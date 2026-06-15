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Deadliest Aircraft Crash: ওড়ার পরেই হঠাৎ বাঁ দিকে মোড় নিয়ে আছড়ে পড়ল বিমান! মুহূর্তে মৃত্যু সমস্ত আরোহীর

Skydiving Aircraft Crashes: আমেরিকার মিসৌরিতে এক মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনায় মর্মান্তিক মৃত্যু। পাইলট-সহ নিহত হয়েছেন বিমানের সকলেই। রবিবার বেলা ১১টা ২০ মিনিট নাগাদ বিমানটি ওড়ে। একটি স্কাইডাইভিং কোম্পানি এটি ভাড়া করেছিল। ওড়ার পরই বিমানটি হঠাৎ বাঁ দিকে মোড় নেয়!

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 15, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:58 PM IST
Deadliest Aircraft Crash: ওড়ার পরেই হঠাৎ বাঁ দিকে মোড় নিয়ে আছড়ে পড়ল বিমান! মুহূর্তে মৃত্যু সমস্ত আরোহীর
Image Credit: এয়ার ট্রাফিক সার্ভিস কি চালু ছিল না? শুরু তদন্ত! (ফাইল ছবি)

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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ওড়ার পরেই হঠাৎ বাঁ দিকে মোড় নিয়ে আছড়ে পড়ল বিমান! মুহূর্তে মৃত্যু সমস্ত আরোহীর
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