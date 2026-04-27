Crude Oil Prices Spike: উত্তাল বিশ্ববাজার, ফের চড়চড় করে বাড়ল তেলের দাম: ভারতে কতটা প্রভাব পড়ল?

Oil Crisis: ফের তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম প্রায় ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের উত্তেজনার কারণে বাজারে তেলের সরবরাহ কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ভারতে কী আপডেট?

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 27, 2026, 02:03 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম আবার ঊর্ধ্বমুখী। সোমবার আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম প্রায় ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলত আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে চলমান শান্তি আলোচনা থমকে যাওয়া এবং হরমুজ প্রণালীতে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হওয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। 

অন্যদিকে, আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে মধ্যস্থতার মাধ্যমে শান্তি ফেরানোর যে চেষ্টা চলছিল, তা আপাতত স্থগিত। মার্কিন প্রতিনিধি দলের নির্ধারিত সফর বাতিল হওয়ায় বিনিয়োগকারীদের মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। বিশ্বের মোট তেলের প্রায় ২০ শতাংশ যে পথ দিয়ে পরিবাহিত হয়, সেই 'হরমুজ প্রণালী'তে জাহাজ চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। ইরান এই এলাকায় নিয়ন্ত্রণ আরোপের চেষ্টা করছে এবং পাল্টাপাল্টি হিসেবে আমেরিকাও সেখানে নৌ-অবরোধ জারি রেখেছে।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের উত্তেজনার কারণে বাজারে তেলের সরবরাহ কমে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এর ফলে ব্রেন্ট ক্রুড এবং মার্কিন ক্রুড- উভয় ধরনের তেলের দামই উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। লন্ডন বাজারে ব্রেন্ট ক্রুড তেলের দাম প্রতি ব্যারেলে ২ ডলারের বেশি বেড়ে ১০৭ ডলার ছাড়িয়েছে। একইভাবে মার্কিন তেলের (WTI) দামও বেড়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি এই উত্তেজনা দ্রুত প্রশমিত না হয়, তবে তেলের দাম আগামীতে আরও বাড়তে পারে, যা বিশ্বজুড়ে মূল্যস্ফীতি বা জিনিসের দাম বাড়িয়ে দিতে পারে।

প্রসঙ্গত, বিশ্ব বাজারে তেলের দাম বাড়লেও ভারতে পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনো পরিবর্তন হয়নি। মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা এবং গুরুত্বপূর্ণ জাহাজ চলাচল পথে সমস্যার কারণে বিশ্ববাজারে তেলের দাম অস্থির থাকলেও ভারতের বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বর্তমানে স্থিতিশীল রয়েছে।

দিল্লি: পেট্রোল ৯৪.৭৭ টাকা এবং ডিজেল ৮৭.৬৭ টাকা।
মুম্বই: পেট্রোল ১০৩.৫০ টাকা এবং ডিজেল ৯০.০৩ টাকা।
চেন্নাই: পেট্রোল ১০০.৯০ টাকা এবং ডিজেল ৯২.৩৯ টাকা।
বেঙ্গালুরু: পেট্রোল ১০২.৯২ টাকা এবং ডিজেল ৯০.৯৯ টাকা।
হায়দরাবাদ: পেট্রোল ১০৭.৫০ টাকা এবং ডিজেল ৯৫.৭০ টাকা।
কলকাতা: পেট্রোল ১০৫.৪১ টাকা এবং ডিজেল ৯২.০২ টাকা।

ভারতে কেন দাম অপরিবর্তিত?
আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বাড়লে সাধারণত ভারতেও দাম বাড়ে। তবে বর্তমানে তেল বিপণন সংস্থাগুলো বিশ্ববাজারের এই বাড়তি দামের বোঝা সাধারণ মানুষের ওপর না চাপিয়ে নিজেরা কিছুটা ক্ষতি সামাল দিচ্ছে। এছাড়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ভ্যাট (VAT) এবং স্থানীয় করের পার্থক্যের কারণে শহরভেদে তেলের দাম ভিন্ন হয়ে থাকে।

সরকার আপাতত দাম বাড়ানোর কোনও পরিকল্পনা নেই বলে জানালেও বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, বিশ্ববাজারে অস্থিরতা চলতে থাকলে ভবিষ্যতে দাম কিছুটা বাড়তে পারে।

