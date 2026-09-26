/মাঝআকাশে চরম বিপর্যয়! মাটিতে আছড়ে পড়ে ছাই বিমান, দুই শীর্ষ সামরিক কর্তা-সহ নিহত সবাই

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ফের ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা। মধ্য আফ্রিকার দেশ ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অফ কঙ্গোয় দুর্ঘটনাটি ঘটে। গত শুক্রবার দেশটির দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় কিকউইট শহর থেকে রাজধানী কিনশাসায় ফেরার পথে কাঙ্গে এলাকায় বিমানটি আছড়ে পড়ে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটে। কঙ্গো সেনাবাহিনীর দেওয়া বিবৃতির বরাতে বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। বিমানে থাকা সব আরোহীই ঘটনাস্থলে প্রাণ হারিয়েছেন। দুই শীর্ষ সেনাকর্তা-সহ নিহত অন্তত ১৪।
নিহত দুই শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা হলেন দেশটির সামরিক আদালতের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল মুতোম্বো কাটালায়ি তিয়েন্দে এবং সশস্ত্র বাহিনীর অডিটর জেনারেল লেফটেন্যান্ট জেনারেল বাকুমি লিকুলিয়া। কঙ্গো সেনাবাহিনীর মুখপাত্র মেজর জেনারেল এফোমি একেনগে এক বিবৃতিতে জানান, এই দুই জেনারেল ছাড়া প্রতিনিধিদলের আরও ১২ জন সদস্য ও ক্রু এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন।
দুর্ঘটনার সঠিক কারণ জানতে ইতোমধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক তদন্ত শুরু হয়েছে বলে মুখপাত্র একেনগে নিশ্চিত করেছেন। তবে কঙ্গোর বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ত্রিফোন কিন-কিয়ে মুলুম্বা জানিয়েছেন, বিমানটি বিধ্বস্ত হওয়ার সুনির্দিষ্ট কারণ এখনও নিশ্চিত করা যায়নি।
দেশটির পূর্বাঞ্চলে যখন সরকারি বাহিনী বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লড়াই করছে, ঠিক তখনই এই দুর্ঘটনাটি ঘটল। বিশেষ করে রুয়ান্ডার সমর্থনপুষ্ট এম-২৩ (M23) বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সেখানে তীব্র সংঘাত চলছে। বিদ্রোহীদের ধারাবাহিক হামলায় সম্প্রতি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শহরের নিয়ন্ত্রণ হারানোর পর থেকেই ওই অঞ্চলে সংঘাত ব্যাপক রূপ নিয়েছে।
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