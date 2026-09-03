/Explained: ২৬-এর অভিশাপ না অভিশপ্ত ২৬? একের পর এক ভয়াবহ বিপর্যয়, লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ক্যালেন্ডারের আর পাঁচটা দিনের মতোই ২৬ তারিখ একটি সাধারণ দিন। কিন্তু একের পর এক ঘটে যাওয়া ভয়াবহ বিপর্যয় যেন ২৬-কে অভিশপ্ত করে তুলেছে। নেপাল বন্যা থেকে গুজরাট ভূমিকম্প, চেরনোবিল থেকে মুম্বই হামলা, '২৬' তারিখের সঙ্গে রয়েছে এক ট্র্যাজিক যোগসূত্র।
প্রাকৃতিক বিপর্যয়
২৬ অগাস্ট, ২০২৬ — নেপালে বন্যা। হিমবাহ ধসের ফলে ভোটে কোশী নদীতে হঠাৎ জল বেড়ে গিয়ে সর্বগ্রাসী বন্য়ায় নেপালের গ্রামের পর গ্রাম প্লাবিত হয়। মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই ১২৫০ ছুঁয়েছে। প্রায় ৪,৫০০ মানুষ নিখোঁজ।
২৬ অক্টোবর, ২০১৫ — হিন্দুকুশে ভূমিকম্প। ৭.৫ মাত্রার তীব্র ভূমিকম্পে আফগানিস্তান, পাকিস্তান ও ভারতের উত্তরাঞ্চল কেঁপে ওঠে। প্রায় ৪০০ মানুষের মৃত্যু হয়।
২৬ মে, ২০০৬ — ইন্দোনেশিয়ার ইয়োগিয়াকার্তা ভূমিকম্প। ৬.৩ মাত্রার তীব্র ভূমিকম্পে ইন্দোনেশিয়ার জাভা দ্বীপে ৫,৭০০-এর বেশি মানুষের মৃত্যু হয়।
২৬ জুলাই, ২০০৫ — মুম্বইয়ে বন্যা। ২৪ ঘণ্টায় প্রায় ৯৪৪ মিমি ভয়ংকর বৃষ্টিপাতের ফলে মুম্বই ও সমগ্র মহারাষ্ট্র বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। ১,০৯৪ জনের মৃত্যু হয়।
২৬ ডিসেম্বর, ২০০৪ — ভারত মহাসাগরে সুনামি। ৯.১ মাত্রার তীব্র ভূ-কম্পনের পর সৃষ্ট প্রলয়ংকরী সুনামিতে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ড-সহ একাধিক দেশে প্রায় ২ লাখ ২৮ হাজার মানুষ প্রাণ হারান।
২৬ ডিসেম্বর, ২০০৩ — ইরানের বামে ভূমিকম্প। ইরানের ঐতিহাসিক বাম শহরে ৬.৬ মাত্রার তীব্র ভূমিকম্পে প্রায় ৩১,০০০ মানুষ মারা যান।
২৬ জানুয়ারি, ২০০১ — গুজরাটে ভূমিকম্প। ২০০১ সালে ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসের সকালেই গুজরাটের কচ্ছ অঞ্চলে ৭.৭ মাত্রার ভয়ংকর ভূমিকম্প হয়। প্রায় ২০,০০০ মানুষের প্রাণহানি ঘটে।
২৬ মে, ১৯৮৩ — জাপানের সুনামি। ৭.৮ মাত্রার ভূমিকম্পের পর সৃষ্ট সুনামিতে ১০৪ জনের মৃত্যু হয়।
২৬ জুলাই, ১৯৬৩ — স্কোপজে ভূমিকম্প। তৎকালীন যুগোস্লোভিয়ার স্কোপজে শহরে ১,০৭০ জনের বেশি প্রাণ হারান। ২ লাখের বেশি মানুষ বেঘর হন।
জঙ্গি হামলা
২৬ নভেম্বর, ২০০৮ — মুম্বইয়ের ২৬/১১ জঙ্গি হামলা। পাকিস্তানের লস্কর-ই-তইবার জঙ্গিরা মুম্বইয়ের একাধিক স্থানে হামলা চালায়। ১৬৬ জন সাধারণ মানুষ ও নিরাপত্তা কর্মী নিহত হন।
২৬ অগাস্ট, ২০২১ — কাবুল বিমানবন্দর বিস্ফোরণ। আফগানিস্তানের কাবুল বিমানবন্দরে আইসিস-কে-র আত্মঘাতী হামলা। ১৮০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হন।
২৬ এপ্রিল, ১৯৮৬ — চেরনোবিল পারমাণবিক বিপর্যয়। ইউক্রেনের চেরনোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটে।
২৬ কি সত্যিই অভিশাপ?
প্রাকৃতিক থেকে মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ের সঙ্গে ২৬ তারিখের অদ্ভূত যোগসূত্র বার বার সামনে এলেও বিশেষজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের মতে, এটি নিছক-ই একটি কাকতালীয় বিষয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের পিছনে ভূতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক বা জলবায়ুগত কারণ রয়েছে। অন্যদিকে, জঙ্গি হামলার মতো ঘৃণ্য ঘটনা শুধুই মানবতার অপরাধ। কোনও নির্দিষ্ট একটি তারিখ বা সংখ্যার সঙ্গে দুর্যোগের কোনও অলৌকিক যোগ নেই। বা এধরনের ধারনার কোনও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিও নেই।
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