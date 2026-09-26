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মাঝআকাশে চরম বিপর্যয়! মাটিতে আছড়ে পড়ে ছাই বিমান, দুই শীর্ষ সামরিক কর্তা-সহ নিহত সবাই

Congo plane crash: সামরিক বিমান দুর্ঘটনায় অন্তত ১৪ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে দেশটির দুই শীর্ষ জেনারেলসহ প্রতিনিধিদলের সদস্য ও ক্রুরা ছিলেন। রাজধানী কিনশাসায় ফেরার পথে কাঙ্গে এলাকায় যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়।

Written BySoumita Khan
Published: Sep 26, 2026, 09:42 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 09:42 AM IST
মাঝআকাশে চরম বিপর্যয়! মাটিতে আছড়ে পড়ে ছাই বিমান, দুই শীর্ষ সামরিক কর্তা-সহ নিহত সবাই

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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মাঝআকাশে চরম বিপর্যয়! মাটিতে আছড়ে পড়ে ছাই বিমান, দুই শীর্ষ সামরিক কর্তা-সহ নিহত সবাই
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