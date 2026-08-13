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রাত ৮টার মধ্যে বন্ধ করতেই হবে দোকান! আর ঘড়ির কাঁটায় ৭টা বাজলেই...! বিরাট ঘোষণা সরকারের; কোন মহা সংকট?

Cutting Shop Hours amid Energy Crisis Bangladesh: পশ্চিম এশিয়ায় অস্থির পরিস্থিতি। এর কারণে বিশ্বজুড়ে তৈরি হয়েছে তীব্র জ্বালানি সঙ্কট। এই পরিস্থিতিতে জ্বালানি সাশ্রয়ে কড়া পদক্ষেপ করল বাংলাদেশের তারেক রহমানের সরকার।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 13, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 05:33 PM IST
রাত ৮টার মধ্যে বন্ধ করতেই হবে দোকান! আর ঘড়ির কাঁটায় ৭টা বাজলেই...! বিরাট ঘোষণা সরকারের; কোন মহা সংকট?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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