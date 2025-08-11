Colombia: ভোট চাইতে গিয়ে মাথায় গুলি! প্রাণ গেল প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর...খুব কাছ থেকে...

Colombia: ভোট চাইতে গিয়ে মাথায় গুলি! প্রাণ গেল প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর...খুব কাছ থেকে...
Colombia ২০২৬-এ কলম্বিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী। ৭ জুন রাজধানী বোগোটায় নির্বাচনী জনসভায় গুলিবিদ্ধ হন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মিগুয়েল উরিব। দু'টি গুলি লেগেছিল তাঁর মাথায়, আর একটি হাঁটুতে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দু'মাসের লড়াই শেষ। নির্বাচনী জনসভায় গুলিবিদ্ধ হয়ে প্রাণ গেল কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মিগুয়েল উরিবের। দু'টি গুলি লেগেছিল তাঁর মাথায়, আর একটি হাঁটুতে। আশঙ্কাজনক অবস্থা হাসপাতালে চিকিত্সাধীন ছিলেন ডেমোক্র্যাটিক সেন্টার পার্টির এই সদস্য়।
আরও পড়ুন: India's Reaction to Asim Munir's nuclear threat: 'পাকিস্তানের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন দেশের পরমাণু হুমকির সামনে আমরা মাথা নত করব না...', 'শয়তান' মুনীরকে কড়া বার্তা ভারতের...
কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোটায় শ্যুটআউট। চলতি বছরের ৭ জুন গুলিবিদ্ধ হন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী মিগুয়েল। জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময়ে খুব কাছ থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে পরপর তিনবার গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। ঘটনাস্থল থেকে হেলিকপ্টারে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় মিগুয়েলকে। কিন্তু শেষরক্ষা হল না।
এর আগে, জুলাই মাসেই কলম্বিয়া পুলিসে তরফে জানানো হয়েছিল, প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে গুলিকাণ্ডে ১৫ বছরের বয়সী মূল অভিযুক্ত-সহ ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধরা পড়ে আর্টেগা হার্নান্দেজ নামে এক ব্য়ক্তিও। পুলিস সূত্রে দাবি, সে-ই গোটা ঘটনার মূলচক্রী। স্রেফ সুপারি দেওয়াই নয়, খুনিকে বন্দুক সরবরাহ করেছিল আর্টেগাই।
২০২৬ সালে কলম্বিয়ায় ভোট। ডেমোক্র্যাটিক সেন্টার পার্টির সদস্য় ছিলেন মিগুয়েল। কলম্বিয়ার জাতীয় রাজনীতিতে জনপ্রিয়তাও ছিল যথেষ্ঠ। গত বছরের অক্টোবরেই ছাব্বিশে ভোটে প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ঘোষণা করেছিলেন বছর উনচল্লিশের এই নেতা। কিন্তু খাস রাজধানী বোগোটাতেই নির্বাচনী জনসভায় হামলার মুখে পড়তে হয় তাঁকে। হামলার বেশ কয়েকটি ভিডিয়ো-ও ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাতে দেখা যাচ্ছে, জনসভায় ভাষণ দেওয়ার পর খুব কাছ থেকে লক্ষ্য খুব কাছ থেকে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। এরপর আতঙ্কে রীতিমতো ছোটাছুটি করতে শুরু করেন সভায় উপস্থিত লোকজন।
আরও পড়ুন: Pak Army Chief Asim Munir's Nuclear Threat In US: ট্রাম্পের দেশে মুনীর, ভারতের বিরুদ্ধে পরমাণু যুদ্ধের হুঙ্কার! রণাঙ্গনে কে এগিয়ে?
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)