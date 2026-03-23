COBRA Meeting over Iran War: অভিশপ্ত ৪৮ ঘণ্টা শেষের আগেই জরুরি ভিত্তিতে ট্রাম্পের সঙ্গে 'কোবরা' মোলাকাত; কী এই 'কোবরা'?
COBRA Meeting over Iran War's Impact on Economy: ট্রাম্পের হুমকিতে তোলপাড় বিশ্ব। এদিকে বেড়ে গেল তেলের দাম। ট্রাম্পের শাসানি ও ইরানের আচরণ ইত্যাদি আলোচনার কেন্দ্রে রেখে ব্রিটেন ডাকল 'কোবরা বৈঠকে'। কী এই 'কোবরা' বৈঠক?
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ইরান-ইসরায়েল আমেরিকার যুদ্ধ (Iran Israel US War) রোজই নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে। 'হরমুজ খুলে দিন, না হলে ধ্বংস করে দেব' (Open Hormuz or will obliterate power plants)-- শনিরাতে ইরানকে এই হুমকি দিয়ে রেখেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি ইরানকে ৪৮ ঘণ্টা সময় দিয়েছেন (Trump's 48-hour ultimatum to Iran), যা আজ, সোমবার রাতে শেষ হচ্ছে। যথারীতি এ নিয়ে তোলপাড় হয় বিশ্ব। এদিকে এর জেরে আর এক দফা বেড়ে গেল তেলের দাম। আবার ট্রাম্পের শাসানি ও ইরানের আচরণ ইত্যাদিকে আলোচনার কেন্দ্রে রেখে ব্রিটেন বসল 'কোবরা বৈঠকে'। কী এই 'কোবরা' (COBRA meeting) বৈঠক?
অর্থমন্ত্রী মোকাবিলায়
দেশের অর্থনীতির ঝুঁকি মোকাবিলায় জরুরি 'কোবরা' বৈঠক ডেকেছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। ইরান যুদ্ধের কারণে ব্রিটিশ অর্থনীতির উপর সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় আজ, সোমবার এক জরুরি বৈঠক ডেকেছেন কিয়ার স্টারমার। ব্রিটেন সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এ বৈঠকে চ্যান্সেলর অব দ্য এক্সচেকার (অর্থমন্ত্রী) র্যাচেল রিভস এবং ব্যাংক অব ইংল্যান্ডের গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলি উপস্থিত থাকবেন।
'দয়া করে ভাবুন'
ইরান হুঁশিয়ারি দিয়েছে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যদি হরমুজ প্রণালী পুরোপুরি খুলে না দেওয়ার অজুহাতে দেশটির বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি তছনছ করার হুমকি কার্যকর করেন, তবে তারা পারস্য উপসাগরীয় প্রতিবেশী দেশগুলির জ্বালানি ও জল সরবরাহ ব্যবস্থায় আঘাত হানবে। এই উত্তেজনা শুরুর পর আর্থিক বাজার আরও অস্থিরতার মুখোমুখি হয়েছে। আর সেটা বাড়বে বই, কমবে না
বিপন্ন ব্রিটেন?
যুদ্ধ-উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বেশ উদ্বেগের সঙ্গেই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে ব্রিটেন। আমদানি করা প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর অত্যধিক নির্ভরতা, টানা মূল্যস্ফীতি এবং সরকারি কোষাগারে টানাটানির কারণে আন্তর্জাতিক বাজারের তুলনায় ব্রিটেনের সরকারি বন্ডের দর অনেক দ্রুত কমছে।
কী এই 'কোবরা'?
ব্রিটিশ অর্থ মন্ত্রণালয় বলেছে, ‘কোবরা’ নামের এই জরুরি বৈঠকে ব্রিটেনের সাধারণ পরিবার ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের উপর ইরান যুদ্ধের সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং শিল্প ও সরবরাহ ব্যবস্থার ক্ষমতার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হবে। বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেট কুপার এবং জ্বালানিমন্ত্রী এড মিলিব্যান্ডও অংশ নেবেন। র্যাচেল রিভস জানিয়েছেন, ব্রিটিশ অর্থনীতির উপর এই যুদ্ধের প্রভাব এখনই নিশ্চিত করে বলা কঠিন।
খুলতেই হবে হরমুজ!
ইরানকে বিশ্ববাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার জন্য সময়সীমা বেঁধে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ভয়ংকর হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেছেন, এ সময়ের মধ্যে এটি খুলে না দিলে ইরানকে ‘ধ্বংস’ করে দেবে আমেরিকা। এক পোস্টে ট্রাম্প হরমুজ নিয়ে তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করে দিয়েছেন। বলেছেন, ঠিক এই মুহূর্ত থেকে পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে কোনো রকম হুমকি ছাড়াই ইরানকে এই জলপথ পুরোপুরি খুলে দিতে হবে। ২১ মার্চ, শনিবার রাত ১১টা ৪৪ মিনিটে করা ওই সোশ্যাল পোস্টে ট্রাম্প লিখেছেন, ইরান যদি ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হরমুজ প্রণালী খুলে না দেয়, তবে আমেরিকা তাদের বিভিন্ন বিদ্যুৎকেন্দ্রে হামলা চালিয়ে সেগুলি গুঁড়িয়ে দেবে! সেই হিসেবে হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার জন্য ইরান ২৩ মার্চ, সোমবার রাত ১১টা ৪৪ মিনিট পর্যন্ত সময় পাচ্ছে।
পাল্টা হুমকি ইরানের
ইরানের বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলি নিশানা করা হলে মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্ত সব জ্বালানি পরিকাঠামোতেই পাল্টা হামলার হুমকি দিয়েছে ইরানি সামরিক বাহিনীও। ইরানের খাতাম আল-আম্বিয়া সেন্ট্রাল কমান্ডের মুখপাত্র ইব্রাহিম জোলফাগারি বলেছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্ত জল শোধনাগার (ডিস্যালাইনেশন প্ল্যান্ট) এবং তথ্যপ্রযুক্তির ঘাঁটিগুলিতেও হামলা চালাবে ইরান। ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পর্ষদের প্রয়াত প্রধান আলি লারিজানি আগেই সতর্ক করে বলেছিলেন, ইরানের বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনে (গ্রিড) হামলা হলে আধ ঘণ্টার মধ্যে পুরো অঞ্চল (মধ্যপ্রাচ্য) বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়বে!
বাড়ল তেলের দাম
এদিকে হরমুজ প্রণালী নিয়ে ট্রাম্পের আলটিমেটামে বিশ্ববাজারে বেড়ে গিয়েছে তেলের দাম! ইরানকে হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্পের ৪৮ ঘণ্টার আলটিমেটাম এবং ইসরায়েলের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণার পরে আজ, সোমবার বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে গিয়েছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, এই সময়ের মধ্যে প্রণালীটি খুলে না দিলে ইরানের জ্বালানি পরিকাঠামো ধ্বংস করে দেওয়া হবে।
কত বাড়ল
গতকাল রবিবার রাত ১০টায় বাজার খোলার পরপরই মার্কিন অপরিশোধিত তেল ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েটের (ডব্লিউটিআই) মে মাসের সরবরাহের দাম ১.৮ শতাংশ বেড়ে যায়। এতে প্রতি ব্যারেল তেলের দাম ১০০ ডলার ছাড়িয়ে গিয়েছে! অবশ্য পরে তা কিছুটা কমে।
