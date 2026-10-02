Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /দুনিয়া
  • /আর নয় কোনও ভারতীয়: পুরোপুরি বন্ধ হওয়ার পথে H1B ভিসা? হাজার হাজার কর্মী-ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে, ফাইনাল জানিয়ে দিল আমেরিকা

আর নয় কোনও ভারতীয়: পুরোপুরি বন্ধ হওয়ার পথে H1B ভিসা? হাজার হাজার কর্মী-ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে, ফাইনাল জানিয়ে দিল আমেরিকা

H1B Visa Ban in USA: সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে জেডি ভ্যান্স স্পষ্ট ভাষায় জানান, এইচ-১বি ভিসা মূলত বিশ্বমানের মেধা বা প্রতিভাবানদের আমেরিকায় আনার উদ্দেশ্যে তৈরি হলেও, বাস্তবে কর্পোরেট সংস্থাগুলো এই ভিসায় সস্তায় বিদেশি শ্রমিকদের খাটিয়ে খরচ বাঁচানোর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Oct 02, 2026, 11:28 PM IST|Updated: Oct 02, 2026, 11:28 PM IST
আর নয় কোনও ভারতীয়: পুরোপুরি বন্ধ হওয়ার পথে H1B ভিসা? হাজার হাজার কর্মী-ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারে, ফাইনাল জানিয়ে দিল আমেরিকা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
দেশ বিরোধিতার চক্রান্তে প্রতিরোধের মুখে? সিপিএমের সভায় খণ্ডযুদ্ধ, ভাঙচুর!
2
3
4
5