Patient Death in Medical Collage: অক্সিজেন মাস্ক খুলে নিল ওয়ার্ড বয়, হাসপাতালে মর্মান্তিক মৃত্যু মুমূর্ষু রোগীর

Patient Death in Medical Collage: অক্সিজেন মাস্ক খুলে নিল ওয়ার্ড বয়, হাসপাতালে মর্মান্তিক মৃত্যু মুমূর্ষু রোগীর
Patient Death in Medical Collage: রোগীর ভাই বলেন, ডাক্তারের অনুমতি ছাড়া ক্লিনার অক্সিজেন মাস্ক খুলে নেয়। আধাঘণ্টার মধ্যেই ভাই ছটফট করতে করতে মারা গেল
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাফাইকর্মীর বেপরোয়া কর্মকাণ্ডে প্রাণ হারালেন এক কিডনি রোগী। অনেক কষ্টে ওই রোগীর জন্যে অক্সিজেন জোগাড় করেছিল তার পরিবার। সেই অক্সিজেন খুলে নেন এক সাফাইকর্মী। ওই ঘটনার আধ ঘণ্টার মধ্য়েই প্রাণ হারালেন রোগী। মর্মান্তিক ওই ঘটনা ঘটেছে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। এনিয়ে তদন্তের আদেশ দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।
খুলনার যোগীপোল ইউনিয়নের বাসিন্দা সাইফুল ইসলাম কিডনির সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন গত শনিবার । রবিবার সকালে তাঁর শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। অনেক ছোটছুটি করে তার পরিবার অক্সিজেন সিলিন্ডার জোগাড় করে। সেই অক্সিজেন দেওয়ার পর কিছুটা স্বস্তি পান সাইফুল ইসলাম। সেইসময় ওয়ার্ডের সাফাইয়ের দায়িত্বে ছিলেন সাফাইকর্মী আব্দুল জব্বার। তিনি সাইফুলের অক্সিজেন মাস্ক খুলে পাশের এক রোগীকে দিয়ে দেন। আধঘণ্টার মধ্যেই মারা যান সাইফুল।
সাইফুলের মা রশিদা বেগম বলেন, ছেলেকে রাতভর দৌড়াদৌড়ি করে অক্সিজেন দিয়েছিলাম। সকালে ক্লিনার অক্সিজেন খুলে নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ছেলে মারা যায়।
রোগীর বড় ভাই আশরাফুল ইসলাম বলেন, ডাক্তারের অনুমতি ছাড়া ক্লিনার অক্সিজেন মাস্ক খুলে নেয়। আধাঘণ্টার মধ্যেই ভাই ছটফট করতে করতে মারা গেল। হাসপাতালের ওয়ার্ড বয়-ক্লিনারদের টাকা ছাড়া সেবা পাওয়া যায় না।
ওয়ার্ডে থাকা কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য, এক ব্যক্তি এসে সাইফুলের নাক থেকে নল খুলে সিলিন্ডার নিয়ে চলে যায়। কিছুক্ষণ পরেই তিনি মারা যান।
অভিযুক্ত কর্মচারী আব্দুল জব্বার বলেন, একজন মুমূর্ষু রোগীর জন্য অক্সিজেন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
এ ব্যাপারে হাসপাতালের পরিচালক ডা. আইনুল ইসলামের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
