেটসি ব্রায়ান বলেন, এটি মিশরের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উপর নতুন করে আলো ফেলবে। এটি কেবল রাজাদের সমাধি নয়, বরং সাধারণ মানুষ কীভাবে থাকত, কী খেত এবং কী কাজ করত, তার জীবন্ত প্রমাণ।
রহস্য
এই শহরের আবিষ্কার থেকে গবেষকরা হয়তো জানতে পারবেন, কেন রাজা আমেনহোতেপ এবং তাঁর উত্তরসূরি আখেনাতেন তাঁদের রাজধানী সরিয়ে নিয়েছিলেন, যা দীর্ঘকাল ধরে মিশরের ইতিহাসের বড় রহস্য। আবিষ্কারটি মিশরের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদলে দিতে পারে। এবং পর্যটন শিল্পেও করতে পারে নতুন প্রাণের সঞ্চার।
