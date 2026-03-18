Cuba Blackout: দেশ জুড়ে বিদ্যুতের গ্রিডে মহা বিপর্যয়! কোটি কোটি মানুষ অন্ধকারে ডুবে! কখন সংকটমুক্তি?

Cuba 29-hour Blackout: আজকাল কিউবায় মাঝেমধ্যেই বিদ্যুৎ-বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটছে। টানা কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত সেখানে ব্ল্যাকআউট থাকছে। এর জেরে এ সপ্তাহের শেষে সেদেশে ক্ষোভ বিক্ষোভ প্রতিবাদের সূত্রপাত হয়।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 18, 2026, 04:53 PM IST
গ্রিডে ব্ল্যাকআউট! দেশের কোটি কোটি মানুষ অন্ধকারে।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কিউবায় জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডে বিপর্যয় (Cuba's national power grid disaster)। এর জেরে কিউবার কোটি কোটি মানুষকে বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় থাকতে হয় (plunged into darkness overnight)। এমন একটা সময়ে এই সংকট দেখা দিল, যখন তেল আমদানির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধ দেশটির পুরনো বিদ্যুৎ উৎপাদনব্যবস্থাকে আগে থেকেই দুর্বল হয়ে করে দিয়েছে (U.S. move to choke off fuel supply)!

জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডে বিপর্যয়

ক্যারিবিয়ান দেশ কিউবায় জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডে এই মহা বিপর্যয়ের কারণে গত সোমবার থেকে সেদেশের কোটি কোটি মানুষ বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় ছিলেন। তবে, ২৯ ঘণ্টার পরে এই বিপর্যয় মেটে। এমন এক সময়ে এই ঘটনা ঘটল যখন তেল আমদানির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবরোধে কিউবার পুরনো বিদ্যুৎ উৎপাদন-ব্যবস্থা আগে থেকেই দুর্বল হয়ে ছিল।

ব্ল্যাকআউটের তদন্ত

আজকাল কিউবায় মাঝেমধ্যেই বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটছে, টানা কয়েক ঘণ্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত ব্ল্যাকআউট থাকছে। এর জেরে এখানে বিক্ষোভ প্রতিবাদও হয়। বড় কোনো বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে বিপর্যয় এবারের ব্ল্যাকআউটের কারণ-- এমন দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন কিউবার প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। তবে এখনও তাঁরা জাতীয় গ্রিডে বিপর্যয়ের সুনির্দিষ্ট কারণ চিহ্নিত করতে পারেননি। ট্রান্সমিশন লাইনে সমস্যা থেকে এমনটা হতে পারে বলে ধারণা করছেন তাঁরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় কিউবার জাতীয় গ্রিড অপারেটর ইউনিয়ন ইলেকট্রিক (ইউএনই) বলেছে, তারা এই ব্ল্যাকআউটের কারণ খুঁজে বের করতে তদন্ত করছে।

মাইক্রো সিস্টেমে

কর্তৃপক্ষ বলেছে, তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে ছোট ছোট সার্কিট বা মাইক্রো সিস্টেমে বিদ্যুৎ পুনঃস্থাপন শুরু করেছে। জাতীয় গ্রিডকে আবার সম্পূর্ণরূপে সচল করতে এটি প্রাথমিক কিন্তু অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ধাপ।

ট্রাম্প এবং কিউবা

প্রসঙ্গত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ বছর তাদের শত্রুরাষ্ট্র কিউবার উপর চাপ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। গত জানুয়ারিতে সামরিক অভিযান চালিয়ে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধরে নিয়ে যাওয়ার পরে ট্রাম্প এবার কিউবার দিকে নজর ঘুরিয়েছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলা থেকে কিউবায় তেল সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছেন। কোনো দেশ যদি কিউবার কাছে তেল বিক্রি করে, তবে সে দেশের উপর তিনি শুল্ক আরোপের হুমকিও দিয়ে রেখেছেন।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

