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Flydubai এর ফ্লাইটে কি জঙ্গি হামলাই হয়েছিল? কী বলল UAE?

Flydubai Dubai-Tel Aviv flight: ওই হামলার কারণ এবং অন্য কারও সাথে যোগসূত্র রয়েছে কিনা তা নিয়ে তদন্ত চলছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Oct 03, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 05:30 PM IST
Flydubai এর ফ্লাইটে কি জঙ্গি হামলাই হয়েছিল? কী বলল UAE?

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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