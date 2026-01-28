English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • দুনিয়া
  • Cyclone Harry: হাড়হিম হ্যারির ছোবলে ভয়াল বৃষ্টি, ৪ কিমি ভয়াবহ ধস! এমন ঘূর্ণিঝড় শেষ কবে এসেছে? ১৫০০ মানুষই...

Cyclone Harry: হাড়হিম 'হ্যারি'র ছোবলে ভয়াল বৃষ্টি, ৪ কিমি ভয়াবহ ধস! এমন ঘূর্ণিঝড় শেষ কবে এসেছে? ১৫০০ মানুষই...

Cyclone Harry: ঘূর্ণিঝড় হ্যারির প্রভাবে ইতালির ক্যালাব্রিয়া, সিসিলি ও সার্ডিনিয়া অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে। সেখানে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। টানা ভারী বৃষ্টিপাতে সিসিলির নিশেমি শহরে ভয়াবহ ভূমিধসে অন্তত ১৫০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Jan 28, 2026, 06:24 PM IST
Cyclone Harry: হাড়হিম 'হ্যারি'র ছোবলে ভয়াল বৃষ্টি, ৪ কিমি ভয়াবহ ধস! এমন ঘূর্ণিঝড় শেষ কবে এসেছে? ১৫০০ মানুষই...

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঘূর্ণিঝড় হ্যারির (Cyclone Harry) প্রভাবে ভয়ংকর পরিস্থিতি ইতালিতে (Cyclone Harry in Italy)। ইতালির ক্যালাব্রিয়া, সিসিলি ও সার্ডিনিয়া অঞ্চলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটেছে। এর পর সে দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। টানা ভারী বৃষ্টিপাতে সিসিলির নিশেমি শহরে ভয়াবহ ভূমিধসে অন্তত ১৫০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: Last Image of Ajit Pawar before Plane Crash: বিগ বিগ ফাইন্ডিং! মৃত্যুর ঠিক আগে, জীবনের শেষ ছবি! সাড়া ফেলা সেই ছবিতে বিমানের ভিতরে অজিতের পাশে...

চার কিমি ধস

মঙ্গলবার ইতালির নাগরিক সুরক্ষা মন্ত্রী নেলো মুসুমেচি জানিয়েছিলেন, ঘর্ণিঝড়ের জেরে ঘটা বৃষ্টিতে যে ভূমিধস হয়েছে সেটি শহরের কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হওয়ায় নিরাপত্তা বেষ্টনী ১০০ মিটার থেকে বাড়িয়ে ১৫০ মিটার করা হয়েছে। ভূমিধসের রেখা বর্তমানে প্রায় চার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত।

১৫০০-র বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত

ভয়াবহ এই ভূমিধসে অন্তত ১৫০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন। নাগরিক সুরক্ষা বিভাগের প্রধান ফ্যাবিও সিসিলিয়ানো সতর্ক করে বলেছেন, ভূমিধস থামেনি এবং পরিস্থিতির আরও অবনতি হলে বাস্তুচ্যুত মানুষের সংখ্যা বাড়তে পারে। নিশেমিতে কয়েকদিনের ব্যবধানে দুটি বড় ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার গভীরতা কোথাও কোথাও ছয় মিটার পর্যন্ত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। 

বিপর্যয় মোকাবিলা

জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতালির সরকার জাতীয় জরুরি তহবিল থেকে প্রাথমিকভাবে ১০ কোটি ইউরো বরাদ্দ করেছে। এই অর্থ ধ্বংসাবশেষ সরানো, জরুরি পরিষেবা দান, উদ্ধারকাজ ও ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষণিক সহায়তায় ব্যয় করা হবে। 

আরও পড়ুন: Leaders Lost to Air Crashes: ভয়াবহ উড়ান দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু! প্রবল ক্ষমতাধর নেতা, মুখ্যমন্ত্রী, পরমাণু বিজ্ঞানী, সেনাপ্রধান-সহ আরও...

ঝড় ও ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা

এদিকে উত্তর ইতালির আরেনজানো ও জেনোয়ার মধ্যবর্তী ভিয়া অরেলিয়া উপকূলীয় সড়কে ভূমিধসের ঘটনায় যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। সার্ডিনিয়ায় ঝড় ও ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা আরও ২৪ ঘণ্টা বাড়িয়েছে কর্তৃপক্ষ।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
Cyclone HarryCyclone Harry in Italy1500 people evacuatedLandslide in Niscemimayor of Niscemistate of emergency declaredteetering on cliff edge Sicily town
পরবর্তী
খবর

Sheikh Hasina: 'আইনের শাসন ফিরিয়েই দেশে ফিরব!' বাংলা সংবাদমাধ্যমে EXCLUSIVE শেখ হাসিনা...
.

পরবর্তী খবর

Mother of all Trade Deals: ধ্বংসের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে ইউরোপ, যুদ্ধের টাকা জোগাড়েই এই বাণি...