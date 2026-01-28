Cyclone Harry: হাড়হিম 'হ্যারি'র ছোবলে ভয়াল বৃষ্টি, ৪ কিমি ভয়াবহ ধস! এমন ঘূর্ণিঝড় শেষ কবে এসেছে? ১৫০০ মানুষই...

Cyclone Harry: হাড়হিম 'হ্যারি'র ছোবলে ভয়াল বৃষ্টি, ৪ কিমি ভয়াবহ ধস! এমন ঘূর্ণিঝড় শেষ কবে এসেছে? ১৫০০ মানুষই...
Cyclone Harry: ঘূর্ণিঝড় হ্যারির প্রভাবে ইতালির ক্যালাব্রিয়া, সিসিলি ও সার্ডিনিয়া অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে। সেখানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। টানা ভারী বৃষ্টিপাতে সিসিলির নিশেমি শহরে ভয়াবহ ভূমিধসে অন্তত ১৫০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঘূর্ণিঝড় হ্যারির (Cyclone Harry) প্রভাবে ভয়ংকর পরিস্থিতি ইতালিতে (Cyclone Harry in Italy)। ইতালির ক্যালাব্রিয়া, সিসিলি ও সার্ডিনিয়া অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে। এর পর সে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। টানা ভারী বৃষ্টিপাতে সিসিলির নিশেমি শহরে ভয়াবহ ভূমিধসে অন্তত ১৫০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।
চার কিমি ধস
মঙ্গলবার ইতালির নাগরিক সুরক্ষা মন্ত্রী নেলো মুসুমেচি জানিয়েছিলেন, ঘর্ণিঝড়ের জেরে ঘটা বৃষ্টিতে যে ভূমিধস হয়েছে সেটি শহরের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হওয়ায় নিরাপত্তা বেষ্টনী ১০০ মিটার থেকে বাড়িয়ে ১৫০ মিটার করা হয়েছে। ভূমিধসের রেখা বর্তমানে প্রায় চার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।
১৫০০-র বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত
ভয়াবহ এই ভূমিধসে অন্তত ১৫০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। নাগরিক সুরক্ষা বিভাগের প্রধান ফ্যাবিও সিসিলিয়ানো সতর্ক করে বলেছেন, ভূমিধস থামেনি এবং পরিস্থিতির আরও অবনতি হলে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা বাড়তে পারে। নিশেমিতে কয়েকদিনের ব্যবধানে দুটি বড় ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার গভীরতা কোথাও কোথাও ছয় মিটার পর্যন্ত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
বিপর্যয় মোকাবিলা
জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতালির সরকার জাতীয় জরুরি তহবিল থেকে প্রাথমিকভাবে ১০ কোটি ইউরো বরাদ্দ করেছে। এই অর্থ ধ্বংসাবশেষ সরানো, জরুরি পরিষেবা দান, উদ্ধারকাজ ও ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক সহায়তায় ব্যয় করা হবে।
ঝড় ও ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা
এদিকে উত্তর ইতালির আরেনজানো ও জেনোয়ার মধ্যবর্তী ভিয়া অরেলিয়া উপকূলীয় সড়কে ভূমিধসের ঘটনায় যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। সার্ডিনিয়ায় ঝড় ও ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা আরও ২৪ ঘণ্টা বাড়িয়েছে কর্তৃপক্ষ।
