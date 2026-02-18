English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • City of Gold: ৩০০০ বছর বালির নীচে চাপা পড়ে থাকার পর মরুভূমি থেকে জেগে উঠল হারানো স্বর্ণনগরী! কোন দেশে?

City of Gold: ৩০০০ বছর বালির নীচে চাপা পড়ে থাকার পর মরুভূমি থেকে জেগে উঠল হারানো স্বর্ণনগরী! কোন দেশে?

City of Gold: ৩০০০ বছর বালির নীচে চাপা পড়ে থাকার পরে মিশরের মরুভূমি থেকে জেগে উঠল সোনার নগরী! মিশরের লুক্সর শহরের কাছে প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই বিশাল প্রাচীন শহরের সন্ধান পেয়েছেন। যাতে খুলে গেল ইতিহাসের নতুন দরজা!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Feb 18, 2026, 08:13 PM IST
City of Gold: ৩০০০ বছর বালির নীচে চাপা পড়ে থাকার পর মরুভূমি থেকে জেগে উঠল হারানো স্বর্ণনগরী! কোন দেশে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ৩০০০ বছর বালির নীচে চাপা পড়ে থাকার পরে মিশরের মরুভূমি থেকে জেগে উঠল এক হারানো স্বর্ণনগরী (3000-year-old Egyptian gold mine)! মিশরের লুক্সর (Luxor) শহরের কাছে প্রত্নতাত্ত্বিকরা এই বিশাল প্রাচীন শহরের সন্ধান পেয়েছেন, যা ৩০০০ বছর ধরে মরুভূমির বালির নীচে অক্ষত অবস্থায় চাপা পড়ে ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, তুতানখামেনের সমাধি আবিষ্কারের পর এটিই মিশরের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার (Historys greatest discovery)।

Add Zee News as a Preferred Source

রাইজ অফ অ্যাতেন

এই শহরটির নাম দেওয়া হয়েছে রাইজ অফ অ্যাতেন (Rise of Aten)। এটি মিশরের স্বর্ণযুগের শক্তিশালী রাজা আমেনহোতেপ ৩ (Amenhotep III)-এর আমলে (খ্রিস্টপূর্ব ১৩৯১-১৩৫৩) তৈরি হয়েছিল। এটি ছিল তখনকার সময়ের বৃহত্তম প্রশাসনিক ও শিল্প নগরী।

আরও পড়ুন: SC on Physical Assault: 'স্তনে হাত, পাজামার দড়ি টানা মোটেই ধর্ষণের চেষ্টা নয়', এলাহাবাদ হাইকোর্টের কুখ্যাত রায়কে চাবকাল 'সুপ্রিম' বেঞ্চ...

আবিষ্কারের প্রেক্ষাপট 

প্রখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক জাহি হাওয়াস (Zahi Hawass) এই খননকাজের নেতৃত্ব দেন। দলটি আসলে রাজা তুতানখামেনের মৃতদেহ সংরক্ষণের মন্দির খুঁজছিল। কিন্তুসেটা খুঁজতে গিয়ে তারা সেখানে বিশাল এক শহরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পায়।

মিশরের পম্পেই

শহরটি এতটাই অক্ষত রয়েছে যে, এর দেয়ালগুলি প্রায় ১০ ফুট উঁচু এবং ঘরগুলি রান্নার সরঞ্জাম, মৃৎপাত্র এবং দৈনন্দিন জীবনের নানা জিনিসে ভরা। একে মিশরের ‘পম্পেই’ (Pompeii) বলে অভিহিত করা হচ্ছে।

কী কী পাওয়া গিয়েছে 

খননকালে সেখানে রুটি তৈরির তন্দুর, মাটির উনান, গয়না তৈরির কর্মশালা এবং ক্যাসিনোর মতো বিনোদন কেন্দ্রের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও নীল নদের কাদার ইট দিয়ে তৈরি বিশাল এক আবাসিক এলাকাও আবিষ্কৃত হয়েছে।

আরও পড়ুন: Rajya Sabha Elections: আরও এক ভোট ঘোষণা কমিশনের, বিধানসভা নির্বাচনের আগেই! কোন ভোট? কী রয়েছে তার নির্ঘণ্টে? বাংলায়...

ঐতিহাসিক গুরুত্ব

জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের মিশরবিদ্যার অধ্যাপক বেটসি ব্রায়ান বলেন, এটি মিশরের সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উপর নতুন করে আলো ফেলবে। এটি কেবল রাজাদের সমাধি নয়, বরং সাধারণ মানুষ কীভাবে থাকত, কী খেত এবং কী কাজ করত, তার জীবন্ত প্রমাণ।

রহস্য 

এই শহরের আবিষ্কার থেকে গবেষকরা হয়তো জানতে পারবেন, কেন রাজা আমেনহোতেপ এবং তাঁর উত্তরসূরি আখেনাতেন তাঁদের রাজধানী সরিয়ে নিয়েছিলেন, যা দীর্ঘকাল ধরে মিশরের ইতিহাসের বড় রহস্য। আবিষ্কারটি মিশরের প্রাচীন সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা বদলে দিতে পারে। এবং পর্যটন শিল্পেও করতে পারে নতুন প্রাণের সঞ্চার।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Egypt’s eastern desertHistory’s greatest discoveryCity of goldCity buried under sandfor 3000 yearsSukari Mountains3000-year-old Egyptian gold mineEgyptian gold minegold mine rediscovered in Sukari Mountains
পরবর্তী
খবর

Imran Khan Big Update: গাভাসকর-কপিলদের বিদ্রোহে কেঁপে গেল পাকিস্তান! মারাত্মক চাপে জেলে থেকে বের করা হচ্ছে ইমরান খানকে...
.

পরবর্তী খবর

Australia Silent Pandemic: সাইলেন্ট প্যানডেমিকে শ্মশান হচ্ছে দেশ! সপ্তাহে একশোর বেশি মৃত্যু,...