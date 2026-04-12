English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Cyclone Vaianu: ভয়াল 'ভাইয়ানু'; প্রতি ঘণ্টায় ১৫০ কিমির হিংস্র বেগে ছুটছে দুরন্ত সাইক্লোন, জারি লাল সতর্কতা

Cyclone Vaianu Updates: ঘূর্ণিঝড়টি উপদ্বীপের উপকূল অতিক্রম করার সময়ে সেখানে তার বাতাসের বেগ ছিল ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটারেরও বেশি! ধ্বংসাত্মক বাতাস, ভারী বৃষ্টিপাত এবং উত্তাল ঢেউয়ে সৃষ্টি হয়েছে এক ভয়ানক আশঙ্কার পরিবেশ। বেশ কয়েকটি অঞ্চলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 12, 2026, 07:29 PM IST
ভয়ংকর অচলাবস্থা দেশ জুড়ে। ঝড়, বাতাস জলোচ্ছ্বাসে বিপর্যস্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ঘূর্ণিঝড় ভায়ানু (Cyclone Vaianu) রবিবার নিউজিল্যান্ডের নর্থ আইল্যান্ডে (New Zealand’s North Island) আঘাত হেনেছে। এর ফলে সেখানে ব্যাপক বন্যা (Flood) দেখা দিয়েছে, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন (power outages) হয়ে পড়েছে এবং শত শত মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। হাওয়া বইবে অনন্ত ১৫০ কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে (Wind gusts of up to 150km/h)।

ভয়ংকরের আশঙ্কা

নিউ জিল্যান্ডের জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা সংস্থা ‘মেটসার্ভিস’ (MetService) জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়টি মাকেটু (Maketu) উপদ্বীপের উপকূল অতিক্রম করার সময়ে সেখানে বাতাসের বেগ ছিল ঘণ্টায় ১৩০ কিলোমিটারের (৮০ মাইল)-ও বেশি। এই ধ্বংসাত্মক বাতাস, এর সঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাত এবং উত্তাল ঢেউ তৈরি করেছে এক ভয়ংকর আশঙ্কার পরিবেশ।

উইন্ড ওয়ার্নিং

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এই ঝড়ের জেরে বেশ কয়েকটি অঞ্চলে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে। সেখানে 'রেড' লেভেলের বায়ু-সতর্কতা তথা রেড লেভেল উইন্ড ওয়ার্নিং জারি করা হয়েছে। যা সাধারণত চরম আবহাওয়ার ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়।

আরও শক্তিশালী বাতাস ও জলোচ্ছ্বাস

দেশটির ডিসাস্টার ম্যানেজমেন্ট মন্ত্রী মার্ক মিচেল জানান, ঘূর্ণিঝড়টি নর্থ আইল্যান্ডের প্রান্তীয় এলাকাগুলির দিকে অগ্রসর হওয়ায় দেশের জনবহুল শহর অকল্যান্ড বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি থেকে রক্ষা পেয়েছে। তবে বিকেলের দিকে এটি মূল ভূখণ্ডে আঘাত হানার পরে আরও শক্তিশালী বাতাস ও জলোচ্ছ্বাসের আশঙ্কা করা হচ্ছে।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

Cyclone VaianuNew Zealand’s North IslandWaikatoCoromandelNorthlandWestern Bay of PlentyHawke's BayNorth Island under weather warningred level wind warnings
