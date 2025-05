Pakistan Army: ভয়ংকর বিদ্রোহ, পাকসেনার পাশে দাঁড়াতে খোলাখুলি অস্বীকার করছে আমজনতাই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর ভারতের ভয়ে কাঁপছে পাকিস্তান। পাল্টা হামলা তো দূরের কথা, সিন্ধু জলবন্টন চুক্তি স্থগিত থেকে ব্যবসা বন্ধে নাভিশ্বাস উঠেছে পাক নেতাদের। তবুও পাক সেনা নায়ক থেকে দেশের একাধিক মন্ত্রী-লম্বাচওড়া বক্তব্যের শেষ নেই। কিন্তু জনতা যে সেনার সঙ্গে নেই তা ক্রমশ প্রকাশ্যে চলে আসছে। দেশের লোকের বক্তব্য, অনেক হয়েছে জঙ্গিদের পাশে থাকা। আর নয়।

পাক সেনাপ্রধান আসিফ মুনীরের পরিকল্পনার উপরে যে দেশের মানুষ ক্ষুব্ধ তা প্রকাশ্যে এসেছে এক ভিডিয়োয়। পাকিস্তানের বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব মওলানা আব্দুল আজিজ গাজি। ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে তিনি ইসলামাবাদের লাল মসজিদে বক্তব্য রাখছেন। সেখানেই তিনি মুসল্লিদের উদ্দেশ্য বলেন, কারা ভারতের সঙ্গে লড়াইয়ের পক্ষে তারা হাত তুলুন। দেখা যায় অধিকাংশ মানুষ হাত তুলেছেন না। ফলে বোঝা যায় পাক আম জনতা যুদ্ধের পক্ষে নেই। সেনার পক্ষে মুসল্লিরা সাড়া না দেওয়ার পর মওলানা আব্দুল আজিজ বলেন, পাকিস্তান সরকার ভারতে থেকে অনেক বেশি অত্যাচারী। ভারত অন্তত ওয়াজিরিস্তানের মত লাল মসজিদে বোমা মারেনি।

উল্লেখ্য, ২০০৭ সালের একটি ঘটনা টেনে আনেন আব্দুল আজিজ। ওই বছর ওয়াজিরিস্তানের লাল মসদিজ দখল করে সন্ত্রাসবাদীরা। মসজিদ সন্ত্রাসীমুক্ত করতে ওয়াজিরিস্তানে বিমান হামলা চালায় পাক বায়ুসেনা। আব্দুল আজিজ আরও বলেন, এই সরকারের আমলে বালোচ, পস্তুন, পিটিআই কর্মী, দর্মীয় নেতা, সাংবাদিকরা নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছেন। ফলে এই সরকার ও সেনা নিস্পাপ নয়।

Abdul Aziz Ghazi, Imam of famous Lal Masjid, Islambad urges people to not support Pakistan in India-Pakistan war. He further said that we (muslims) are more oppressed in Pakistan than in India. Pakistani forces bomb our own muslims in Pakistan, India… pic.twitter.com/sapliwHbwP

পাক সংবাদ মাধ্যমের খবর, পাকিস্তানের উপজাতি অধ্যুসিত এলাকাগুলিতে সেনা বিরোধী আওয়াজ তীব্র হচ্ছে। সেই চাপ গিয়ে পড়ছে সেনার উপরে। এর পাশাপাশি খাইবার পাখতুনখাওয়ায় এক মওলানা সেনার অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিষদগার করেছেন। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, ভারত যদি পাকিস্তান আক্রমণ করে তাহলে পস্তুনরা ভারতের পাশে থাকবে। পাক সেনা একের পর এক অত্যাচার চালিয়েছে পস্তুনদের উপরে আর সেনা ভাবছে আমরা পকিস্তান জিন্দাবাদ বলব?

Islamic Preacher in Khyber Pakhtunkhwa of Pakistan: “If India attacks Pakistan, we Pashtun will immediately stand with the Indian Army against Pakistan Army. They have committed so many atrocities against us Pashtun, and you think we will say Zindabad for Pakistan? Never”. pic.twitter.com/Vu7hdjtavC

— Faizan Salafi (@FaizanA49366164) May 5, 2025