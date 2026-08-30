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৭.৮ মাত্রার তীব্র ঝাঁকুনি! ৩০০০ মিটার উপর থেকে খসল রক্তখেকো তুষারদানব, সর্বগ্রাসী দৈত্যের আক্রমণে মৃত্যুবন্যা

Collapse of Glacier near Langtang Lirung: পাহাড়ের ৩০০০ মিটার উপর থেকে খসে পড়েছিল এক দানবীয় তুষারধস। বরফ, মাটি আর ভারী পাথরের সেই অন্ধ আক্রোশ উপত্যকার দিকে ধেয়ে এসেছিল বুলেটের গতিতে। সময় লেগেছিল ঠিক ৬৭ সেকেন্ড।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 30, 2026, 04:32 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:32 PM IST
৭.৮ মাত্রার তীব্র ঝাঁকুনি! ৩০০০ মিটার উপর থেকে খসল রক্তখেকো তুষারদানব, সর্বগ্রাসী দৈত্যের আক্রমণে মৃত্যুবন্যা

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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