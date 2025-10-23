English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Sheikh Hasina: শেখ হাসিনাকে ফাঁসিতেই ঝোলাতে চায় ইউনূসের বাংলাদেশ? ১৩ নভেম্বর শেষ ফয়সালা! সব ফাইনাল...

July Movent verdict: জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার রায় কবে হবে, তা জানা যাবে আগামী ১৩ নভেম্বর।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 23, 2025, 03:50 PM IST
Sheikh Hasina: শেখ হাসিনাকে ফাঁসিতেই ঝোলাতে চায় ইউনূসের বাংলাদেশ? ১৩ নভেম্বর শেষ ফয়সালা! সব ফাইনাল...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলাদেশের (Bangladesh) ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার (Sheikh Hasina) নিয়তি কী? তাঁকে ফাঁসিকাঠে (Capital punishment) ঝুলতে হবে নাকি কারাগারের অন্ধকারে (Jail) কাটবে বাকি জীবনটা? এনিয়ে আগামী ১৩ নভেম্বর রায় শোনাবে আন্তর্জাতিক অপরাধদমন আদালত (Bangladesh Trinunal)। ওইদিনই জুলাই বিপ্লবের (July Movement) তিন আসামির বিরুদ্ধেই রায়দান করবেন বিচারকরা। গত বছর ‘জুলাই আন্দোলন’-এর সময় মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত হাসিনা। বৃহস্পতিবার তাঁর বিরুদ্ধে মামলায় আদালতে শুনানি পর্ব শেষ হয়েছে। হাসিনা ছাড়া এই মামলার অপর দুই আসামি তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও পুলিশের আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লা আল-মামুন। যদিও আইজিপি এই মামলায় নিজের অপরাধ স্বীকার করে ‘রাজসাক্ষী’ হয়েছেন। বৃহস্পতিবার বিচারপতি মহম্মদ গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই দিনক্ষণ ঘোষণা করেন।

Add Zee News as a Preferred Source

বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে তিন বিচারপতির বেঞ্চে হাসিনার বিরুদ্ধে মামলাটি চলছে। বিচারপতি মোহাম্মদ গোলাম মর্তুজার নেতৃত্বাধীন ওই বেঞ্চে রয়েছেন বিচারপতি মোহাম্মদ শফিউল আলম মাহমুদ এবং বিচারক মোহম্মদ মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। 

আরও পড়ুন: Bengaluru Horror: বাড়িতে একা, গন্ধ পেয়েই পাঁচ মদ্যপ দরজা ভেঙে ঢুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঙালি যুবতীর দেহে...

বৃহস্পতিবারই এই মামলার শুনানি শেষ হয় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে। শেষবারের বক্তব্য রাখেন অ্যাটর্নি জেনারেল মহম্মদ আসাদুজ্জামান। তিনি শেখ হাসিনা ও তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের সর্বোচ্চ শাস্তি প্রার্থনা করেন। এর আগে চিফ প্রসিকিউটর মহম্মদ তাজুল ইসলাম শেখ হাসিনার ফাঁসির পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। এদিনও আসামিপক্ষের আইনজীবীর বক্তব্যের জবাবে চিফ প্রসিকিউটর হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খানের সর্বোচ্চ শাস্তি চান। 

আরও পড়ুন: Kolkata-Srinagar Indigo Flight trouble: ১৬৬ যাত্রী নিয়ে কলকাতা থেকে শ্রীনগর রওনা দিল ইন্ডিগোর উড়ান, আকাশে ট্যাংক লিক, টপটপ পড়ছে তেল! ভয়ানক বিপদ...

অন্যদিকে, অ্যাটর্নি জেনারেল ও চিফ প্রসিকিউটরের বক্তব্যের পালটা সওয়াল করেন আসামিপক্ষের আইনজীবী। তিনি আবার শেখ হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খানের বেকসুর খালাসের পক্ষে যুক্তিস্থাপন করেন। এসবের পর ট্রাইব্যুনাল এই মামলার রায়ের দিনক্ষণ ঘোষণা করেন বিচারপতিরা। আগামী ১৩ নভেম্বর রায় ঘোষণা করা হবে। এখন প্রশ্ন হল, গণহত্যায় দোষী প্রমাণিত হলে সাজা হিসেবে কী শাস্তি হতে চলেছে মুজিবকন্যার? ফাঁসি নাকি যাবজ্জীবন কারাবাস? এই মুহূর্তে বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী ভারতের ‘রাজনৈতিক আশ্রয়ে’ রয়েছেন। তাঁকে প্রত্যর্পণের জন্য বারবার নয়াদিল্লির কাছে আবেদন জানিয়েছে ইউনুসের সরকার। এই পরিস্থিতিতে হাসিনা ঢাকায় পা রাখলেই গ্রেপ্তার হতে পারেন। 

জনবিক্ষোভের জেরে ২০২৪ সালের ৫ অগস্ট বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের সরকারের পতন হয়। প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে বোন রেহানাকে সঙ্গে নিয়ে বিমানে ঢাকা থেকে উত্তরপ্রদেশের হিন্দন বায়ুসেনা ঘাঁটিতে চলে আসেন হাসিনা। আপাতত ভারতেই সাময়িক আশ্রয়ে রয়েছেন তিনি। হাসিনাকে ফেরত চেয়ে কূটনৈতিক স্তরে ভারতের কাছে অনুরোধ (নোট ভারবাল) পাঠিয়েছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। ভারতের তরফে ওই কূটনৈতিক অনুরোধের প্রাপ্তিস্বীকার করা হলেও এখনও পর্যন্ত পরবর্তী সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে জানানো হয়নি।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
Sheikh HasinaBangladeshBangladesh Jailbangladesh newsMd. YunusBangladesh July Movement
পরবর্তী
খবর

Pakistan: অবিশ্বাস্য! এক কেজি টমেটোর দাম ৭০০ রুপি, অন্যান্য সবজিও হাতের বাইরে, নাভিশ্বাস পাকিস্তানে
.

পরবর্তী খবর

Human Teeth in Sausages And Dim Sum: সসেজে কামড় দিতেই দাঁতে লাগল শক্ত-শক্ত... মোমোর ভিতরেও...