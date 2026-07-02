/সরে গেল পাহাড়, ঘুরে গেল নদী, গ্রামনগর চলে গেল মাটির তলায়; ইতিহাসের ভয়ংকরতম ভূমিকম্পে প্রায় ৯ লক্ষ মৃত্যু!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: ভেনেজুয়েলা এখনও আতঙ্ক হয়ে জেগে আছে বুকের উপরে। কত কত মৃত্যু! কত জন যে নিখোঁজ। হাজার হাজার আহত। আর জীবিত কেউ উদ্ধার হবেন না। ফলে, এখন এটাই আতঙ্ক-- যত দিন যাবে, ততই হয়তো আরও মৃত শরীর বেরিয়ে আসবে ধ্বংসস্তূপ থেকে। আর এই আবহেই মনে পড়ে যাওয়া খুব আশ্চর্য নয় এটা নিয়ে ভাবা যে, পৃথিবীর ইতিহাসে এটিই কি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে ভয়ংকর সবচেয়ে বেশি প্রাণ-নেওয়া ভূমিকম্প?
১৫৫৬ সালের এক ভয়ংকর ভূমিকম্প
না, ইতিহাস অন্য কথা বলছে। ইতিহাস আমাদের মনে করাচ্ছে, ১৫৫৬ সালের এক ভয়ংকর ভূমিকম্পের কথা। মানুষের ইতিহাস যেদিন থেকে লিপিবদ্ধ করা গিয়েছে,সেই তথ্যের নিরিখে চিনের শানসি প্রদেশের এই ভূমিকম্প এখনও পর্যন্ত সব চেয়ে বিধ্বংসী হিসেবে রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।
শানসির শীতের মৃত্যুদূত
মিং রাজবংশের আমলে, ১৫৫৬ সালের ২৩ জানুয়ারি ভোরে শানশির হুয়াক্সিয়ানে ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ এই ভূমিকম্প ঘটেছিল। সেখানকার বেশিরভাগ বাসিন্দা ইয়াওডং-এ বাস করত! লোয়েস খাড়া পাহাড়ের কৃত্রিম গুহা, যা ধসে পড়ে ভিতরে ঘুমন্তদের জীবন্ত কবর দিয়ে দিয়েছিল। চিনের হিসেব অনুসারে, এই ভূমিকম্পে সরাসরি মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় ১০০০০০। কিন্তু মোট মৃত্যু ঘটেছিল প্রায় ৯ লাখের কাছাকাছি!
ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক ভূমিকম্প
রিখটার স্কেলে এই ভূকম্পের মাত্রা কত ছিল, তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও মনে করা হয়, ৮.০-এর কাছাকাছি ছিল এর ম্যাগনিটিউড! ভূমিকম্পের ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞে পাহাড় ও নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়েছিল। রাস্তাঘাট ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এমনকী ভূমির পরিবর্তনের কারণে তৈরি হয়েছিল পাহাড় ও উপত্যকাও। ভূমিকম্পের ফলে ভূমিধসের ঘটনায় গ্রামের পর গ্রাম চলে গিয়েছিল মাটির তলায়! বহু মানুষ উত্তর চিনের ইয়াওডংয়ে গুহাঘরে বাস করতেন। লোস পাহাড়ের ঢালে খোদাই করা বাসস্থানগুলি এই ভূকম্পে গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই ভূমিকম্প প্রাণ কেড়েছিল ৮৩০০০০ প্রাণ। যা এটিকে ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক ভূমিকম্পে পরিণত করেছিল।
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