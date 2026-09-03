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Explained: ২৬-এর অভিশাপ না অভিশপ্ত ২৬? একের পর এক ভয়াবহ বিপর্যয়, লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু

Curse Of 26 Explained: ২৬ কি সত্যিই অভিশাপ? কী বলছেন বিশেষজ্ঞ থেকে বিজ্ঞানীরা? নির্দিষ্ট একটি তারিখ বা সংখ্যার সঙ্গে দুর্যোগের কোনও অলৌকিক যোগ?

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 03, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 05:50 PM IST
Explained: ২৬-এর অভিশাপ না অভিশপ্ত ২৬? একের পর এক ভয়াবহ বিপর্যয়, লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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