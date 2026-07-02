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সরে গেল পাহাড়, ঘুরে গেল নদী, গ্রামনগর চলে গেল মাটির তলায়; ইতিহাসের ভয়ংকরতম ভূমিকম্পে প্রায় ৯ লক্ষ মৃত্যু!

Shaanxi Earthquake killed 830000: ইতিহাস আমাদের মনে করাচ্ছে, ১৫৫৬ সালের এক ভয়ংকর ভূমিকম্পের কথা। মানুষের ইতিহাস যেদিন থেকে লিপিবদ্ধ করা গিয়েছে,সেই তথ্যের নিরিখে চিনের শানসি প্রদেশের এই ভূমিকম্পই এখনও পর্যন্ত সব চেয়ে বিধ্বংসী হিসেবে রেকর্ড তৈরি করেছে। তৈরি করেছে এক ভয়ংকর আতঙ্কও।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 02, 2026, 04:45 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:45 PM IST
সরে গেল পাহাড়, ঘুরে গেল নদী, গ্রামনগর চলে গেল মাটির তলায়; ইতিহাসের ভয়ংকরতম ভূমিকম্পে প্রায় ৯ লক্ষ মৃত্যু!
Image Credit: ঘুমন্ত অবস্থায় কত মানুষের মৃত্যু, কে বলবে? গোটা দেশ যেন শ্মশান! (প্রতীকী ছবি)।Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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