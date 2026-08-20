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রাবণের মতো দশ মাথা নিয়ে সমুদ্র থেকে বিদ্যুৎগতিতে ধেয়ে আসছে রক্তচক্ষু এল নিনো! ৯০ শতাংশ খেলাই বাকি

Deadliest El Nino Effects on World: প্রশান্ত মহাসাগরে 'এল নিনো'-র আগমন ঘটেছে, এটা এতদিনে জানা হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যেটা জানা ছিল না, ক্রমশ জানা যাচ্ছে, এবং প্রাথমিক পূর্বাভাসের চেয়েও এটি অনেক দ্রুত শক্তিশালী হয়ে উঠছে। মধ্য ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরের বায়ুমণ্ডলের বাতাস এবং সমুদ্রের জলের অস্বাভাবিক উষ্ণতার কারণে সৃষ্ট এই জলবায়ুগত পরিবর্তন ইতিমধ্যেই বৃষ্টিপাত ও তাপমাত্রার স্বাভাবিক ধরন বদলে দিতে শুরু করেছে।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 20, 2026, 07:01 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 07:09 PM IST
রাবণের মতো দশ মাথা নিয়ে সমুদ্র থেকে বিদ্যুৎগতিতে ধেয়ে আসছে রক্তচক্ষু এল নিনো! ৯০ শতাংশ খেলাই বাকি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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