Cloudflare Outage: শুরু বিশ্বযুদ্ধ? অজানা শত্রুর আক্রমণে বিশ্ব জুড়ে ভেঙে পড়ল ইন্টারনেট! মাস্কের আর্তনাদ, আমরা আক্রান্ত...
মঙ্গলবার ভারত এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্ল্যাটফর্ম 'X' ডাউন। অর্থাত্ বন্ধ। বন্ধ চ্যাটজিপিটি। স্ন্যাপচ্যাট, অ্যামাজন, হোয়াটসঅ্য়াপ, ইনস্টাগ্রাম সবকিছু ডাউন। কেউ কোনও কিছু ব্যাবহার করতে পারছে না। ব্যবহারকারীরা মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্মটির ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ্লিকেশনের ফিড অ্যাক্সেস করতে পারছেন না। ১০০টিরও ওয়েবসাইট বন্ধ।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মঙ্গলবার ভারত এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে প্ল্যাটফর্ম 'X' ডাউন। অর্থাত্ বন্ধ। বন্ধ চ্যাটজিপিটি। স্ন্যাপচ্যাট, অ্যামাজন, হোয়াটসঅ্য়াপ, ইনস্টাগ্রাম সবকিছু ডাউন। কেউ কোনও কিছু ব্যাবহার করতে পারছে না। ব্যবহারকারীরা মাইক্রোব্লগিং প্ল্যাটফর্মটির ওয়েবসাইট এবং অ্যাপ্লিকেশনের ফিড অ্যাক্সেস করতে পারছেন না। ১০০টিরও ওয়েবসাইট বন্ধ।
এই বিভ্রাটটি ঘটেছে ক্লাউডফ্লেয়ার (Cloudflare)-এর একটি ত্রুটির মধ্যে, যা বিভিন্ন প্রধান ওয়েবসাইটের জন্য কন্টেন্ট ডেলিভারি নেটওয়ার্ক (CDN) পরিষেবা সরবরাহ করে। রিয়েল-টাইমে বিভ্রাট ট্র্যাক করা প্ল্যাটফর্ম ডাউনডিটেক্টর (DownDetector) নিজেই সেই সময় ডাউন ছিল।
টেকনোলজি থেকে মিডিয়া, ছাত্র-ছাত্রী থেকে সাধারণ মানুষ কেউ কোনও ওয়েবসাইট খুলতে পারছে না।
প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে ChatGPT ক্লাউডফ্লেয়ার বিভ্রাটে ক্ষতিগ্রস্ত প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে ছিল। তবে, X-এর বিভ্রাটের অভিযোগ যখন সামনে আসে, তখন OpenAI-এর মালিকানাধীন এই প্ল্যাটফর্মটি সচল ছিল।
X জানিয়েছিল, 'আমরা এই সমস্যার সম্পূর্ণ প্রভাব বুঝতে এবং তা প্রশমিত করতে কাজ করছি। আরও আপডেট শীঘ্রই জানানো হবে।'
কয়েক সপ্তাহ আগে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ক্লাউড পরিষেবা প্রদানকারী অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস (Amazon Web Services)-এর একটি প্রযুক্তিগত ত্রুটির কারণে বেশ কয়েকটি অ্যাপ, ওয়েবসাইট এবং সার্চ ইঞ্জিনে বিভ্রাট দেখা দিয়েছিল। সেই বিভ্রাটে ইউটিউব, স্ন্যাপচ্যাট এবং গুগল-এর মতো কিছু বড় সংস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সিগনাল, অ্যামাজন এবং ক্যানভা-ও এর মধ্যে ছিল।
পরিষেবা স্বাভাবিক হওয়ার ঘোষণা
অ্যামাজন (Amazon) ঘোষণা করেছে যে, তাদের ক্লাউড কম্পিউটিং পরিষেবার (cloud computing service) বিরাট বিভ্রাটটি আস্তে আস্তে সমাধান করা হচ্ছে। এই সমস্যার কারণে বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেট ব্যবহার ব্যাহত হচ্ছে এবং সোশ্যাল মিডিয়া, গেমিং, খাবার ডেলিভারি, স্ট্রিমিং এবং আর্থিক প্ল্যাটফর্ম সহ বিভিন্ন অনলাইন পরিষেবা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।
সারা দিন ধরে চলা এই বিভ্রাট এবং এর ফলে সৃষ্ট হতাশা আরও একবার মনে করিয়ে দিল যে, একবিংশ শতাব্দীর সমাজ তার ইন্টারনেটের প্রযুক্তির জন্য ক্রমশই হাতেগোনা কয়েকটি কোম্পানির উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে—যা সাধারণত নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করে, যতক্ষণ না হঠাৎ করে তা ভেঙে পড়ে।
মঙ্গলবার সকালে বিভ্রাট শুরু হওয়ার প্রায় তিন ঘণ্টা পরে, অ্যামাজন ওয়েব সার্ভিসেস (Amazon Web Services - AWS) জানিয়েছিল, যে তারা পরিষেবা পুনরুদ্ধার শুরু করেছে। তবে সন্ধ্যা ৬টা (ইস্টার্ন টাইম) নাগাদ 'পরিষেবাগুলি স্বাভাবিক কার্যক্রমে ফিরে এসেছে,' অ্যামাজন তাদের AWS স্বাস্থ্য ওয়েবসাইটে (যেখানে তারা বিভ্রাটগুলি ট্র্যাক করে) একথা জানিয়েছে।
AWS বিশ্বের কিছু বৃহত্তম সংস্থার জন্য পর্দার আড়ালে ক্লাউড কম্পিউটিং পরিকাঠামো সরবরাহ করে। এর গ্রাহকদের মধ্যে রয়েছে সরকারি বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন ব্যবসা, যার মধ্যে দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (The Associated Press)-ও অন্তর্ভুক্ত।
আরও পড়ুন: Delhi AQI crosses severe mark: হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে মারাত্মক বিষ, ধোঁয়ায় জ্বলছে চোখ-মুখ ! দিল্লিতে জারি ইমারজেন্সি...
আরও পড়ুন: