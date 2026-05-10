English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • Home
  • দুনিয়া
  • Deadliest Attacks: ভয়ংকর হামলায় গুঁড়িয়ে গেল গোপন আস্তানা; শিশু-সহ ৩৯ জনের মৃত্যু

Deadliest Attacks: ভয়ংকর হামলায় গুঁড়িয়ে গেল গোপন আস্তানা; শিশু-সহ ৩৯ জনের মৃত্যু

Deadliest Attacks: লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের সাকসাকিয়েহ শহরে ইসরায়েলি হামলায় গতকাল সাতজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে এক শিশুও রয়েছে। হামলার কথা স্বীকার করেছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। তবে তারা বলেছে, তারা লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে হামলা চালিয়েছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: May 10, 2026, 05:19 PM IST
Deadliest Attacks: ভয়ংকর হামলায় গুঁড়িয়ে গেল গোপন আস্তানা; শিশু-সহ ৩৯ জনের মৃত্যু

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বলা হচ্ছে অন্যতম ভয়ংকর হামলা (One of deadliest attacks)! যুদ্ধবিরতির মধ্যেও লেবাননে হামলা (fresh wave of Israeli strikes across Lebanon) অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েলি বাহিনী। লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় (Lebanese health ministry) জানিয়েছে, শনিবার লেবাননের বিভিন্ন জায়গায় ইসরায়েলের একাধিক ভয়ংকর হামলার ঘটনা ঘটে। আর তাতে নিহত হন শিশু-সহ মোট ৩৯ জন (39 people killed)।

Add Zee News as a Preferred Source

হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে

লেবানন মন্ত্রণালয়ের তথ্য বলছে, লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের সাকসাকিয়েহ শহরে ইসরায়েলি হামলায় গতকাল সাতজন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে এক শিশুও রয়েছে। হামলার কথা স্বীকার করেছে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী। তবে তারা বলেছে, তারা লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে হামলা চালিয়েছে। 

আরও পড়ুন: Baba Vanga Hantavirus Prediction: এল কোভিডের মতোই ভয়ংকর রোগ; জ্বর, শ্বাসকষ্ট...মৃত্যু! বলছেন স্বয়ং বাবা ভাঙ্গা

একাধিকবার অস্ত্র-সংঘাত

ইসরায়েল সরকার ও হিজবুল্লাহর মধ্যে গত ১৬ এপ্রিল থেকে যুদ্ধবিরতি চলছে। দুই পক্ষের হয়ে এই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও যুদ্ধবিরতির মধ্যেই দুই পক্ষ একে অপরের বিরুদ্ধে একাধিকবার অস্ত্র তুলে নিয়েছে।

জোরালো হামলা

মূলত লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে বিমান হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েল বাহিনী। দেশটির বরাবরের দাবি, ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহ সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তি ও তাদের আস্তানায় হামলা চালানো হচ্ছে। গতকাল লেবানন জানায়, সাকসাকিয়েহ শহর-সহ দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে জোরালো হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলিরা। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য, হামলায় ৭ জন নিহত, আহত হয়েছেন আরও অন্তত ১৫ জন। আহতদের মধ্যে আছে ৩ শিশুও। আইডিএফ তথা ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী জানিয়েছে, তারা ওই এলাকায় সামরিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত একটি নির্মাণের ভিতর থেকে কাজ চালানো হিজবুল্লা যোদ্ধাদের লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে।

প্রত্যাঘাত হিজবুল্লারও

লেবাননের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, গত সপ্তাহে লেবানন জুড়ে ইসরায়েলের একের পর এক হামলায় নারী, শিশু-সহ ১২০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন। তবে মন্ত্রণালয় নিহত যোদ্ধা (হিজবুল্লা) ও অসামরিক মানুষের সংখ্যা আলাদা করে জানায়নি। এদিকে হিজবুল্লাও ইসরায়েলের উত্তরাঞ্চলে একটি ড্রোন-হামলা চালিয়েছে। হামলায় তিনজন ইসরায়েলি সেনা আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

...Read More

Tags:
39 people killedIsraeli strikes across LebanonLebanese health ministrytensions between Israel HezbollahceasefireIsrael Defense ForcesIDF
পরবর্তী
খবর

Sheikh Hasina on Suvendu Adhikari: তিনি কোথায় কেউ জানে না: অন্তরালে থেকেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুকে বড় বার্তা আওয়ামি লিগ প্রধান শেখ হাসিনার
.

পরবর্তী খবর

Bengal New CM Suvendu Adhikari: রাজ্য প্রশাসনে এবার রদবদল? প্রথম বৈঠকেই বড় নির্দেশ মুখ্যমন্...